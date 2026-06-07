Fraude electoral descartado, según Defensoría del Pueblo: Josué Gutiérrez afirmó que alertas solo sirvieron para advertir riesgos

JNE reportó 15 incidencias electorales hasta la mitad de la jornada, principalmente en Lima. Composición: Infobae

La jornada de la segunda vuelta de Elecciones 2026 en Perú estuvo marcada por una serie de denuncias sobre posibles intentos de fraude electoral. En distritos como Surco, Los Olivos y Magdalena, en Lima Metropolitana, así como en Ica, Lambayeque y otras regiones, se reportaron casos de cédulas de votación alteradas antes de ser entregadas a los electores.

La Defensoría del Pueblo recibió múltiples denuncias de ciudadanos que encontraron marcas o rayaduras en sus cédulas, situación que generó preocupación entre los votantes y motivó la intervención de las autoridades.

La Defensoría contabilizó más de 4.400 incidentes a nivel nacional, muchos de ellos relacionados con la organización del acto electoral, el orden en los locales de votación y la posible alteración de material electoral. Uno de los casos más notorios se registró en una institución educativa de Los Olivos, donde se encontraron 92 actas rayadas, lo que obligó a reemplazar el material afectado para evitar la nulidad de los votos, además de la detención de los miembros de mesa y un personero.

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Estas acciones formaron parte de una respuesta inmediata que buscó garantizar la continuidad y la legalidad del proceso. Además, la Defensoría alertó sobre la necesidad de revisar cuidadosamente el estado de las cédulas antes de votar, exhortando a los ciudadanos a denunciar cualquier irregularidad detectada.

Un hombre de la tercera edad fue detenido por la policía en un centro de votación del distrito de Los Olivos, acusado de haber alterado el material electoral. El sujeto, afiliado al partido aprista, aseguraba ser personero de Juntos por el Perú, pero la agrupación política lo negó. - Canal N

Defensoría del Pueblo descarta fraude

Ante la ola de denuncias y la tensión generada por los incidentes, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, descartó la existencia de un fraude electoral en estas elecciones generales.

En declaraciones recogidas por la prensa, Gutiérrez explicó que los hechos registrados representaron irregularidades, pero no constituyeron un patrón sistemático ni involucraron a instituciones electorales o partidos políticos.

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“Descartamos que las instituciones titulares del sistema electoral estén comprometidas en este tema”, afirmó el defensor, quien remarcó que las alertas se tradujeron en acciones preventivas.

Gutiérrez también precisó que estos incidentes quedaron como un intento frustrado, que sirvió para poner en alerta a las autoridades y fortalecer la vigilancia en los locales de votación. Subrayó que el monitoreo constante permitió identificar y corregir los problemas, evitando que se vulnerara el derecho al sufragio de la ciudadanía.

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a los electores para que revisen sus cédulas antes de emitir el voto y notifiquen cualquier anomalía. El organismo insistió en que la transparencia y la vigilancia ciudadana son fundamentales para resguardar la legitimidad del proceso democrático.

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Jurado Nacional de Elecciones también niega fraude

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su presidente Roberto Burneo, también rechazó de manera tajante las versiones que sugerían la existencia de un fraude electoral.

Burneo sostuvo que la institución no tolerará discursos que busquen desacreditar la voluntad popular sin pruebas. Desde la sede del JNE, el magistrado pidió a las organizaciones políticas y a la ciudadanía actuar con responsabilidad, evitando alimentar sospechas infundadas.

El JNE confirmó que las investigaciones sobre los incidentes continúan, pero hasta el momento no se han identificado irregularidades que puedan afectar el resultado de los comicios.