El mercado automotor peruano acelera: venta de SUV crece 50% y lidera preferencias en 2026, ¿cómo le fue a los híbridos?

Las ventas de vehículos livianos en Perú crecieron 37,3% interanual, impulsadas por la recuperación económica y la confianza del consumidor.

El mercado automotor peruano vive un momento excepcional durante 2026. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las ventas de vehículos livianos alcanzaron 81.893 unidades entre enero y abril.

Este vuelco implica un crecimiento de 37,3% respecto al mismo periodo de 2025 y constituye el mejor primer cuatrimestre registrado en el sector. La recuperación económica y la estabilidad en los índices de confianza del consumidor se reflejan en este repunte de la demanda.

Crecimiento transversal en camiones, buses y motos

El buen desempeño no se limita a los autos particulares. La venta de camiones y tractocamiones aumentó 38,6% en los primeros cuatro meses del año, mientras que los minibuses y ómnibus subieron 31,5%.

PUBLICIDAD

Esta tendencia responde a una mayor necesidad de logística y transporte en sectores productivos y de servicios.

Además, motocicletas y trimotos crecieron 37,6%, impulsadas por el auge de los servicios de reparto, la búsqueda de alternativas económicas y la expansión de las ciudades intermedias.

Las SUV lideraron el mercado automotor peruano con 44.855 unidades y concentraron 54,7% de las ventas de vehículos livianos.

El perfil del comprador se transforma

Según Marcelo Vásquez, especialista automotriz de Katherine Corp., existe un cambio claro en el comportamiento del consumidor peruano. “Estamos viendo un consumidor mucho más activo y decidido a invertir”, dijo.

“Existe una mayor confianza para adquirir vehículos, impulsada por opciones de financiamiento más accesibles y por la necesidad de contar con herramientas de movilidad que aporten eficiencia tanto en el ámbito personal como laboral”, afirma el especialista.

PUBLICIDAD

Las entidades financieras han ampliado las facilidades de crédito y los plazos, lo que ha permitido a más familias y empresas acceder a un vehículo nuevo. Este fenómeno se observa tanto en Lima como en provincias, donde el parque automotor continúa diversificándose.

El financiamiento más accesible y la ampliación del crédito facilitaron la compra de vehículos nuevos en Lima y en provincias.

SUV: el modelo favorito y el impacto en el mercado

El segmento de SUV confirma su liderazgo, con 44.855 unidades vendidas y un crecimiento de 50% sobre el año anterior. Estas camionetas ya representan el 54,7% de todas las ventas de vehículos livianos.

Este creciente apetito refleja las nuevas preferencias del consumidor, que valora el espacio, la seguridad y la capacidad de adaptación a diferentes usos: un comprador más exigente y racional.

PUBLICIDAD

“Las decisiones de compra son cada vez más racionales. Además del vehículo, crece el interés por soluciones complementarias vinculadas a seguridad y tecnología, como sistemas de alarmas y encendido, segmento en el que KAVTO tiene más de 10 años de experiencia”, detalla el especialista.

La electromovilidad en Perú creció 77,3% con 3.627 vehículos híbridos y eléctricos vendidos entre enero y marzo de 2026.

Electromovilidad: una tendencia en ascenso

El avance de la electromovilidad en Perú es otro de los motores del crecimiento sectorial. Entre enero y marzo de 2026 se vendieron 3.627 vehículos híbridos y eléctricos, un salto de 77,3% respecto al año anterior.

El ahorro en combustible, los menores costos de mantenimiento y una mayor oferta de modelos explican el aumento de la demanda. El sector anticipa que la infraestructura de carga y los incentivos fiscales continuarán estimulando esta categoría en los próximos meses.

PUBLICIDAD

Así, el 2026 se perfila como un año bisagra para la industria automotriz peruana. El impulso en ventas beneficia a empresas de financiamiento, aseguradoras, talleres de mantenimiento y proveedores de tecnología para vehículos.

El mercado responde a las nuevas expectativas del consumidor y a la necesidad de movilidad eficiente, lo que consolida al sector como uno de los protagonistas de la recuperación económica nacional.