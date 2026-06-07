JNE rechaza cualquier tipo de fraude y asegura que las incidencias son puntuales

En conferencia de prensa, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se dirigió al país para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral de segunda vuelta presidencial. La institución rechazó enérgicamente cualquier intento de deslegitimar el proceso y las declaraciones sobre un supuesto fraude. - TV Perú

Perú ya vive la segunda vuelta de esta fiesta electoral, y, a diferencia de la primera vuelta, esta jornada sucede sin grandes irregularidades y con ya el 100% de mesas instaladas.

Son 90 mil 223 mesas de sufragio a nivel nacional que lograron ser instaladas este domingo para la votación de millones de peruanos, según se contabilizó pasadas las 1:00 p. m. en base al reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Si bien algunos sucesos puntuales ponen en alerta a los peruanos (dada las narrativas de fraude, que no se probaron, de la primera vuelta), el JNE ha rechazado cualquier acusación de manipulación de las elecciones.

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¿Qué pasa con las actas observadas? El procedimiento que sigue el JNE tras las elecciones. (Foto: JNE)

JNE desmiente fraude

“Rechazamos cualquier narrativa que intente desestimar el proceso electoral”, afirmó el Roberto Burneo, el presidente del JNE. Asimismo, solo apuntó que se han presentado algunas incidencias reportadas, y cuyas personas involucradas ya han sido identificadas

Según se reportaba, la segunda ronda electoral, en la que se enfrentan la derechista Keiko Fujimori con el izquierdista Roberto Sánchez, tenía solo un retraso, hasta el mediodía, de un 5,9 % de mesas sin instalarse por la ausencia de los miembros de mesa, lo cual se logró resolver en las últimas horas del proceso.

Actas observadas: las inconsistencias que pueden retrasar el resultado oficial de la segunda vuelta. (Foto: JNE)

Esto es relevante de resaltar, dado que en la primera vuelta electoral, el pasado 12 de abril, hubo un grave retraso en la apertura de las mesas de votación en Lima y algunas mesas del extranjero, que dejó a miles de votantes sin ejercer el sufragio ese día, y las autoridades electorales tuvieron que extender la votación hasta el día siguiente. Sin embargo, la situación es diferente ahora.

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Entonces, el problema fue el retraso en el reparto del material electoral, lo cual provocó la renuncia del entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero en esta jornada el JNE ha informado que el 100 % del material llegó a los locales de sufragio.

Esta vez el material electoral fue enviado al 100% a todas las mesas antes del día del sufragio. - Crédito

Las medidas que se tomaron

También el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) impulsó 28 Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos Electorales con la finalidad de fortalecer mecanismos de articulación y prevenir incidencias que puedan alterar el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial.

Las reuniones de estos grupos de trabajo fueron lideradas por los Jurado Electorales Especiales (JEE) y buscaron salvaguardar el orden, la transparencia y el normal desarrollo de los comicios del 7 de junio, gracias a un trabajo en conjunto con instituciones públicas que, desde sus competencias, diseñaron e implementaron estrategias de alerta temprana ante posibles focos de tensión política y social.

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Asimismo, estas comisiones operan de manera descentralizada, enfocando sus esfuerzos en aquellas provincias y distritos que han presentado mayores índices de conflictividad electoral durante las Elecciones Generales del 12 de abril.

También para este domingo, los partidos políticos en carrera han registrado a 64.608 personeros en las mesas de sufragio. El partido Fuerza Popular de Fujimori ha reportado a 38.467 personeros, y Juntos por el Perú de Sánchez ha inscrito a 26.141 personeros a nivel nacional, según la última información en línea compartida por el JNE.