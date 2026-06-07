Todas las mesas de votación instaladas en la segunda vuelta, confirma la ONPE

Este domingo 7 de junio, la segunda vuelta de las Elecciones 2026 movilizó a más de 27 millones de ciudadanos, quienes eligirán entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, al próximo presidente del Perú.
En ese contexto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó la instalación total de las 90.223 mesas de sufragio en todo el país, un hecho que permitió garantizar el desarrollo pleno de la jornada electoral.
Este resultado, confirmado hacia las 13:20 horas, representó el cierre de la brecha que se había mantenido durante la mañana en varias regiones, donde la ausencia de miembros de mesa había impedido la apertura de miles de mesas.
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El proceso de instalación se realizó bajo estricta supervisión, tanto de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) como de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes se desplegaron en todo el país.
Mesas demoraron en abrirse
Durante la mañana, el reporte oficial de la ONPE indicaba que aún faltaban por instalar más de cinco mil mesas, con regiones como Lima mostrando cifras significativas de retraso. A las 11:35 a. m., el porcentaje de avance era del 93,77%, con 84.599 mesas ya habilitadas.
Las últimas ODPE en completar su instalación incluyeron zonas como Bagua, Requena y Lima Oeste, mientras que Tarma fue la primera en alcanzar el 100% de cumplimiento.
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La ONPE explicó que el principal inconveniente no estuvo en la entrega de material, sino en la ausencia de los miembros de mesa. Desde temprano, las autoridades hicieron llamados reiterados a los ciudadanos designados para que acudieran a cumplir su función.
En total, 278.187 peruanos fueron responsables de conducir la instalación, la votación y el escrutinio en las 90.223 mesas nacionales y las 2.506 del extranjero.
Un aspecto clave dentro del proceso electoral fue la verificación física obligatoria de los votantes con el padrón electoral. Los miembros de mesa debieron comprobar, uno por uno, la identidad de los ciudadanos que acudieron a sufragar, cotejando los datos de cada elector con el listado oficial. Este procedimiento, establecido por la Ley Orgánica de Elecciones, busca evitar suplantaciones y garantizar la legitimidad del voto.
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La primera mesa de sufragio en instalarse fue la número 078946, ubicada en el distrito de Bellavista, provincia de San Martín de Porres, a las 5:35 de la mañana. La ONPE destacó este dato como símbolo del compromiso cívico de los ciudadanos y del despliegue logístico realizado por la organización.
Problemas con el DNI
En las horas previas a la jornada electoral, surgieron inquietudes entre quienes habían extraviado su Documento Nacional de Identidad (DNI). La ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) recomendaron a los votantes afectados acercarse a los módulos de atención rápida, donde se habilitaron procedimientos para la expedición de constancias supletorias. Estas constancias fueron aceptadas en las mesas de sufragio, siempre que el elector figurara en el padrón oficial.
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La institución también enfatizó la importancia de la seguridad personal en los locales de votación. Se sugirió a los ciudadanos resguardar sus pertenencias y denunciar cualquier intento de suplantación ante las autoridades presentes.
Además, se recordó que el uso de mascarilla y el respeto al distanciamiento físico seguían siendo obligatorios en los centros de sufragio, como medida preventiva frente a posibles contagios.
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