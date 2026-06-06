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El laberinto del poder en Perú: un sillón presidencial que devora a sus vencedores

A las puertas de la segunda vuelta de este 7 de junio de 2026, la historia política reciente de Lima pone en duda la institucionalidad y la democracia

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El declive de la estabilidad institucional en la última década se explica a través de los últimos procesos electorales (Foto: Reuters)
El declive de la estabilidad institucional en la última década se explica a través de los últimos procesos electorales (Foto: Reuters)

Este domingo 7 de junio de 2026, el electorado peruano vuelve a las urnas para definir, en segunda vuelta, quién asumirá las riendas del país. Sin embargo, el verdadero desafío no es llegar a la Casa de Pizarro, sino terminar el mandato de cinco años.

El fantasma de la extrema inestabilidad política sobrevuela los comicios: en los últimos diez años, ocho mandatarios diferentes desfilaron por la presidencia, lo que convirtió el Ejecutivo en una de las instituciones más frágiles del continente.

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Las últimas elecciones: de las urnas a la destitución

El declive de la estabilidad institucional en la última década se explica a través de los últimos procesos electorales, en los que la esperanza ciudadana se disolvió rápidamente entre escándalos de corrupción, enfrentamientos con el Legislativo y quiebres democráticos.

En las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, pero, al cabo de dos años, su gobierno cayó por un proceso de vacancia a raíz del caso Odebrecht y los presuntos pagos a la constructora brasileña provenientes de sus empresas consultoras.

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Para 2021, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori en una reñida segunda vuelta, pero, como en el caso de Kuczynski, su paso por el gobierno estuvo caracterizado por la fragilidad política y las acusaciones de corrupción. El 7 de diciembre de 2022, antes de que el Congreso debatiera un tercer intento de destitución en su contra, ensayó un autogolpe de Estado en cadena nacional, ordenó la disolución del Parlamento y la intervención de la justicia. Sin apoyo militar ni ciudadano, el intento fracasó en horas. Fue destituido de inmediato por el Congreso y recluido en el penal de Barbadillo.

Para 2021, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori en una reñida segunda vuelta (Foto: archivo DEF)
Para 2021, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori en una reñida segunda vuelta (Foto: archivo DEF)

Tras la caída de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el mando. Lejos de pacificar el país, su gestión arrastró una severa crisis social; investigaciones por presunta corrupción, como el mediático caso de los relojes Rolex; y un aislamiento político insostenible. En la recta final del período, el Poder Legislativo la destituyó, lo que desató una vertiginosa sucesión exprés entre los líderes del Parlamento: José Jerí y, posteriormente, José María Balcázar.

Incluso Jerí tuvo que ser destituido tras conocerse reuniones no registradas con empresarios chinos vinculados a contratos con el Estado. A esto, se sumaron cuestionamientos por contrataciones irregulares de personal joven y el uso controvertido de su despacho congresal mientras ejercía la presidencia interina.

Ocho presidentes en una década y una elección clave

Desde que Ollanta Humala terminó su mandato en julio de 2016, ningún presidente elegido en las urnas logró completar sus cinco años de gobierno.

Tras la caída de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el mando (Foto: EFE)
Tras la caída de Castillo, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el mando (Foto: EFE)

Esta es la cronología de la última década:

  1. Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): Renunció cercado por la corrupción del caso Odebrecht.
  2. Martín Vizcarra (2018-2020): Vicepresidente de Kuczynski, asumió como presidente tras su renuncia. Disolvió constitucionalmente el Congreso en 2019, pero un año después fue destituido por el nuevo Parlamento bajo la controvertida causal de “incapacidad moral permanente”.
  3. Manuel Merino (2020): Duró apenas cinco días en el cargo. Tuvo que dimitir tras una ola de protestas sociales masivas que dejaron dos jóvenes manifestantes fallecidos.
  4. Francisco Sagasti (2020-2021): Elegido por el Congreso como presidente interino. Lideró un gobierno de transición centrado en la pandemia y las elecciones generales.
  5. Pedro Castillo (2021-2022): Destituido y encarcelado tras perpetrar un fallido autogolpe de Estado.
  6. Dina Boluarte (2022-2025): Primera mujer en asumir la presidencia; destituida por el Congreso tras una severa pérdida de legitimidad y escándalos fiscales.
  7. José Jerí (2025-2026): Presidente interino por sucesión parlamentaria, destituido por cuestionamientos políticos.
  8. José María Balcázar (2026): Actual mandatario encargado con la única tarea de conducir la transición hacia el gobierno que resulte elegido este mes.

La constante pugna entre un Legislativo fragmentado y un Ejecutivo débil convirtió la figura de la “vacancia por incapacidad moral” y el cierre del Congreso en armas políticas de uso cotidiano.

El fantasma de la extrema inestabilidad política sobrevuela los comicios: en los últimos diez años, ocho mandatarios diferentes desfilaron por la presidencia (Foto: AP)
El fantasma de la extrema inestabilidad política sobrevuela los comicios: en los últimos diez años, ocho mandatarios diferentes desfilaron por la presidencia (Foto: AP)

Entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estará el elegido para afrontar el reto de construir estabilidad institucional con base en las buenas prácticas en la función pública y remover la corrupción estructural que caracteriza la política peruana desde hace una década.

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