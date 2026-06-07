Roberto Sánchez acusa un plan para invalidar cédulas de Juntos por el Perú: “No es una acción transparente”

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza una grave denuncia desde los exteriores del penal de Barbadillo. Basándose en una alerta de la Defensoría del Pueblo, expone un presunto patrón de cédulas marcadas para anular los votos de su partido. - América TV

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció este domingo la existencia de un supuesto “patrón” destinado a invalidar cédulas electorales vinculadas a su partido, tras una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, que detectó irregularidades en mesas de votación.

En diálogo con la prensa, el aspirante afirmó, con base en información de la institución, que “no es una acción aislada, sino un patrón” que involucra cédulas con marcas fuera del espacio correspondiente a su formación política.

“(Están) marcadas fuera del recuadro, abajo, donde está el cuadro de Juntos por el Perú. (Es) como que si alguien de Juntos por el Perú hubiera hecho esas cédulas. Esas cédulas no las tenemos nosotros. Esas cédulas están viniendo en el bloque que está presentando la propia autoridad electoral”, agregó.

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Remarcó que “la Defensoría está alertando la incidencia porque está ocurriendo en diferentes lugares” y que su equipo legal evalúa acciones al respecto, puesto que permitiría invalidar votos legítimos, siempre según su versión.

Según Sánchez, las cédulas presentan marcas fuera del recuadro asignado a Juntos por el Perú, lo que podría llevar a que votos válidos sean anulados durante el conteo

Sánchez advirtió que, con este supuesto plan, si una persona elige correctamente a Juntos por el Perú, pero la cédula presenta una línea azul o negra fuera del recuadro, al momento del conteo podrían declarar ese voto como nulo y eliminar su validez.

Por este motivo, exhortó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a realizar una intervención.

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“Como tienen un comité permanente, (pedimos que) sesionen de inmediato, porque no es una acción transparente este intento que, en realidad, quiere anular actas cuando llegue el momento del conteo”, afirmó.

El JNE ha reportado que la segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta, hasta el momento, quince incidentes en todo el país, la mayoría en Lima, entre los cuales se encuentran boletas de votación con marcas irregulares y al menos un intento de toma del local de sufragio.

El candidato solicitó la intervención inmediata del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y misiones de observación electoral internacionales, argumentando falta de transparencia en el manejo de las actas

Burneo explicó que se adoptaron medidas inmediatas, como el reemplazo de las boletas marcadas por otras nuevas. “Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación”, señaló el funcionario y precisó que esta situación “en ningún caso, invalida la mesa” de sufragio.

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Añadió que solo el JNE tiene la competencia para declarar la nulidad de una mesa de votación, salvo que una organización política solicite dicha nulidad. Recalcó que “no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad” y las alertas se están atendiendo conforme a las normas electorales vigentes.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos respecto al desarrollo del proceso.