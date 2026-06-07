Perú

Roberto Sánchez acusa un plan para invalidar cédulas de Juntos por el Perú: “No es una acción transparente”

El candidato señaló que la Defensoría del Pueblo detectó irregularidades en mesas de votación y pidió la intervención de organismos electorales y misiones internacionales

Guardar
Google icon
El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, realiza una grave denuncia desde los exteriores del penal de Barbadillo. Basándose en una alerta de la Defensoría del Pueblo, expone un presunto patrón de cédulas marcadas para anular los votos de su partido. - América TV

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció este domingo la existencia de un supuesto “patrón” destinado a invalidar cédulas electorales vinculadas a su partido, tras una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, que detectó irregularidades en mesas de votación.

En diálogo con la prensa, el aspirante afirmó, con base en información de la institución, que “no es una acción aislada, sino un patrón” que involucra cédulas con marcas fuera del espacio correspondiente a su formación política.

“(Están) marcadas fuera del recuadro, abajo, donde está el cuadro de Juntos por el Perú. (Es) como que si alguien de Juntos por el Perú hubiera hecho esas cédulas. Esas cédulas no las tenemos nosotros. Esas cédulas están viniendo en el bloque que está presentando la propia autoridad electoral”, agregó.

PUBLICIDAD

Remarcó que “la Defensoría está alertando la incidencia porque está ocurriendo en diferentes lugares” y que su equipo legal evalúa acciones al respecto, puesto que permitiría invalidar votos legítimos, siempre según su versión.

Según Sánchez, las cédulas presentan marcas fuera del recuadro asignado a Juntos por el Perú, lo que podría llevar a que votos válidos sean anulados durante el conteo
Según Sánchez, las cédulas presentan marcas fuera del recuadro asignado a Juntos por el Perú, lo que podría llevar a que votos válidos sean anulados durante el conteo

Sánchez advirtió que, con este supuesto plan, si una persona elige correctamente a Juntos por el Perú, pero la cédula presenta una línea azul o negra fuera del recuadro, al momento del conteo podrían declarar ese voto como nulo y eliminar su validez.

Por este motivo, exhortó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a realizar una intervención.

PUBLICIDAD

“Como tienen un comité permanente, (pedimos que) sesionen de inmediato, porque no es una acción transparente este intento que, en realidad, quiere anular actas cuando llegue el momento del conteo”, afirmó.

El JNE ha reportado que la segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta, hasta el momento, quince incidentes en todo el país, la mayoría en Lima, entre los cuales se encuentran boletas de votación con marcas irregulares y al menos un intento de toma del local de sufragio.

El candidato solicitó la intervención inmediata del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y misiones de observación electoral internacionales, argumentando falta de transparencia en el manejo de las actas
El candidato solicitó la intervención inmediata del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y misiones de observación electoral internacionales, argumentando falta de transparencia en el manejo de las actas

Burneo explicó que se adoptaron medidas inmediatas, como el reemplazo de las boletas marcadas por otras nuevas. “Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación”, señaló el funcionario y precisó que esta situación “en ningún caso, invalida la mesa” de sufragio.

Añadió que solo el JNE tiene la competencia para declarar la nulidad de una mesa de votación, salvo que una organización política solicite dicha nulidad. Recalcó que “no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad” y las alertas se están atendiendo conforme a las normas electorales vigentes.

Finalmente, hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos respecto al desarrollo del proceso.

Temas Relacionados

Roberto SánchezJuntos por el Perúperu-politicaDefensoría del Pueblo

Más Noticias

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo

Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa

La agrupación sostuvo que Oracio Rafaile Huamayalli, de 81 años, contaba con credencial para una mesa diferente a la intervenida y pidió investigar el caso por posible sabotaje al proceso electoral

Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Keiko Fujimori fue la primera de los dos candidatos en emitir su voto en el distito limeño de San Borja. Roberto Sánchez aún está camino a su local de votación. Hasta el momento faltsn instalarse el 6% de mesas de sufragio en todo el Perú

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa

Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa

ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

JNE rechaza cualquier tipo de fraude y asegura que las incidencias son puntuales

Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Federico Salazar recibe inesperada declaración de amor durante las Elecciones 2026: “Yo sueño con él”

Gunter Rave vive anecdótico momento en las Elecciones 2026 probando ceviche picante: “El ají está cañón”

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Paul Michael descarta agresión por parte de Pamela López en ‘La Granja VIP’: “Quiero retirar lo dicho”

Suheyn Cipriani relata el duro trato que recibió en MGI All Stars: “No sé cómo no te puede salir”

DEPORTES

Ecuador 1-0 Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Ecuador 1-0 Guatemala EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Partidos de hoy, domingo 7 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Ecuador vs Guatemala HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Ecuador vs Guatemala HOY: partido amistoso por fecha FIFA previo al Mundial 2026