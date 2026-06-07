Roberto Sánchez acusa un plan para invalidar cédulas de Juntos por el Perú: “No es una acción transparente”

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció este domingo la existencia de un supuesto “patrón” destinado a invalidar cédulas electorales vinculadas a su partido, tras una alerta emitida por la Defensoría del Pueblo, que detectó irregularidades en mesas de votación.
En diálogo con la prensa, el aspirante afirmó, con base en información de la institución, que “no es una acción aislada, sino un patrón” que involucra cédulas con marcas fuera del espacio correspondiente a su formación política.
“(Están) marcadas fuera del recuadro, abajo, donde está el cuadro de Juntos por el Perú. (Es) como que si alguien de Juntos por el Perú hubiera hecho esas cédulas. Esas cédulas no las tenemos nosotros. Esas cédulas están viniendo en el bloque que está presentando la propia autoridad electoral”, agregó.
PUBLICIDAD
Remarcó que “la Defensoría está alertando la incidencia porque está ocurriendo en diferentes lugares” y que su equipo legal evalúa acciones al respecto, puesto que permitiría invalidar votos legítimos, siempre según su versión.
Sánchez advirtió que, con este supuesto plan, si una persona elige correctamente a Juntos por el Perú, pero la cédula presenta una línea azul o negra fuera del recuadro, al momento del conteo podrían declarar ese voto como nulo y eliminar su validez.
Por este motivo, exhortó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea a realizar una intervención.
PUBLICIDAD
“Como tienen un comité permanente, (pedimos que) sesionen de inmediato, porque no es una acción transparente este intento que, en realidad, quiere anular actas cuando llegue el momento del conteo”, afirmó.
El JNE ha reportado que la segunda vuelta entre Sánchez y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) presenta, hasta el momento, quince incidentes en todo el país, la mayoría en Lima, entre los cuales se encuentran boletas de votación con marcas irregulares y al menos un intento de toma del local de sufragio.
Burneo explicó que se adoptaron medidas inmediatas, como el reemplazo de las boletas marcadas por otras nuevas. “Fueron personeros (delegados de partidos) quienes invalidaron las cédulas de votación”, señaló el funcionario y precisó que esta situación “en ningún caso, invalida la mesa” de sufragio.
PUBLICIDAD
Añadió que solo el JNE tiene la competencia para declarar la nulidad de una mesa de votación, salvo que una organización política solicite dicha nulidad. Recalcó que “no hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad” y las alertas se están atendiendo conforme a las normas electorales vigentes.
Finalmente, hizo un llamado a la calma y a la responsabilidad tanto de las autoridades electorales como de los actores políticos respecto al desarrollo del proceso.
Más Noticias
Tarapoto: el pronóstico del clima de mañana
Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año
Conoce el pronóstico del clima para mañana en Trujillo
Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes
Juntos por el Perú señala que anciano detenido por alterar actas en Los Olivos tiene afiliación aprista y era personero de otra mesa
La agrupación sostuvo que Oracio Rafaile Huamayalli, de 81 años, contaba con credencial para una mesa diferente a la intervenida y pidió investigar el caso por posible sabotaje al proceso electoral
ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta
Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: minuto a minuto de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Keiko Fujimori fue la primera de los dos candidatos en emitir su voto en el distito limeño de San Borja. Roberto Sánchez aún está camino a su local de votación. Hasta el momento faltsn instalarse el 6% de mesas de sufragio en todo el Perú
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD