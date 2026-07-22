Sociedad

“Fue un milagro”: habló el bombero que rescató a los mineros atrapados durante tres días bajo la nieve en Catamarca

Alfredo Medina reconstruyó en Infobae al Regreso el operativo que permitió llegar hasta los cuatro trabajadores aislados en el Salar del Hombre Muerto y describió las condiciones extremas que marcaron una búsqueda a más de 4.500 metros de altura

Guardar
Google icon
Alfredo Medina reconstruyó el operativo de rescate y afirmó que la supervivencia de los cuatro mineros bajo la nieve fue “un milagro”

Los cuatro mineros que permanecieron aislados durante más de tres días por un intenso temporal de nieve en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, fueron rescatados el miércoles tras un operativo que reunió a bomberos, fuerzas de seguridad, organismos públicos, empresas privadas y vecinos de la zona. Las tareas se desarrollaron a más de 4.500 metros de altura, en caminos completamente cubiertos por la nieve y con temperaturas que durante la noche descendieron hasta los 25 grados bajo cero.

Uno de los integrantes de ese operativo fue Alfredo Medina, oficial de Bomberos Voluntarios de Santa María. En diálogo con Infobae al Regreso, reconstruyó las horas más críticas de la búsqueda, explicó cómo fue el trabajo para llegar hasta los trabajadores y aseguró que el resultado superó cualquier expectativa. Yo lo llamaría un milagro, un rescate con un final feliz. A los dos chicos que iban caminando los encontramos en buen estado de salud y los otros dos permanecían dentro de los vehículos que habían quedado atascados. Después de haber pasado tres noches con esas temperaturas y ese temporal, para mí es un milagro”, afirmó.

PUBLICIDAD

Medina contó que el domingo se perdió el contacto con los operarios y que al día siguiente recibieron el pedido para sumarse al operativo desde Antofagasta de la Sierra. A partir de ese momento comenzó una búsqueda que fue sumando recursos a medida que avanzaban las horas. Participaron bomberos voluntarios, Gendarmería, la Policía, personal del municipio, trabajadores de la empresa minera, operadores de maquinaria pesada y vecinos con experiencia en la zona. “Pusieron máquinas, camionetas, personal, todo a disposición. Nos sumamos todos por el esfuerzo de salvarlos”, recordó.

El rescate de los mineros atrapados en Catamarca se concretó tras más de tres días de aislamiento por un temporal de nieve en el Salar del Hombre Muerto

El rescatista explicó que la magnitud del temporal sorprendió incluso a quienes conocen desde hace años la puna catamarqueña. “Hace casi 40 años que no cae tanta cantidad de nieve”, señaló. Si bien las nevadas forman parte del paisaje habitual de la región, dijo que la acumulación de nieve bloqueó los caminos y obligó a modificar el operativo sobre la marcha.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos decisivos llegó cuando los vehículos ya no pudieron seguir avanzando. Después de intentar abrir camino con palas, un grupo de cinco rescatistas resolvió continuar a pie para alcanzar los refugios donde creían que podían encontrarse los trabajadores. “El martes a la noche intentamos llegar con los vehículos hasta los refugios, pero llegó un punto en que ya no se pudo más. Entonces tomamos la decisión de cruzar un cerro caminando. Salimos con todo el equipo para nieve, comida y abrigo y caminamos durante dos horas con 16 grados bajo cero”, relató.

La mayor preocupación apareció cuando llegaron al primer refugio y comprobaron que estaba vacío. “Teníamos la esperanza de encontrarlos ahí. Cuando vimos que no estaban empezamos a preocuparnos”, recordó Medina. A partir de ese momento, los rescatistas ampliaron la búsqueda hasta que encontraron a los dos operarios que habían decidido seguir caminando para buscar resguardo. Poco después, cuando la maquinaria logró abrir un paso entre la nieve, hallaron a los otros dos trabajadores dentro de los vehículos que habían quedado atascados.

Operativo de rescate en Catamarca: al menos cinco operarios atrapados en la nieve
La búsqueda en Catamarca se realizó a más de 4.500 metros de altura, con caminos cubiertos de nieve y temperaturas de hasta 25 grados bajo cero

El bombero explicó que hubo dos elementos que resultaron fundamentales para que los cuatro hombres pudieran resistir tantos días en esas condiciones. Uno de ellos logró comunicarse mediante un teléfono satelital cuando apenas le quedaba un uno por ciento de batería y alcanzó a enviar la geolocalización, una información que permitió orientar el operativo. Además, la experiencia de los propios trabajadores fue clave para enfrentar el frío extremo. “Ese chico fue el que pudo hablar por teléfono y mandar la ubicación. Después nos contó que se había enterrado en la nieve para soportar el temporal. En una de esas noches la temperatura marcaba entre 24 y 25 grados bajo cero”, explicó.

Con más de 35 años como bombero voluntario, Medina aseguró que pocas veces enfrentó una situación similar y sostuvo que la recompensa por el esfuerzo llega cuando una misión termina con todas las personas a salvo. “¿Sabés con qué se paga todo esto? Cuando salvás una vida y le devolvés a unos padres sus hijos. Eso no tiene precio. Es lo que nos reconforta a nosotros”, expresó.

Respecto de las críticas que surgieron después del rescate sobre los protocolos de seguridad en la actividad minera, prefirió no anticipar conclusiones y consideró que serán las investigaciones las que determinen si existieron fallas. No obstante, insistió en que el fenómeno meteorológico fue excepcional. “Es una zona donde siempre nieva. No podés detener una actividad porque nieve, pero lo que pasó esta vez fue completamente atípico”, concluyó.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Alfredo MedinaCatamarcamineros atrapadosSalar del Hombre MuertoInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Video: así fue el rescate de la pareja que estuvo atrapada más de 40 horas en la nieve y bajo frío extremo

José y Noelia permanecieron en su camioneta mientras esperaban que los vayan a buscar y en el exterior la temperatura alcanzaba los 22 grados bajo cero. Trasladaron maquinaria para llegar hasta el Cerro Piedra

Video: así fue el rescate de la pareja que estuvo atrapada más de 40 horas en la nieve y bajo frío extremo

“Esto pasa cuando no usás cadenas”: la escena caótica que se vivió en medio de una fuerte nevada en San Martín de los Andes

Dos autos perdieron el control y terminaron chocando entre sí y fuera de la calzada. Las autoridades advirtieron sobre los peligros de no tomar recaudos ante las condiciones extremas

“Esto pasa cuando no usás cadenas”: la escena caótica que se vivió en medio de una fuerte nevada en San Martín de los Andes

Son de Córdoba y viajaban a Junín a robar con inhibidores de señal: cayeron tras volcar durante una persecución

Los ladrones apuntaban a objetos personales guardados en autos estacionados en la vía pública. En el coche donde se movilizaban la policía encontró dinero, aparatos electrónicos y otras pruebas relacionadas con la causa

Son de Córdoba y viajaban a Junín a robar con inhibidores de señal: cayeron tras volcar durante una persecución

Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad

El sospechoso fue localizado tras varios meses de investigación y vigilancia discreta. La víctima, de 17 años, había confesado los abusos a su tía, quien formalizó la denuncia

Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad

Gran operativo en Villa Crespo por el derrame de ácido clorhídrico: tres personas fueron atendidas por el SAME

Dentro del contenedor había un recipiente de 30 kilos de capacidad con una fisura, lo que provocó el derrame del producto y el aviso a las autoridades

Gran operativo en Villa Crespo por el derrame de ácido clorhídrico: tres personas fueron atendidas por el SAME

DEPORTES

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

“Esta camiseta se respeta”: el video de Kempes en contra de las teorías conspirativas tras la final del Mundial

TELESHOW

Jimena Barón apuntó contra los artistas que criticaron a Argentina: “Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen”

Jimena Barón apuntó contra los artistas que criticaron a Argentina: “Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen”

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos firmó con Arabia Saudita un acuerdo nuclear que abre la puerta al enriquecimiento de uranio

Imputan a profesora por supuesto maltrato a una estudiante en una escuela panameña

El nuevo primer ministro británico, con una inquietante nostalgia

El salvadoreño Fernanfloo se sincera sobre su carrera, la fama y su esperado combate en La Velada del Año VI