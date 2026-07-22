La final del Mundial 2026 superó los 62 millones de espectadores en Estados Unidos

La audiencia de la final del Mundial 2026 más que duplicó los 25,78 millones de la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia (REUTERS/Jeenah Moon).

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que España venció a Argentina por 1-0 en Nueva Jersey, reunió a 62,8 millones de espectadores en Estados Unidos. Esa cifra, que combinó las transmisiones de Fox, Telemundo y Peacock, superó la audiencia de 25,78 millones en la final de 2022 entre Argentina y Francia, informaron The Hollywood Reporter y Reuters.

A su vez, superó por casi 17 millones el récord anterior de 45,99 millones en el cruce entre la selección estadounidense y Bélgica en octavos de final. La señal en inglés de Fox promedió 38,9 millones de espectadores, mientras que la cobertura en español de Telemundo y Peacock sumó 23,9 millones.

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La audiencia de Fox tuvo un pico de casi 51,7 millones de personas entre las 17:45 y las 18:00 de la costa este, en el tramo final del encuentro. La cadena también informó que, si se toma solo el partido y no parte de la cobertura previa, la transmisión alcanzó 42,5 millones de espectadores.

En consecuencia, en la grilla de Fox, la final se convirtió en una de las emisiones más vistas de todas, pero por debajo de dos de sus transmisiones de la NFL de la temporada pasada: la final de la Conferencia Nacional y el juego de Acción de Gracias.

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La señal en inglés de Fox alcanzó un pico de 51,7 millones de espectadores en el tramo final del partido entre España y Argentina (IMAGN IMAGES vía Reuters/James Lang).

Los cruces de eliminación también superaron marcas de otros deportes

La final no fue un caso aislado. De acuerdo con Reuters, diversos encuentros de la fase eliminatoria superaron audiencias recientes de definiciones de otras grandes ligas estadounidenses.

El partido entre Inglaterra y México en octavos convocó a casi 45 millones de espectadores, por encima de los cerca de 27 millones que vieron el séptimo juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol y por encima de los casi 25 millones del quinto juego de las Finales de la NBA.

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Las semifinales también mostraron una demanda sostenida. El enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra alcanzó 28,3 millones de espectadores combinados: 16,9 millones en Fox y 11,4 millones entre Telemundo y Peacock.

La victoria de España sobre Francia reunió 22,91 millones, con 13,11 millones en Fox y 9,8 millones en la transmisión en español.

El partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia convocó 20,83 millones de espectadores en total. Solo la señal en inglés de Fox promedió 13,13 millones, casi el triple del récord previo para una transmisión de fútbol en inglés de ese tipo, que era de 4,76 millones en 2010, indicó The Hollywood Reporter.

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Los partidos de eliminación del Mundial 2026 también superaron audiencias de la Serie Mundial y de las Finales de la NBA en Estados Unidos (IMAGN IMAGES vía Reuters/Vincent Carchietta).

Promedios de audiencia: TV y streaming

Según Reuters, las elevadas audiencias se deben a múltiples factores. En primer lugar, al ser un Mundial coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, los partidos se jugaron en franjas de máxima audiencia para el público estadounidense. En segundo lugar, el torneo atrajo a quienes querían ver una posible última Copa del Mundo de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En el balance completo del certamen, Fox Sports promedió 7,74 millones de espectadores entre Fox, FS1 y Tubi. La cifra más que duplicó los promedios de sus dos Mundiales masculinos anteriores: 2,77 millones en 2018 y 3,59 millones en 2022.

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En el ecosistema en español, Telemundo, Peacock, Universo y otras plataformas digitales de la cadena promediaron 6,3 millones de espectadores. Ese desempeño también quedó más de dos veces por encima del torneo de 2022, cuando el promedio había sido de alrededor de 2,6 millones.

Asimismo, el impulso se reflejó en el negocio del streaming. Fox One, que tenía los derechos de transmisión en inglés por internet en Estados Unidos, registró 2,8 millones de altas en junio, su mejor mes desde su lanzamiento en agosto, y más del doble de las 1,1 millones conseguidas durante los playoffs de la NFL en enero, indicó la consultora Antenna, citada por Reuters.

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Pese a ese salto, el torneo quedó por debajo de los casi 126 millones de espectadores en el Super Bowl LX cuando Seattle Seahawks derrotó a New England Patriots.