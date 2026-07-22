Video: así fue el rescate de la pareja que estuvo atrapada más de 40 horas en la nieve y bajo frío extremo

José y Noelia permanecieron en su camioneta mientras esperaban que los vayan a buscar y afuera la temperatura alcanzaba los 22 grados bajo cero

El dramático caso de José y Noelia, la pareja que quedó atrapada por la nieve y bajo frío extremo en Santa Cruz, tiene nuevas revelaciones mientras todavía persiste la alerta por la ola polar que golpea a La Patagonia. En las últimas horas, se conocieron las imágenes de cómo fue el operativo para alcanzar el lugar donde estaba la camioneta.

Según el relato de las víctimas, estuvieron durante casi dos días adentro de una camioneta varados producto de la densidad de la nieve y con unas temperaturas que alcanzaron los 22 grados bajo cero. El despliegue de la maquinaria para poder rescatar a la pareja estuvo a cargo de Vialidad Provincial, quienes alcanzaron el punto donde se encontraba la camioneta en el Cerro Piedra.

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José Bilbao es referente de la comunidad mapuche-tehuelche Copolque, que trabaja en la zona desde hace más de 60 años. Según relató su hermano Jorge en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, la situación se desencadenó cuando se acumularon alrededor de 40 centímetros de nieve y el viento generó voladeros que bloquearon el acceso habitual al campo. Ante ese obstáculo, José optó por un antiguo camino alternativo, pero la camioneta quedó encajada en una mata de calafate sin posibilidad de avanzar ni retroceder. “La comunidad trabaja hace más de 60 años ahí. Conocen perfectamente cómo manejarse en invierno y cómo actuar frente al clima. Pero esta vez las condiciones fueron distintas”, explicó Jorge.

El operativo alcanzó el punto donde estaba la camioneta cerca de las 5 de la mañana y con una temperatura de -18°C

Desde el primer momento, José intentó pedir auxilio a la empresa que opera en la zona, pero la respuesta fue que no había posibilidad de enviar maquinaria por problemas con los equipos disponibles. La pareja permaneció dentro del vehículo administrando el combustible y prendiendo el motor solo lo indispensable para mantener la calefacción sin riesgo de que se apagara definitivamente. “No teníamos alimento, solamente agua, porque salimos temprano y considerábamos que en el día ya íbamos a estar en el pueblo, pero no fue así. Nos salieron mal los cálculos”, relató José.

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Las gestiones para el rescate se sucedieron durante horas sin resultado. El contacto con Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante, permitió obtener el teléfono del jefe de Vialidad Provincial, aun así, una máquina destinada al rescate no pudo salir desde el sector previsto. Con la llegada de la noche, la preocupación se intensificó. El domingo, dos camionetas lograron acercarse a la zona y auxiliaron a otra familia varada, pero José y Noelia seguían atrapados a diez kilómetros de distancia. Ante la falta de respuestas, Jorge recurrió directamente al ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, y al diputado nacional Jairo Guzmán. Se evaluó incluso un rescate aéreo en helicóptero, pero el clima lo impidió.

Así se encontraba la camioneta donde la pareja fue encontrada

Finalmente, el operativo se concretó en la madrugada del lunes. A las 23:00 del domingo, personal del Distrito Vial Las Heras inició el despliegue en conjunto con el GEOR y Gendarmería Nacional. Vialidad Provincial aportó una motoniveladora y una camioneta 4x4 para acceder al sector. La maquinaria partió desde Las Heras y tardó casi cinco horas en recorrer poco más de 100 kilómetros debido al estado de los caminos. Los efectivos llegaron hasta donde estaba la pareja alrededor de las 5:00 de la mañana y todavía debieron trabajar veinte minutos adicionales para liberar la camioneta, que estaba completamente congelada al suelo por la escarcha. La temperatura en el lugar era de -18 ℃ durante las tareas de rescate. Jorge destacó el trabajo de todos los involucrados: “Hay que agradecer profundamente a toda la gente que salió al rescate porque también pusieron en riesgo su propia vida. Las condiciones eran muy difíciles y todos hicieron un esfuerzo enorme”.

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José Bilbao pidió auxilio a la empresa que opera en la zona, pero no pudo enviar una máquina por problemas con los equipos disponibles

La Administración General de Vialidad Provincial emitió un comunicado en el que expresó un reconocimiento especial al personal del Distrito Vial Las Heras por su “compromiso, profesionalismo y vocación de servicio”. El organismo recordó además a la comunidad evitar transitar por caminos y rutas si no es estrictamente necesario durante eventos climáticos adversos, y recomendó consultar el estado de las rutas antes de viajar y portar cadenas. Las acciones se desarrollan bajo la conducción del presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio César Bujer, en el marco de la gestión del gobernador Claudio Vidal y del Plan Invernal 2026.

El rescate se produce en el contexto de una ola polar que mantiene al sur del país bajo alertas de distinta intensidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sureste de Chubut y el oeste de Santa Cruz están bajo alerta roja por temperaturas frías extremas, mientras que en el resto del territorio santacruceño la alerta desciende a naranja. Las ciudades más frías de este miércoles fueron El Calafate con -16,2 ℃, Perito Moreno con -12,7 ℃, Río Grande con -7,3 ℃, Río Gallegos con -4,4 ℃ y Esquel con -4,1 ℃, según datos del organismo meteorológico difundidos este miércoles.

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