“Esto pasa cuando no usás cadenas”: la escena caótica que se vivió en medio de una fuerte nevada en San Martín de los Andes

Un video en la ruta al cerro Chapelco mostró los riesgos de circular sin cadenas durante un temporal de nieve

Un video filmado en plena ruta de San Martín de los Andes, en la cordillera de la provincia de Neuquén, expuso los riesgos de circular sin cadenas durante temporales de nieve. Entre todo el caos, la imagen que más llamó la atención fue la de dos vehículos que perdieron el control sobre la calzada cubierta de hielo y terminaron chocados entre sí, ante la mirada de los pasajeros de una combi de transporte público que subía al cerro Chapelco.

Las imágenes, difundidas por la empresa Lanín Turismo a través de su cuenta de Instagram, generaron repercusión porque, según sus propios trabajadores, escenas como esa se repiten a diario.

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“Todos los días cuando subimos al cerro en nuestras combis y encontramos esta situación. Autos corridos o chocados entre sí arruinándose las vacaciones, para luego sí tener que pagar estacionamiento”, escribió Lanín Turismo en la publicación que acompañó el material, y agregó: “Te llevamos por el mismo costo que tiene estacionar”.

Las autoridades de Neuquén advirtieron que la doble tracción no reemplaza el uso de cadenas en rutas de montaña con nieve y hielo

En el audio del video se escucha la reacción de un testigo ante el incidente: “Se fueron feo, ¿no? Los dos”.

Lejos de ser un episodio excepcional, el video advierte por una realidad que trabajadores y vecinos de la zona suelen enfrentar cada vez que deben desplazarse por estas rutas de montaña durante el invierno. La grabación, tomada durante un temporal de nieve de alta intensidad, muestra el momento preciso en que los pasajeros de una combi se topan con las consecuencias de la imprudencia al volante.

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Frente a este panorama, las autoridades provinciales vienen advirtiendo sobre un error que se repite temporada tras temporada: creer que una camioneta 4x4 o con doble tracción exime al conductor de la obligación de colocar cadenas.

Luciana Ortiz Luna señaló que llevar cadenas en el baúl no alcanza si el conductor no sabe colocarlas antes de ingresar a una zona de riesgo

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, fue categórica al respecto: la doble tracción brinda mayor estabilidad, pero no garantiza la adherencia necesaria sobre una calzada congelada. “No se confíen del vehículo ni de su capacidad para manejar”, advirtió la funcionaria, según el medio local LM Neuquén.

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Ortiz Luna también remarcó un detalle que suele pasarse por alto: no alcanza con llevar las cadenas en el baúl. Quien no sabe colocarlas correctamente antes de ingresar a una zona de riesgo, en la práctica, es como si no las llevara. El primer fin de semana del mes lo dejó en evidencia: camionetas de alta gama y vehículos considerados seguros quedaron atascados en la nieve, lo que volvió a demostrar que ningún modelo está exento de perder adherencia cuando hay hielo o nieve acumulada en la calzada.

Las mayores dificultades, según explicó Ortiz Luna en LM Neuquén, se registran con los vehículos de gran porte. Muchos camioneros no colocan las cadenas, sobre todo en sectores de alta complejidad como la Cuesta del Rahue o distintos tramos de la Ruta Nacional 237.

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Los camiones sin cadenas agravan los problemas en la Cuesta del Rahue y en tramos de la Ruta Nacional 237 cuando quedan cruzados sobre la calzada

Cuando un camión pierde el control o queda cruzado sobre la calzada, las consecuencias van mucho más allá del propio conductor: se bloquea la circulación y se requiere una movilización de maquinaria y personal para retirarlo. La funcionaria señaló que esta situación se repite cada invierno y forma parte de los principales temas que los equipos de Vialidad plantean durante las reuniones de preparación del Operativo Nieve.

Mientras tanto, los controles sobre el terreno se intensificaron. Este miércoles, personal de la Comisaría 42° de Villa El Chocón llevó adelante un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 68, en una jornada marcada por la presencia de agua nieve y bajas temperaturas.

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El dispositivo incluyó prevención de siniestros viales, reducción de velocidad, fiscalización del tránsito y atención al turista, con la colaboración de Defensa Civil, Bomberos y Bromatología del municipio.

Además de los controles vehiculares, los efectivos realizaron patrullajes en los caminos de acceso a ambas rutas, con monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad para mantener informado al Centro de Operaciones. Durante el operativo, policías y organismos intervinientes brindaron recomendaciones a turistas y viajantes sobre las condiciones de circulación hacia Picún Leufú, Piedra del Águila y otros destinos del sur provincial.

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Entre los viajeros asistidos se encontraba una caravana de alrededor de veinte vehículos provenientes de Brasil, cuyos integrantes recibieron información preventiva para continuar su recorrido. La portación de cadenas, recuerdan las autoridades, no es una recomendación: es una obligación para circular en zonas de alta montaña durante el invierno neuquino.