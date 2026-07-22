Sociedad

“Esto pasa cuando no usás cadenas”: la escena caótica que se vivió en medio de una fuerte nevada en San Martín de los Andes

Dos autos perdieron el control y terminaron chocando entre sí y fuera de la calzada. Las autoridades advirtieron sobre los peligros de no tomar recaudos ante las condiciones extremas

Guardar
Google icon

Un video en la ruta al cerro Chapelco mostró los riesgos de circular sin cadenas durante un temporal de nieve

Un video filmado en plena ruta de San Martín de los Andes, en la cordillera de la provincia de Neuquén, expuso los riesgos de circular sin cadenas durante temporales de nieve. Entre todo el caos, la imagen que más llamó la atención fue la de dos vehículos que perdieron el control sobre la calzada cubierta de hielo y terminaron chocados entre sí, ante la mirada de los pasajeros de una combi de transporte público que subía al cerro Chapelco.

Las imágenes, difundidas por la empresa Lanín Turismo a través de su cuenta de Instagram, generaron repercusión porque, según sus propios trabajadores, escenas como esa se repiten a diario.

PUBLICIDAD

“Todos los días cuando subimos al cerro en nuestras combis y encontramos esta situación. Autos corridos o chocados entre sí arruinándose las vacaciones, para luego sí tener que pagar estacionamiento”, escribió Lanín Turismo en la publicación que acompañó el material, y agregó: “Te llevamos por el mismo costo que tiene estacionar”.

Las autoridades de Neuquén advirtieron que la doble tracción no reemplaza el uso de cadenas en rutas de montaña con nieve y hielo
Las autoridades de Neuquén advirtieron que la doble tracción no reemplaza el uso de cadenas en rutas de montaña con nieve y hielo

En el audio del video se escucha la reacción de un testigo ante el incidente: “Se fueron feo, ¿no? Los dos”.

Lejos de ser un episodio excepcional, el video advierte por una realidad que trabajadores y vecinos de la zona suelen enfrentar cada vez que deben desplazarse por estas rutas de montaña durante el invierno. La grabación, tomada durante un temporal de nieve de alta intensidad, muestra el momento preciso en que los pasajeros de una combi se topan con las consecuencias de la imprudencia al volante.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, las autoridades provinciales vienen advirtiendo sobre un error que se repite temporada tras temporada: creer que una camioneta 4x4 o con doble tracción exime al conductor de la obligación de colocar cadenas.

Luciana Ortiz Luna señaló que llevar cadenas en el baúl no alcanza si el conductor no sabe colocarlas antes de ingresar a una zona de riesgo
Luciana Ortiz Luna señaló que llevar cadenas en el baúl no alcanza si el conductor no sabe colocarlas antes de ingresar a una zona de riesgo

La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, fue categórica al respecto: la doble tracción brinda mayor estabilidad, pero no garantiza la adherencia necesaria sobre una calzada congelada. “No se confíen del vehículo ni de su capacidad para manejar”, advirtió la funcionaria, según el medio local LM Neuquén.

Ortiz Luna también remarcó un detalle que suele pasarse por alto: no alcanza con llevar las cadenas en el baúl. Quien no sabe colocarlas correctamente antes de ingresar a una zona de riesgo, en la práctica, es como si no las llevara. El primer fin de semana del mes lo dejó en evidencia: camionetas de alta gama y vehículos considerados seguros quedaron atascados en la nieve, lo que volvió a demostrar que ningún modelo está exento de perder adherencia cuando hay hielo o nieve acumulada en la calzada.

Las mayores dificultades, según explicó Ortiz Luna en LM Neuquén, se registran con los vehículos de gran porte. Muchos camioneros no colocan las cadenas, sobre todo en sectores de alta complejidad como la Cuesta del Rahue o distintos tramos de la Ruta Nacional 237.

Los camiones sin cadenas agravan los problemas en la Cuesta del Rahue y en tramos de la Ruta Nacional 237 cuando quedan cruzados sobre la calzada
Los camiones sin cadenas agravan los problemas en la Cuesta del Rahue y en tramos de la Ruta Nacional 237 cuando quedan cruzados sobre la calzada

Cuando un camión pierde el control o queda cruzado sobre la calzada, las consecuencias van mucho más allá del propio conductor: se bloquea la circulación y se requiere una movilización de maquinaria y personal para retirarlo. La funcionaria señaló que esta situación se repite cada invierno y forma parte de los principales temas que los equipos de Vialidad plantean durante las reuniones de preparación del Operativo Nieve.

Mientras tanto, los controles sobre el terreno se intensificaron. Este miércoles, personal de la Comisaría 42° de Villa El Chocón llevó adelante un operativo preventivo sobre la Ruta Nacional 237 y la Ruta Provincial 68, en una jornada marcada por la presencia de agua nieve y bajas temperaturas.

El dispositivo incluyó prevención de siniestros viales, reducción de velocidad, fiscalización del tránsito y atención al turista, con la colaboración de Defensa Civil, Bomberos y Bromatología del municipio.

Además de los controles vehiculares, los efectivos realizaron patrullajes en los caminos de acceso a ambas rutas, con monitoreo permanente de las condiciones climáticas y del estado de transitabilidad para mantener informado al Centro de Operaciones. Durante el operativo, policías y organismos intervinientes brindaron recomendaciones a turistas y viajantes sobre las condiciones de circulación hacia Picún Leufú, Piedra del Águila y otros destinos del sur provincial.

Entre los viajeros asistidos se encontraba una caravana de alrededor de veinte vehículos provenientes de Brasil, cuyos integrantes recibieron información preventiva para continuar su recorrido. La portación de cadenas, recuerdan las autoridades, no es una recomendación: es una obligación para circular en zonas de alta montaña durante el invierno neuquino.

Temas Relacionados

NeuquénSan Martín de los AndesNieveÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Fue un milagro”: habló el bombero que rescató a los mineros atrapados durante tres días bajo la nieve en Catamarca

Alfredo Medina reconstruyó en Infobae al Regreso el operativo que permitió llegar hasta los cuatro trabajadores aislados en el Salar del Hombre Muerto y describió las condiciones extremas que marcaron una búsqueda a más de 4.500 metros de altura

“Fue un milagro”: habló el bombero que rescató a los mineros atrapados durante tres días bajo la nieve en Catamarca

Video: así fue el rescate de la pareja que estuvo atrapada más de 40 horas en la nieve y bajo frío extremo

José y Noelia permanecieron en su camioneta mientras esperaban que los vayan a buscar y en el exterior la temperatura alcanzaba los 22 grados bajo cero. Trasladaron maquinaria para llegar hasta el Cerro Piedra

Video: así fue el rescate de la pareja que estuvo atrapada más de 40 horas en la nieve y bajo frío extremo

Son de Córdoba y viajaban a Junín a robar con inhibidores de señal: cayeron tras volcar durante una persecución

Los ladrones apuntaban a objetos personales guardados en autos estacionados en la vía pública. En el coche donde se movilizaban la policía encontró dinero, aparatos electrónicos y otras pruebas relacionadas con la causa

Son de Córdoba y viajaban a Junín a robar con inhibidores de señal: cayeron tras volcar durante una persecución

Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad

El sospechoso fue localizado tras varios meses de investigación y vigilancia discreta. La víctima, de 17 años, había confesado los abusos a su tía, quien formalizó la denuncia

Capturaron a un hombre acusado de abusar sexualmente de su hijastra cuando era menor de edad

Gran operativo en Villa Crespo por el derrame de ácido clorhídrico: tres personas fueron atendidas por el SAME

Dentro del contenedor había un recipiente de 30 kilos de capacidad con una fisura, lo que provocó el derrame del producto y el aviso a las autoridades

Gran operativo en Villa Crespo por el derrame de ácido clorhídrico: tres personas fueron atendidas por el SAME

DEPORTES

Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

Fuerte mensaje de Juanfer Quintero en River: “Con Coudet no hablo desde que me fui, no soy prioridad para él”

Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la polémica que se desató por el club en el que podría recalar

La decisión que tomó Luka Modric después del Mundial a los 40 años

La sentida carta de Gerónimo Rulli tras la caída de Argentina en la final del Mundial: “Hubo muchos que esperaban vernos caer”

La psicología detrás del duelo por el posible último Mundial de Messi: “Es como una pérdida amorosa”

TELESHOW

Gerónimo Rauch se presentó junto al elenco de Les Misérables en el show de Jimmy Fallon: “Cuidado con lo que uno sueña”

Gerónimo Rauch se presentó junto al elenco de Les Misérables en el show de Jimmy Fallon: “Cuidado con lo que uno sueña”

Jimena Barón apuntó contra los artistas que criticaron a Argentina: “Bien que cuando necesitan buen público, nos eligen”

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina: la llamativa burla a Enzo Fernández

Moria Casán al cruce por los cuestionamientos a Argentina: “Es un país maravilloso que ha recibido a toda la gente”

La reflexión de Cazzu tras las críticas en redes que tildaron a Argentina de racista: “Es terrible que se discrimine”

INFOBAE AMÉRICA

Presentan ante el Congreso de Honduras paquete de reformas para fortalecer el sistema electoral

Presentan ante el Congreso de Honduras paquete de reformas para fortalecer el sistema electoral

“No van a volver a haber elecciones”: Presidente de la Asamblea de Nicaragua confirma reforma contra el voto libre

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones militares iraníes y negó que Teherán controle el estrecho de Ormuz

Estados Unidos firmó con Arabia Saudita un acuerdo nuclear que abre la puerta al enriquecimiento de uranio

Imputan a profesora por supuesto maltrato a una estudiante en una escuela panameña