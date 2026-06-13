Mapa electoral peruano: las regiones y distritos donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez arrasaron tras la segunda vuelta

La jornada electoral del domingo marcó una transformación contundente del panorama político peruano, según el análisis desarrollado por Renzo Bambarén para la unidad de investigación y el equipo de Punto Final. El estudio, presentado en el programa Latina Noticias Central, reveló que la segunda vuelta convirtió una primera ronda fragmentada en una contienda polarizada, con variaciones notables en la votación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en sus principales bastiones.
Con casi el 98% y 99% de los votos contabilizados, el informe subraya saltos abruptos en el respaldo electoral hacia ambos candidatos en regiones, provincias y distritos, ampliando de manera significativa sus caudales respecto a la elección anterior.
PUBLICIDAD
El proceso electoral de la primera vuelta se caracterizó por la dispersión del voto entre múltiples candidatos, con porcentajes bajos y sin un claro favorito. En contraste, la segunda vuelta mostró una concentración marcada del apoyo, donde los electores se volcaron en masa hacia una de las dos alternativas. “En varios territorios, un candidato pasó de captar una fracción reducida del electorado a reunir mayorías amplias”, puntualizó Bambarén durante el programa.
Lima y Puno: los polos de mayor crecimiento
El mayor auge regional para Keiko Fujimori se dio en Lima, donde su votación escaló de 17,9% en la primera vuelta a 63,5% en la segunda, lo que representó un avance de 45,6 puntos porcentuales. Según el informe presentado por la unidad de investigación, este fenómeno evidenció el traslado de apoyos desde candidaturas que dominaron en la primera vuelta hacia la líder de Fuerza Popular.
PUBLICIDAD
Lima Metropolitana fue identificada como el epicentro de este cambio, donde Fujimori pasó de 17,3% a 64,5%, un incremento de 47 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos expuestos en el programa, la primera vuelta había visto una fuerte presencia de Rafael López Aliaga, así como de otros postulantes como Carlos Álvarez y Carlos Espá. El análisis sostiene que Fujimori capitalizó gran parte del voto que inicialmente se había dispersado entre estos candidatos.
Por el lado de Roberto Sánchez, el salto más pronunciado se registró en Puno, donde creció de 25% a 86,4%, un incremento de 61,4 puntos porcentuales. El estudio de Bambarén destaca que este avance se alinea con la dinámica habitual de los balotajes, en los que los votantes de opciones descartadas en la primera vuelta tienden a inclinarse por la alternativa que consideran más cercana a sus preferencias o como el mal menor.
PUBLICIDAD
Reordenamiento del voto en provincias clave
Un elemento sobresaliente del informe es la recomposición del voto a nivel provincial. En Lima Metropolitana, la expansión de Fujimori fue la más significativa, pasando de 17,3% en la primera vuelta a 64,5% en la segunda. La explicación ofrecida por el equipo de Punto Final enfatizó que este avance no solo refleja la migración del voto de otros candidatos, sino también la consolidación de la candidata en territorios donde no había sido favorita inicialmente.
En el caso de Roberto Sánchez, la provincia de San Román, en Puno, fue el escenario de su mayor salto provincial, avanzando de 14,1% a 80,4%. El informe presentado en el programa detalló que este comportamiento responde al patrón de las segundas vueltas, donde el electorado busca alternativas que representen afinidad política o que se perciban como menos riesgosas.
PUBLICIDAD
El análisis remarcó que la segunda vuelta reorganizó los respaldos, consolidando la posición de Fujimori en Lima y la de Sánchez en Puno. Esta redistribución de votos entre abril y la segunda ronda fue identificada como uno de los factores centrales en la definición del resultado.
Distritos emblemáticos: San Isidro y Tuti
A nivel distrital, el informe identificó a San Isidro como el distrito con el mayor aumento porcentual para Keiko Fujimori. Allí, la candidata pasó de 8,7% en la primera vuelta a 84,2% en la segunda, una diferencia de más de 75 puntos porcentuales. Durante el análisis en Punto Final, se hizo hincapié en el contraste entre el resultado inicial y el de la segunda vuelta, destacando que la candidata “crece 10 veces, digamos”, según lo resumió Bambarén.
PUBLICIDAD
Para Juntos por el Perú, el mayor incremento distrital se produjo en Tuti, un pequeño distrito de la provincia de Caylloma, en Arequipa, cercano a la zona aimara y al límite con Puno. En este distrito, con menos de 2.000 habitantes, Roberto Sánchez subió de 16,7% a 89,4%, consolidando así el dominio de su candidatura en zonas rurales del sur andino.
Bastiones reforzados y dinámica de mayorías
El informe presentado por la unidad de investigación concluyó que estos desplazamientos fortalecieron los bastiones territoriales de ambos contendientes. Según el análisis de Bambarén en Punto Final, la evolución del voto entre la primera y segunda vuelta permitió observar cómo los electores se inclinaron por mayorías contundentes en ciertas regiones, mientras en otras la competencia permaneció cerrada.
PUBLICIDAD
El comportamiento electoral reflejado en los datos muestra que la polarización se instaló en el electorado peruano apenas iniciada la segunda vuelta. Tanto en zonas urbanas como rurales, la decisión de los votantes se consolidó en torno a dos alternativas, dejando atrás el escenario fragmentado de la primera ronda.
Más Noticias
Fabio Agostini revela sus planes tras ganar 200 mil dólares en ‘La Casa de los Famosos’: ¿Qué hará con la importante suma?
El ganador de la sexta edición del exitoso reality internacional compartió sus sensaciones tras más de cien días de encierro, sorprendiendo con declaraciones sobre su experiencia personal y el impacto del apoyo recibido desde distintos países.
Alfredo Torres confirma que hay data que asegura que Keiko Fujimori ganaría las elecciones 2026 y envía mensaje a Roberto Sánchez: “Yo no soy ONPE ni JNE”
Alfredo Torres explicó que los resultados del conteo rápido se ubicaron dentro del rango estadístico, subrayó la transparencia del proceso y criticó la ofensiva política que cuestiona la legitimidad del balotaje
ONPE 100% de actas procesadas: ¿Por qué sería inviable que se aplique el pedido de Roberto Sánchez para iniciar el reconteo de votos?
El cierre del escrutinio coincide con la petición de una revisión integral por parte de Juntos por el Perú, pero la normativa vigente y los altos costos impiden cualquier recuento general fuera de los procedimientos ya previstos
Congreso promulga la Ley ‘Anti Delia Espinoza’: Inhabilitados no podrán dirigir colegios profesionales
José María Balcázar no observó la norma ni la publicó en El Peruano. Fue Fernando Rospigliosi quien dispuso la promulgación de la norma que incluye una reforma de contrabando que apuntaría contra la exfiscal de la Nación
ONPE 100% de actas procesadas: ¿Qué falta para la confirmación de los resultados electorales?
El organismo electoral peruano terminó de ingresar todas las actas de la segunda vuelta, pero el desenlace depende de la revisión de documentos con observaciones, que podrían modificar la diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD