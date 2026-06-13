Mapa electoral peruano: las regiones y distritos donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez arrasaron tras la segunda vuelta

Este video presenta un segmento de noticias sobre las elecciones futuras en Perú. Se analizan datos electorales que muestra cómo se dieron los votos en "Perú Decide 2026". Se visualizan porcentajes de votos obtenidos en primera y segunda vuelta para regiones, provincias y distritos específicos como Lima, Puno, Lima Metropolitana, San Román, San Isidro y Tuti. Renzo Bambaren, periodista de investigación, participa en la presentación de la información. La cobertura se enfoca en la ganancia de votos en diferentes localidades.

La jornada electoral del domingo marcó una transformación contundente del panorama político peruano, según el análisis desarrollado por Renzo Bambarén para la unidad de investigación y el equipo de Punto Final. El estudio, presentado en el programa Latina Noticias Central, reveló que la segunda vuelta convirtió una primera ronda fragmentada en una contienda polarizada, con variaciones notables en la votación de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en sus principales bastiones.

Con casi el 98% y 99% de los votos contabilizados, el informe subraya saltos abruptos en el respaldo electoral hacia ambos candidatos en regiones, provincias y distritos, ampliando de manera significativa sus caudales respecto a la elección anterior.

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El proceso electoral de la primera vuelta se caracterizó por la dispersión del voto entre múltiples candidatos, con porcentajes bajos y sin un claro favorito. En contraste, la segunda vuelta mostró una concentración marcada del apoyo, donde los electores se volcaron en masa hacia una de las dos alternativas. “En varios territorios, un candidato pasó de captar una fracción reducida del electorado a reunir mayorías amplias”, puntualizó Bambarén durante el programa.

Ilustración digital en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo frente a un mapa de Perú dividido, simbolizando la tensión de las elecciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lima y Puno: los polos de mayor crecimiento

El mayor auge regional para Keiko Fujimori se dio en Lima, donde su votación escaló de 17,9% en la primera vuelta a 63,5% en la segunda, lo que representó un avance de 45,6 puntos porcentuales. Según el informe presentado por la unidad de investigación, este fenómeno evidenció el traslado de apoyos desde candidaturas que dominaron en la primera vuelta hacia la líder de Fuerza Popular.

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Peru's conservative presidential candidate Keiko Fujimori addresses the media, as vote counting continues in a tight presidential race between Fujimori and leftist candidate Roberto Sanchez, in Lima, Peru June 11, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Lima Metropolitana fue identificada como el epicentro de este cambio, donde Fujimori pasó de 17,3% a 64,5%, un incremento de 47 puntos porcentuales. De acuerdo con los datos expuestos en el programa, la primera vuelta había visto una fuerte presencia de Rafael López Aliaga, así como de otros postulantes como Carlos Álvarez y Carlos Espá. El análisis sostiene que Fujimori capitalizó gran parte del voto que inicialmente se había dispersado entre estos candidatos.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Por el lado de Roberto Sánchez, el salto más pronunciado se registró en Puno, donde creció de 25% a 86,4%, un incremento de 61,4 puntos porcentuales. El estudio de Bambarén destaca que este avance se alinea con la dinámica habitual de los balotajes, en los que los votantes de opciones descartadas en la primera vuelta tienden a inclinarse por la alternativa que consideran más cercana a sus preferencias o como el mal menor.

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Reordenamiento del voto en provincias clave

Un elemento sobresaliente del informe es la recomposición del voto a nivel provincial. En Lima Metropolitana, la expansión de Fujimori fue la más significativa, pasando de 17,3% en la primera vuelta a 64,5% en la segunda. La explicación ofrecida por el equipo de Punto Final enfatizó que este avance no solo refleja la migración del voto de otros candidatos, sino también la consolidación de la candidata en territorios donde no había sido favorita inicialmente.

En el caso de Roberto Sánchez, la provincia de San Román, en Puno, fue el escenario de su mayor salto provincial, avanzando de 14,1% a 80,4%. El informe presentado en el programa detalló que este comportamiento responde al patrón de las segundas vueltas, donde el electorado busca alternativas que representen afinidad política o que se perciban como menos riesgosas.

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El análisis remarcó que la segunda vuelta reorganizó los respaldos, consolidando la posición de Fujimori en Lima y la de Sánchez en Puno. Esta redistribución de votos entre abril y la segunda ronda fue identificada como uno de los factores centrales en la definición del resultado.

Peruvian presidential candidate Roberto Sanchez gestures as he speaks to the media as vote counting continues in the presidential runoff between Sanchez and Keiko Fujimori in Lima, Peru, June 12, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Distritos emblemáticos: San Isidro y Tuti

A nivel distrital, el informe identificó a San Isidro como el distrito con el mayor aumento porcentual para Keiko Fujimori. Allí, la candidata pasó de 8,7% en la primera vuelta a 84,2% en la segunda, una diferencia de más de 75 puntos porcentuales. Durante el análisis en Punto Final, se hizo hincapié en el contraste entre el resultado inicial y el de la segunda vuelta, destacando que la candidata “crece 10 veces, digamos”, según lo resumió Bambarén.

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Ciudadanos peruanos observan con angustia en una pantalla los ajustados resultados de la ONPE que muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, reflejando la incertidumbre del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Juntos por el Perú, el mayor incremento distrital se produjo en Tuti, un pequeño distrito de la provincia de Caylloma, en Arequipa, cercano a la zona aimara y al límite con Puno. En este distrito, con menos de 2.000 habitantes, Roberto Sánchez subió de 16,7% a 89,4%, consolidando así el dominio de su candidatura en zonas rurales del sur andino.

Bastiones reforzados y dinámica de mayorías

El informe presentado por la unidad de investigación concluyó que estos desplazamientos fortalecieron los bastiones territoriales de ambos contendientes. Según el análisis de Bambarén en Punto Final, la evolución del voto entre la primera y segunda vuelta permitió observar cómo los electores se inclinaron por mayorías contundentes en ciertas regiones, mientras en otras la competencia permaneció cerrada.

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Representación artística en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate, con el mapa del Perú dividido por la contienda electoral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento electoral reflejado en los datos muestra que la polarización se instaló en el electorado peruano apenas iniciada la segunda vuelta. Tanto en zonas urbanas como rurales, la decisión de los votantes se consolidó en torno a dos alternativas, dejando atrás el escenario fragmentado de la primera ronda.