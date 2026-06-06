¿Qué diferencia hay entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales?

Ipsos y Datum Internacional publicarán los datos preliminares de la segunda vuelta peruana| Foto: Creada por Gemini IA

Cuando cierren las mesas de votación este domingo 7 de junio a las 17:00 horas, comenzará otra jornada paralela que también convoca la atención de millones de peruanos: la de los números. En pocas horas circularán tres tipos de cifras con nombres distintos —boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales— que suelen confundirse, pero que tienen orígenes, metodologías y consecuencias jurídicas radicalmente diferentes. Entender esa diferencia es la única forma de leer bien la noche electoral.

¿Qué es el boca de urna y por qué se da con el flash electoral?

El boca de urna es la herramienta más antigua y, al mismo tiempo, la menos precisa de las tres, aunque en las últimas elecciones presidenciales su nivel de acierto la ha posicionado como una de las más confiables, por ello varios medios televisivos se acogen a este proceso para anunciar el ya conocido ‘flash electoral’. Su mecánica es simple: encuestadores apostados en las salidas de los locales de votación preguntan a los electores, una vez que han sufragado, por quién votaron. Las respuestas se agregan en una muestra y se proyectan al universo total.

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Su principal limitación es estructural: depende de la disposición del votante a responder con honestidad. Factores como el voto vergonzante —cuando el elector apoya a un candidato que no quiere reconocer públicamente—, el sesgo de selección de la muestra o la negativa a contestar distorsionan el resultado. En elecciones muy reñidas, el margen de error de un boca de urna puede superar la diferencia real entre candidatos.

Cómo es la metodología boca de urna - Ipsos

En Perú, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) prohíbe la difusión de encuestas y proyecciones desde las 00:00 del lunes 1 de junio hasta el cierre de las urnas. Eso incluye los boca de urna: su publicación solo está permitida una vez que las mesas han cerrado, es decir, a partir de las 17:00 del domingo 7 de junio.

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¿Qué es el conteo rápido y cómo funciona?

El conteo rápido es un mecanismo distinto y más robusto. No pregunta a los votantes: lee directamente las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa han terminado de contar los votos.

Si bien el boca de urna se basa en preguntar a los votantes por quién sufragaron al salir del local, el conteo rápido recoge directamente los votos consignados en las actas una vez terminado el escrutinio. Esa distinción metodológica es la que otorga al conteo rápido mayor confiabilidad.

La proyección inicial de los primeros resultados por conteo rápido está prevista entre las 20:00 y las 21:00 del domingo 7 de junio.

El resultado se publica advirtiendo un margen de error conservador. Si la diferencia entre los candidatos es muy reducida, se opta por indicar que estamos ante un empate técnico y no se proyecta a un ganador, como ocurrió en la primera vuelta cuando Sánchez, López Aliaga y Nieto disputaron el segundo lugar con márgenes mínimos.

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El conteo rápido no tiene valor jurídico. Es una herramienta de transparencia y referencia ciudadana, no un resultado oficial.

Los resultados de la boca de urna de Datum Internacional para la región Ica muestran a Keiko Fujimori con el 22.1%. (Canal N)

Qué son los resultados oficiales de la ONPE y cuándo llegan

Los resultados oficiales son el único mecanismo con validez legal. Los produce la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a partir del procesamiento de las actas físicas de cada mesa de sufragio en sus centros de cómputo. Para esta segunda vuelta, la ONPE confirmó que prescindirá del sistema digital de apoyo al escrutinio (STAE) —utilizado en la primera vuelta— y retornará al método tradicional de actas en papel. Bernardo Pachas, jefe interino del organismo, justificó el cambio: “Para la segunda vuelta entran dos contendientes y el proceso de escrutinio es más sencillo, más práctico, más intuitivo”.

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Ese cambio tiene una consecuencia directa sobre los tiempos: el conteo inicial dependerá íntegramente del trabajo manual de los miembros de mesa. El proceso será más ágil que en la primera vuelta, porque la cédula de la segunda vuelta tiene solo dos opciones frente a las más de 30 que tuvo la boleta presidencial del 12 de abril.

Históricamente, los primeros reportes de la ONPE corresponden a las actas de Lima y Callao, por su cercanía a los centros de procesamiento. Las actas del interior del país se incorporan de manera progresiva durante la madrugada. Según los antecedentes de la primera vuelta y de las elecciones generales de 2021, el primer reporte oficial se esperaría después de las 23:00 del domingo 7 de junio, cuando ya se haya consolidado una muestra significativa de actas urbanas.

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Qué pasa con las actas observadas y cuándo hay resultado definitivo

El conteo de la ONPE no es la última palabra. Las actas que presentan inconsistencias numéricas, ausencia de firmas o información ilegible —denominadas actas observadas— se derivan a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. En la primera vuelta, más de 5.300 actas registraron este tipo de problemas, lo que retrasó el cierre del conteo varios días.

Una vez que los JEE resuelven las observaciones, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emite la proclamación oficial. Solo ese acto tiene carácter definitivo e inapelable. El JNE es el único organismo con atribución constitucional para proclamar al presidente electo y extender las credenciales al ganador, acto previsto para el 28 de julio de 2026.

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La secuencia completa es, entonces: conteo progresivo de la ONPE → resolución de actas observadas por los JEE → proclamación del pleno del JNE. Ninguna cifra anterior a la proclamación del JNE tiene fuerza jurídica vinculante.

Cómo seguir los resultados sin caer en desinformación

La noche del 7 de junio, las redes sociales circularán cifras sin fuente, pantallazos descontextualizados y proyecciones de origen desconocido. El único portal habilitado para seguir el conteo oficial en tiempo real es resultadoelectoral.onpe.gob.pe, que la ONPE activa a partir de las 18:00 y actualiza conforme procesa actas.

Para el conteo rápido, la proyección se publicará entre las 20:00 y las 21:00. Cualquier cifra que circule antes de ese horario, y que no sea de ONPE, debe tratarse con cautela: no existe ningún mecanismo oficial que produzca resultados antes del cierre de las urnas.

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La regla es simple: boca de urna y conteo rápido orientan, pero no deciden. Solo el JNE proclama.