Perú

Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

El escritor relató el episodio en una columna en la que también narró un incidente durante la fiesta y su reacción ante los nuevos gastos solicitados tras el evento

Guardar
Jaime Bayly contó que su
Jaime Bayly contó que su hija le pidió más dinero tras terminar ceremonia. IG

El escritor y presentador peruano Jaime Bayly relató un episodio familiar en su reciente columna, donde detalló cómo costeó la boda de su hija Paola en Lima y, pese a ello, recibió un pedido de dinero adicional al día siguiente de la celebración. El propio Bayly se refirió a la situación en su estilo habitual, combinando ironía y anécdotas personales.

Bayly explicó que asumió el presupuesto completo de la boda de Paola Bayly en la capital peruana. La invitación solicitaba esmoquin y pajarita, pero él optó por vestir un traje negro a medida y corbata, argumentando que quien financia la fiesta puede elegir su atuendo.

“Cuando (mi mamás) me preguntó si iría vestido de esmoquin y pajarita, como me había pedido mi hija en la invitación, le dije que no quería vestirme así y que, como yo había pagado la fiesta, me vestiría a mi conveniencia, con un traje negro, hecho a medida, y una corbata negra, la misma ropa que había usado en la primera boda de mi hija, celebrada meses atrás”, relató Bayly en su columna de El Comercio.

Durante la celebración, la familia y los invitados disfrutaron de un evento que, desde el punto de vista financiero, parecía resuelto. Bayly narró que, tras cubrir los gastos pactados, consideró cerrada su participación económica. Sin embargo, la situación cambió al día siguiente, cuando recibió un correo electrónico de su hija.

“No he sido un buen
“No he sido un buen padre”: Jaime Bayly reflexiona tras la boda de su hija Paola. Infobae Perú / Captura: IG

El inesperado pedido de su hija

En el mensaje, ella le informaba sobre montos pendientes que requerían ser cubiertos. El escritor se mostró sorprendido por el mensaje y no dudó en compartir su reacción: “Al día siguiente, ella (mi hija) me escribió un correo, informándome de que había algunas cuentas adicionales por pagar. Le respondí que por favor se las enviase a mi madre. Me he quedado seco de fondos, me disculpé”.

“Estoy aguja, añadí, que es como los jóvenes en esa ciudad, también llamados flacos, se describen a sí mismos cuando están cortos de dinero”, agregó, dando por concluído el tema.

Jaime Bayly rposa feliz con
Jaime Bayly rposa feliz con su hija Paola. Infobae Perú / Captura: IG

La anécdota fue relatada por Bayly en una de sus recientes columnas, donde no solo expuso el intercambio económico, sino que también sumó un episodio con su exsuegro, a quien describió como un empresario hotelero de éxito. En palabras del autor, la relación con el padre de su expareja nunca fue cercana; por eso, le sorprendió el gesto cortés que este tuvo durante la boda. El empresario lo saludó amablemente y lo acompañó hasta la primera fila del evento, un detalle que Bayly interpretó como una señal de distensión.

La escena familiar tuvo un giro inesperado cuando, al momento de sentarse junto a su madre, Bayly relató que el banco no soportó y terminó cayendo en el jardín ante la mirada de los asistentes. “Yo estaba tan subido de peso que el banco metálico cedió, el cojín que acogía mis posaderas se deslizó y terminé cayendo de culo en el jardín, lo que provocó las risas de mi madre y mi exsuegro, quien me dijo, celebrando la caída: Eso te pasa por estar tan gordo”, escribió el autor.

Más dinero

Paola Bayly, la hija protagonista de la boda, gestionó los detalles de la ceremonia junto a su padre, pero la polémica surgió a partir del pedido adicional de dinero tras el evento. Según la columna de Jaime Bayly, la suma desembolsada inicialmente cubría todos los acuerdos previos y no contemplaba extras, por lo que declinó hacerse cargo de los nuevos gastos. La discusión sobre los costos de las celebraciones familiares quedó así expuesta al escrutinio público.

Bayly es conocido por su estilo directo y su disposición a compartir aspectos de su vida privada en columnas y programas de televisión. En este caso, el episodio trasciende el ámbito familiar y adquiere relevancia por la notoriedad pública del escritor.

Paola Bayly tuvo la compañía
Paola Bayly tuvo la compañía de su padre en momento especial. Infobae Perú / Captura: IG

Temas Relacionados

Jaime Baylyperu-entretenimiento

Más Noticias

Policía de Perú y Ecuador incauta más de 1,5 toneladas de marihuana en frontera: mafia colombiana escondía droga en vigas de acero

La “Operación Trilogía” en la región Tumbes permitió hallar 1,957 paquetes ocultos en estructuras metálicas dentro de un almacén usado como centro de acopio en la frontera norte

Policía de Perú y Ecuador

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 25 de marzo

Por primera vez desde el inicio de las jornadas de debate, el grupo de 12 candidatos se presentará completo

Debate presidencial: Estos son los

Parque de las Leyendas ofrecerá experiencias nocturnas para sus visitantes en Semana Santa

El conocido zoológico invita a personas de todas las edades a participar en su programación nocturna especial por aniversario

Parque de las Leyendas ofrecerá

Roberto Mosquera renunció a Sport Huancayo tras sufrir goleada ante Sport Boys

El entrenador peruano dejó la institución huancaína en la casilla 15 de la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026

Roberto Mosquera renunció a Sport

Leao Butrón explotó por reclamos de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: “Vergüenza ajena al ver ese circo”

El exarquero de Alianza Lima apuntó contra la ‘U’ tras conocerse las denuncias al ‘Depredador’ y el defensa nacional con la intención de que no estén en el próximo clásico que se jugará el sábado 4 de abril

Leao Butrón explotó por reclamos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Debate presidencial: Estos son los

Debate presidencial: Estos son los candidatos que participarán, temas y modalidad de la jornada del 25 de marzo

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO HOY: tercera fecha con 12 postulantes, temas clave y el minuto a minuto del encuentro del 25 de marzo

Debate presidencial Perú 2026: todo lo que se dijo y las propuestas de los candidatos en la segunda fecha

Así fue la acalorada discusión entre Fiorella Molinelli y Roberto Sánchez: críticas a Pedro Castillo, “floro” y la “aparición” de Cerrón

“Mucha teoría, George, poca práctica”: Francisco Diez-Canseco cuestionó a Forsyth en uno de los momentos más tensos del debate

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug ingresa a La

Melissa Klug ingresa a La Granja VIP y se reencuentra con Diego Chávarri y Pamela López: ¿Qué dijeron?

Tammy Parra habría terminado con Diego Rodríguez por despedida de Said Palao en Colombia: “Ellos llevaron chicas al Airbnb”

Alejandra Baigorria está ‘desesperada’ por saber si Said Palao le fue infiel: “Quiere pruebas, hablar con las chicas en Argentina”

Onelia Molina expone a Said Palao y asegura presunta infidelidad en su despedida de soltero con pruebas: “Existen videos”

Melcochita deja Perú y asegura cubrir todos los gastos de sus hijas: “Me siento tranquilo”

DEPORTES

Roberto Mosquera renunció a Sport

Roberto Mosquera renunció a Sport Huancayo tras sufrir goleada ante Sport Boys

Natalia Málaga reconoció errores de Géminis y señaló la clave para eliminar a Atenea en Liga Peruana de Vóley: “La mente es traicionera”

Leao Butrón explotó por reclamos de Universitario contra Paolo Guerrero y Renzo Garcés: “Vergüenza ajena al ver ese circo”

Diego Penny aseguró que Mano Menezes cometió un “error” por ausencia de Renato Tapia a la selección peruana: “¿Por qué no convoca a los mejores?”

Dónde ver Bolivia vs Surinam en Perú: canal tv online del partido por semifinal del repechaje al Mundial 2026