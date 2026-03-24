Jaime Bayly revela que pagó la boda de su hija y ella le pidió más dinero después: escritor sorprendió con reacción

Jaime Bayly contó que su hija le pidió más dinero tras terminar ceremonia. IG

El escritor y presentador peruano Jaime Bayly relató un episodio familiar en su reciente columna, donde detalló cómo costeó la boda de su hija Paola en Lima y, pese a ello, recibió un pedido de dinero adicional al día siguiente de la celebración. El propio Bayly se refirió a la situación en su estilo habitual, combinando ironía y anécdotas personales.

Bayly explicó que asumió el presupuesto completo de la boda de Paola Bayly en la capital peruana. La invitación solicitaba esmoquin y pajarita, pero él optó por vestir un traje negro a medida y corbata, argumentando que quien financia la fiesta puede elegir su atuendo.

“Cuando (mi mamás) me preguntó si iría vestido de esmoquin y pajarita, como me había pedido mi hija en la invitación, le dije que no quería vestirme así y que, como yo había pagado la fiesta, me vestiría a mi conveniencia, con un traje negro, hecho a medida, y una corbata negra, la misma ropa que había usado en la primera boda de mi hija, celebrada meses atrás”, relató Bayly en su columna de El Comercio.

Durante la celebración, la familia y los invitados disfrutaron de un evento que, desde el punto de vista financiero, parecía resuelto. Bayly narró que, tras cubrir los gastos pactados, consideró cerrada su participación económica. Sin embargo, la situación cambió al día siguiente, cuando recibió un correo electrónico de su hija.

“No he sido un buen padre”: Jaime Bayly reflexiona tras la boda de su hija Paola. Infobae Perú / Captura: IG

El inesperado pedido de su hija

En el mensaje, ella le informaba sobre montos pendientes que requerían ser cubiertos. El escritor se mostró sorprendido por el mensaje y no dudó en compartir su reacción: “Al día siguiente, ella (mi hija) me escribió un correo, informándome de que había algunas cuentas adicionales por pagar. Le respondí que por favor se las enviase a mi madre. Me he quedado seco de fondos, me disculpé”.

“Estoy aguja, añadí, que es como los jóvenes en esa ciudad, también llamados flacos, se describen a sí mismos cuando están cortos de dinero”, agregó, dando por concluído el tema.

Jaime Bayly rposa feliz con su hija Paola. Infobae Perú / Captura: IG

La anécdota fue relatada por Bayly en una de sus recientes columnas, donde no solo expuso el intercambio económico, sino que también sumó un episodio con su exsuegro, a quien describió como un empresario hotelero de éxito. En palabras del autor, la relación con el padre de su expareja nunca fue cercana; por eso, le sorprendió el gesto cortés que este tuvo durante la boda. El empresario lo saludó amablemente y lo acompañó hasta la primera fila del evento, un detalle que Bayly interpretó como una señal de distensión.

La escena familiar tuvo un giro inesperado cuando, al momento de sentarse junto a su madre, Bayly relató que el banco no soportó y terminó cayendo en el jardín ante la mirada de los asistentes. “Yo estaba tan subido de peso que el banco metálico cedió, el cojín que acogía mis posaderas se deslizó y terminé cayendo de culo en el jardín, lo que provocó las risas de mi madre y mi exsuegro, quien me dijo, celebrando la caída: Eso te pasa por estar tan gordo”, escribió el autor.

Más dinero

Paola Bayly, la hija protagonista de la boda, gestionó los detalles de la ceremonia junto a su padre, pero la polémica surgió a partir del pedido adicional de dinero tras el evento. Según la columna de Jaime Bayly, la suma desembolsada inicialmente cubría todos los acuerdos previos y no contemplaba extras, por lo que declinó hacerse cargo de los nuevos gastos. La discusión sobre los costos de las celebraciones familiares quedó así expuesta al escrutinio público.

Bayly es conocido por su estilo directo y su disposición a compartir aspectos de su vida privada en columnas y programas de televisión. En este caso, el episodio trasciende el ámbito familiar y adquiere relevancia por la notoriedad pública del escritor.

Paola Bayly tuvo la compañía de su padre en momento especial. Infobae Perú / Captura: IG