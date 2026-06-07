¿Hubo irregularidades en la segunda vuelta? Transparencia presenta su primer reporte y responde a las denuncias

En medio de la jornada por la segunda vuelta de las Elecciones 2026, la Asociación Civil Transparencia presentó su primer Reporte de Observación Electoral y dio cuenta de un inicio de votación que, según su muestra preliminar, se desarrolló con normalidad en la mayor parte del país. La intervención de la organización se produjo luego de que en distintos distritos de Lima Metropolitana se reportaran cédulas de sufragio marcadas, una situación que generó preocupación entre los electores desde las primeras horas de la mañana.
Durante una conferencia de prensa realizada al mediodía, el secretario general de Transparencia, Omar Awapara Franco, sostuvo que los observadores desplegados por la entidad no registraron incidencias que impidieran el ejercicio del voto ciudadano en la muestra evaluada hasta las 11:30 a. m. El informe, aclaró, tenía carácter preliminar y recogía información de una jornada que continuaba en desarrollo en todo el país y también en el extranjero, donde miles de peruanos acudieron a las urnas para definir al próximo presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
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Transparencia reporta instalación de mesas y presencia de actores electorales
De acuerdo con el primer balance difundido por Transparencia, a las 9:00 a. m. ya se había instalado el 90,4 % de las mesas de sufragio en la muestra observada, compuesta por 1.037 mesas seleccionadas aleatoriamente. La organización precisó que su despliegue alcanzó los 27 distritos electorales, 129 provincias y ocho ciudades del extranjero, entre ellas Buenos Aires, Santiago de Chile, Miami, Nueva York, Newark, Madrid, Barcelona y Milán, con el objetivo de recoger información representativa del proceso.
El reporte también indicó que el 99,2 % de las mesas instaladas contaba con la totalidad del material electoral, un dato que contrastó con lo ocurrido en la primera vuelta del pasado 12 de abril, cuando se registraron retrasos de varias horas, sobre todo en Lima, debido a problemas en el reparto de los insumos. Esta vez, la mayor parte de mesas se instaló antes de las 9:00 a. m., lo que permitió que la votación avanzara con mayor rapidez en distintas zonas del país.
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Otro de los puntos destacados por la organización fue la composición de las mesas. Según el balance, el 93,3 % estuvo integrado por miembros sorteados por la ONPE, mientras que en el 6,7 % de los casos algún ciudadano de la fila asumió el rol de miembro de mesa para permitir que el proceso no se detuviera. Además, en el 58,8 % de las mesas reportadas como instaladas hubo presencia de personeros durante la instalación, lo que permitió una vigilancia adicional en el desarrollo de la jornada.
Transparencia también señaló que en el 99 % de las mesas observadas hubo presencia de representantes de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, lo que, según su registro, reflejó una amplia cobertura institucional en los locales de votación.
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Incidentes aislados y observación electoral en la segunda vuelta
Las mesas de sufragio ya cerraron en todo el país, concluyendo oficialmente la jornada de votación de la segunda vuelta presidencial. Millones de peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo mandatario para los siguientes cinco años.
Pese al balance general presentado por Transparencia, la organización reconoció que en casos aislados sus observadores encontraron impedimentos para acceder a los locales de votación. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que se garantice el libre ingreso de sus equipos y se les permita continuar con su labor de supervisión “sin restricciones y con respeto”, de acuerdo con el mensaje difundido durante la conferencia de prensa.
En esa misma línea, Awapara subrayó que la información compartida correspondía únicamente a un primer corte de la jornada y que la entidad seguía recibiendo y procesando datos enviados por sus observadores en todo el país y en el exterior. El representante precisó que el monitoreo continuará durante el transcurso del día, mientras miles de ciudadanos acuden a los locales de votación habilitados para elegir al próximo jefe de Estado.
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La Asociación Civil Transparencia recordó, además, que al cierre de la votación presentará desde las 8:00 p. m. los resultados de su Conteo Rápido Integral de la segunda elección presidencial, en alianza con Ipsos Perú y el Instituto Nacional Demócrata (NDI). Este mecanismo, explicaron, permitirá ofrecer una estimación técnica de los resultados electorales y una evaluación de la calidad de la jornada observada.
El interés por la jornada se intensificó luego de los reportes sobre cédulas marcadas en algunos distritos de Lima Metropolitana, hechos que fueron mencionados por medios de comunicación y que motivaron consultas sobre eventuales incidencias en el proceso. Sin embargo, el primer balance de Transparencia sostuvo que, dentro de su muestra, no se había identificado hasta ese momento una afectación generalizada al derecho al voto.
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En paralelo, el JNE informó que para esta jornada participaron 587 observadores internacionales, pertenecientes a 23 misiones electorales y otras organizaciones de asistencia técnica invitadas. Entre ellas figuran la Unión Europea, la OEA, Uniore, A-WEB, el Centro Carter y Capel, además de entidades como Transparencia Electoral, el Parlasur, el CEDHUS, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Sevilla y organismos de cooperación internacional como el PNUD e IDEA Internacional.
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