Transparencia reporta 90 % de mesas instaladas en primeras horas para votación en Perú

Lima, 7 jun (EFE).- El primer reporte de observación electoral de la organización civil Transparencia confirmó este domingo que el 90 % de las mesas de votación en la segunda ronda presidencial de Perú quedaron instaladas antes del mediodía, a diferencia de la primera vuelta, y que el 58 % de las mismas contaron con delegados de los partidos políticos en contienda.

Transparencia informó que ha desplegado para esta jornada a observadores en los 27 distritos electorales, en 129 provincias peruanas y en ocho ciudades del extranjero, para reunir una muestra de 1.037 mesas de sufragio seleccionadas aleatoriamente.

El primer reporte correspondió a información recibida por la entidad a las 11:30 horas (16:30 GMT), teniendo en cuenta que la votación para elegir al próximo mandatario entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez concluye a las 17:00 horas (22:00 GMT).

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Así, Transparencia indicó que el 90,4 % de mesas de la muestra fueron instaladas, pero que conocía que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó la instalación del 100 % de mesas de sufragio.

La gran mayoría de mesas se instaló antes de las 09:00 horas y que en el 99,2 % de mesas instaladas estaba completo el material electoral.

En la primera ronda electoral del pasado 12 de abril, hubo retrasos de varias horas en la instalación de las mesas, especialmente en Lima, que provocó la prórroga del sufragio hasta el día siguiente, debido a problemas en el reparto del material electoral en varios distritos de la capital peruana.

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Transparencia agregó que el 93,3 % de mesas observadas estuvieron compuestas por miembros sorteados por la ONPE y que en el 6,7 % algún ciudadano de la fila para votar se integró como miembro de mesa.

Igualmente, en el 58,8 % de mesas reportadas como instaladas hubo presencia de personeros durante el proceso de instalación, y en el 99 % hubo representantes de la ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y de las fuerzas armadas y Policía Nacional.

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Transparencia alertó que, en casos aislados, sus observadores han encontrado impedimentos para acceder a los locales de votación e hizo un llamado a las autoridades para que faciliten el acceso de sus observadores a las mesas de sufragio y les permitan desarrollar sus labores sin restricciones y con respeto.

Recordó que, al cierre de la votación, presentará a partir de las 20:00 horas (1:00 GMT del lunes 8 de junio), los resultados del Conteo Rápido Integral de la segunda elección presidencial, en alianza con la empresa Ipsos Perú y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

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Esta metodología permitirá ofrecer una estimación rigurosa de los resultados electorales y una evaluación de la calidad de la jornada electoral observada. EFE