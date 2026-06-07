Elecciones 2026: Peruanos acuden a sus locales de votación en el extranjero

La jornada internacional se activa de manera progresiva según la hora local de cada sede, en una secuencia determinada por la diferencia horaria entre continentes - Créditos: ONPE.

Los peruanos residentes en el extranjero comienzan a votar este domingo en los locales habilitados en distintos países, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó imágenes de ciudadanos en mesas de sufragio y informa sobre la apertura progresiva de la jornada fuera del territorio nacional, de acuerdo con los husos horarios.

En Nueva Zelanda, los compatriotas acuden a las urnas entre los primeros del mundo por la diferencia horaria. Con esa apertura, el proceso en el exterior queda en marcha para los electores registrados fuera del país, quienes emiten su voto en las sedes asignadas por la organización electoral.

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En Japón, la votación se desarrolla en la ciudad de Nagoya, donde los peruanos residentes participan en la definición presidencial. Los reportes difundidos por la autoridad electoral muestran a los votantes dentro de los recintos de sufragio, mientras el flujo de asistencia avanza según el horario local.

En Nueva Zelanda, los compatriotas acuden a las urnas entre los primeros del mundo y ponen en marcha el proceso para el padrón registrado en el exterior - Créditos: ONPE.

En Europa, el despliegue también se activa en ciudades con comunidad peruana. En Londres (Inglaterra) y Bruselas (Bélgica), los ciudadanos acuden a los puntos habilitados para emitir su elección, en una jornada que se organiza bajo el cronograma internacional.

Además de esos destinos, el sufragio se inicia en otros países donde reside población peruana. Con el avance del día, la votación abre también en España, Portugal, Suiza, Argentina y Chile, entre otros, en los locales previstos para el electorado del exterior.

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Cabe mencionar que el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que más de 1,2 millones de peruanos residentes fuera del país quedaron habilitados para sufragar este domingo en 63 países, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones generales.

En la primera vuelta, el registro oficial indicó que 411.000 ciudadanos emitieron su voto en el exterior, dentro del padrón autorizado para sufragar fuera del país.

Los peruanos residentes fuera del país comienzan a sufragar este domingo por la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 en locales habilitados en distintos países- Créditos: ONPE.

Horario de votación

La segunda vuelta de este domingo 07 de junio se rige por un horario único establecido por la ONPE. En todo el país, los locales de votación abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m.; durante ese lapso, los ciudadanos pueden ingresar, acreditar su identidad y sufragar en la mesa que les corresponde.

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De forma previa, los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para instalar el material electoral y acondicionar el ambiente. Para los electores, la recomendación es acudir en momentos de menor afluencia con el fin de evitar filas y facilitar el acceso a los centros. Además, se mantiene la atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

¿Cuántos votan en Perú?

El padrón electoral definitivo, validado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), consigna a 27.325.432 ciudadanos con derecho a voto. De esa cifra, 26.114.619 electores viven en el territorio nacional y se encuentran distribuidos en las 25 regiones del país.

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El listado es el mismo que se empleó en la primera vuelta del 12 de abril. En consecuencia, no ingresan a este proceso quienes cumplieron 18 años desde el 13 de abril, debido a que no forman parte del padrón vigente para la presente elección.