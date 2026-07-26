Fiestas Patrias: conoce los cierres viales, desvíos y rutas alternas en Lima por las actividades oficiales

El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.

Los conductores que transiten por Lima durante los días centrales de Fiestas Patrias deberán tomar precauciones. El Ministerio de Defensa informó que se aplicará un plan especial de tránsito con cierres temporales y desvíos vehiculares en distintos puntos de la capital debido a la realización de las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, entre ellas la Misa y Te Deum y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Las restricciones abarcarán principalmente el Centro Histórico de Lima, así como los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. La medida fue coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades locales para resguardar la seguridad del público, las delegaciones participantes y el personal encargado de la organización de los actos protocolares.

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El primer despliegue se ejecutará el lunes 28 de julio. Durante esa fecha, el acceso al Centro Histórico permanecerá restringido por la celebración de la Misa y Te Deum y las demás ceremonias oficiales programadas por el aniversario patrio.

Las autoridades habilitarán rutas alternas para reducir el impacto vehicular y facilitar el desplazamiento de los conductores durante las restricciones - Créditos: Andina.

El perímetro comprendido entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, además de la avenida Abancay, permanecerá cerrado al tránsito mientras se desarrollen las actividades. Por ello, las autoridades recomendaron evitar el ingreso a ese sector y optar por recorridos alternativos.

Para quienes necesiten desplazarse de norte a sur, o en sentido contrario, estarán disponibles las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte, además de los jirones Huanta y Huánuco. En tanto, los viajes de este a oeste podrán realizarse por las avenidas Nicolás de Piérola y Grau, así como por los jirones Virú y Libertad.

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Al día siguiente, el martes 29 de julio, el plan de tránsito se trasladará a la avenida Brasil, escenario tradicional de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Ese día se dispondrá el cierre total de esa importante vía, además de las calles aledañas ubicadas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre.

Las restricciones también comprenderán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi, donde se prevé una importante concentración de asistentes debido al desarrollo del desfile.

El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.

Con el fin de reducir el impacto en la circulación, el Ministerio de Defensa recomendó utilizar como rutas alternas las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, las cuales permitirán conectar distintos sectores de la ciudad mientras permanezcan vigentes los cierres.

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La entidad precisó que este plan de operaciones busca garantizar el desarrollo seguro de todas las actividades oficiales previstas por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. Para ello, la ejecución de las medidas contempla el trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

Asimismo, le institución gubernamental exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus desplazamientos, revisar las rutas disponibles antes de salir de casa y atender las indicaciones del personal policial y de tránsito durante los días de restricción con el objetivo de evitar contratiempos y contribuir al normal desarrollo de las ceremonias.

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