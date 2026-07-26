Perú

Fiestas Patrias: conoce los cierres viales, desvíos y rutas alternas en Lima por las actividades oficiales

El plan fue coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Municipalidad de Lima y las autoridades locales para garantizar la seguridad de asistentes y participantes

Guardar
Google icon
El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.
El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.

Los conductores que transiten por Lima durante los días centrales de Fiestas Patrias deberán tomar precauciones. El Ministerio de Defensa informó que se aplicará un plan especial de tránsito con cierres temporales y desvíos vehiculares en distintos puntos de la capital debido a la realización de las actividades oficiales por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú, entre ellas la Misa y Te Deum y la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Las restricciones abarcarán principalmente el Centro Histórico de Lima, así como los distritos de Jesús María y Pueblo Libre. La medida fue coordinada con la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades locales para resguardar la seguridad del público, las delegaciones participantes y el personal encargado de la organización de los actos protocolares.

PUBLICIDAD

El primer despliegue se ejecutará el lunes 28 de julio. Durante esa fecha, el acceso al Centro Histórico permanecerá restringido por la celebración de la Misa y Te Deum y las demás ceremonias oficiales programadas por el aniversario patrio.

Las autoridades habilitarán rutas alternas para reducir el impacto vehicular y facilitar el desplazamiento de los conductores durante las restricciones - Créditos: Andina.
Las autoridades habilitarán rutas alternas para reducir el impacto vehicular y facilitar el desplazamiento de los conductores durante las restricciones - Créditos: Andina.

El perímetro comprendido entre los jirones Carabaya, Lampa y Santa Rosa, además de la avenida Abancay, permanecerá cerrado al tránsito mientras se desarrollen las actividades. Por ello, las autoridades recomendaron evitar el ingreso a ese sector y optar por recorridos alternativos.

Para quienes necesiten desplazarse de norte a sur, o en sentido contrario, estarán disponibles las avenidas Tacna y Alfonso Ugarte, además de los jirones Huanta y Huánuco. En tanto, los viajes de este a oeste podrán realizarse por las avenidas Nicolás de Piérola y Grau, así como por los jirones Virú y Libertad.

PUBLICIDAD

Al día siguiente, el martes 29 de julio, el plan de tránsito se trasladará a la avenida Brasil, escenario tradicional de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar. Ese día se dispondrá el cierre total de esa importante vía, además de las calles aledañas ubicadas en los distritos de Jesús María y Pueblo Libre.

Las restricciones también comprenderán los alrededores del Campo de Marte y el óvalo Bolognesi, donde se prevé una importante concentración de asistentes debido al desarrollo del desfile.

El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.
El Centro Histórico permanecerá con acceso restringido el 28 de julio por la realización de la Misa y Te Deum y los actos protocolares - Créditos: Andina.

Con el fin de reducir el impacto en la circulación, el Ministerio de Defensa recomendó utilizar como rutas alternas las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco, las cuales permitirán conectar distintos sectores de la ciudad mientras permanezcan vigentes los cierres.

La entidad precisó que este plan de operaciones busca garantizar el desarrollo seguro de todas las actividades oficiales previstas por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú. Para ello, la ejecución de las medidas contempla el trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, la Municipalidad Metropolitana de Lima y las autoridades de las jurisdicciones involucradas.

Asimismo, le institución gubernamental exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus desplazamientos, revisar las rutas disponibles antes de salir de casa y atender las indicaciones del personal policial y de tránsito durante los días de restricción con el objetivo de evitar contratiempos y contribuir al normal desarrollo de las ceremonias.

Temas Relacionados

Fiestas PatriasDesfile MilitarParada Militar28 de julio29 de julioperu-noticias

Más Noticias

Construir credibilidad en un sector con marco regulatorio aún en formación en el Perú

¿Cómo se gana la confianza de alguien para que le confíe su dinero a algo que la ley todavía no termina de definir?

Construir credibilidad en un sector con marco regulatorio aún en formación en el Perú

El talento también atrae inversiones

Una planta industrial puede construirse. La tecnología puede adquirirse. El talento para operarlas, mantenerlas e innovar requiere años de formación

El talento también atrae inversiones

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

La ‘bicolor’ llega con un gran envión anímico luego de vencer a Ecuador y clasificarse al Campeonato Sudamericano. Sigue todas las incidencias

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Humanizar la educación en tiempos de inteligencia artificial

La inteligencia artificial puede abrir muchas oportunidades, pero solo tendrá verdadero valor si ayuda a fortalecer el aprendizaje y no si reemplaza el esfuerzo de pensar, crear o cuestionar

Humanizar la educación en tiempos de inteligencia artificial

Los 10 mejores platos del Perú, según Taste Atlas: dominan los platos marinos

La guía culinaria ubicó a las conchitas a la parmesana como la preparación peruana mejor valorada de su listado, en una selección que también incluye salsas, platos criollos y recetas representativas de distintas regiones del país

Los 10 mejores platos del Perú, según Taste Atlas: dominan los platos marinos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Alianza de Buen Gobierno, JP, Obras y Ahora Nación tendría mayoría para presidir la Cámara de Diputados

Alianza de Buen Gobierno, JP, Obras y Ahora Nación tendría mayoría para presidir la Cámara de Diputados

Norma Yarrow lidera lista de FP y RP para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 2026-2027

Mesa Directiva del Congreso bicameral: oficialismo y oposición presentaron sus listas para presidir las Cámaras Alta y Baja

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

PJ archiva definitivamente proceso contra Delia Espinoza: Fiscalía y Procuraduría aceptaron fallo

ENTRETENIMIENTO

El festival de cine de Lima PUCP celebra su edición 30 con más de 130 títulos

El festival de cine de Lima PUCP celebra su edición 30 con más de 130 títulos

Christian Domínguez celebró su cumpleaños con sus hijas en medio de polémicas con Pamela Franco y Melanie Martínez

Flavia Laos quedó en shock al saber que Ale Fuller salió con Pablo Heredia: “Me cayó como un balde de agua fría”

‘Luz de Luna’, ‘Nina de Azúcar’ y más: Inter Artis Perú distinguió ficciones de Del Barrio Producciones

La Velada del Año VI de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento de boxeo que genera mucha expectativa en Perú

DEPORTES

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por el quinto lugar de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Dónde ver Brasil vs Turquía HOY: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Programación de la final y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Brasil vs Colombia: día, hora y canal TV de la final de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Perú clasificó al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: las seis selecciones que lucharán por cupos al Mundial y Juegos Olímpicos