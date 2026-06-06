Registro de personeros en plataforma del JNE puede variar durante la jornada: qué implica para las elecciones 2026

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el registro de personeros de mesa y de centros de votación visible en la plataforma JNE Fiscaliza puede cambiar en cualquier momento durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026, este domingo 7 de junio.

Según el organismo electoral, la variación responde a que las organizaciones políticas tienen la facultad de registrar, modificar o retirar acreditaciones mediante la plataforma Declara +. Esta precisión busca evitar la desinformación y aclarar dudas surgidas en redes sociales sobre la actualización de los listados.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coordinó la capacitación de personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú de manera presencial y virtual, para uniformar criterios de fiscalización y reducir incidencias en mesa durante la segunda vuelta presidencial.

PUBLICIDAD

El proceso incluyó instrucciones sobre atribuciones, credenciales, acceso a actas y registro audiovisual del conteo, con énfasis en el respeto a los procedimientos y la documentación de incidencias sin interferir en el trabajo de los miembros de mesa.

La capacitación se extendió a más de 2 millones de electores, 229 206 miembros de mesa y 16 284 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). La ONPE difundió recomendaciones a través de la plataforma ONPEduca y con personal especializado en todo el país.

JNE.

Grabación, fiscalización y límites para los personeros

El debate sobre la fiscalización y el registro audiovisual del escrutinio tomó relevancia tras la autorización dada por la ONPE para que los personeros documenten el conteo de votos mediante fotos y videos, siempre que no perturben la labor de los miembros de mesa. La Resolución Gerencial N° 133-2026 dejó clara la restricción: no se permiten transmisiones en vivo desde las mesas de sufragio.

PUBLICIDAD

La abogada penalista Camila Carrillo explicó a Infobae Perú que la grabación no constituye delito electoral mientras no interfiera con el desarrollo del escrutinio, la seguridad del material electoral ni el trabajo de la mesa.

El límite se presenta si la grabación o la actitud del personero obstaculizan la labor de los miembros de mesa o alteran el procedimiento. En esos casos, los miembros de mesa pueden solicitar el retiro del personero o pedir la intervención de las Fuerzas Armadas para preservar el orden.

La ONPE recordó que el derecho de los personeros incluye solicitar copias del acta electoral y documentar observaciones durante el escrutinio, dentro de los márgenes legales.

PUBLICIDAD

Las credenciales oficiales serán necesarias para ingresar a los locales de votación y ejercer funciones de fiscalización. El organismo también habilitó una Sala Multipropósito para que personeros técnicos conozcan los sistemas informáticos utilizados en el proceso.

Durante la jornada electoral, los personeros podrán:

Fiscalizar el conteo.

Formular observaciones en el acta.

Registrar fotos o videos del escrutinio, sin transmitir en vivo ni interferir.

Solicitar copias del acta y dejar constancia de incidencias.

No podrán:

Grabar la emisión del voto.

Interrumpir el trabajo de la mesa.

Desobedecer instrucciones de los miembros de mesa si su conducta altera el escrutinio.

Las autoridades recomendaron dejar constancia de cualquier irregularidad en el acta y comunicarla de inmediato al personal de la ONPE o, si corresponde, al Ministerio Público.