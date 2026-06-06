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Copa Mundial 2026 ya impulsa venta de televisores y aumentaría también el consumo de cerveza

El Mundial de fútbol está por empezar y promete dar impulso a algunos sectores de consumo en Perú, a pesar de que el país no participará

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Este Mundial miles de peruanos disfrutarán los partidos en reuniones, dado los horarios más accesibles. También impactará en el consumo. - Crédito Difusión

Perú juega su Mundial en el consumo. Si bien la Selección peruana no llegó a clasificar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, diversos sectores de ventas sí están buscando sacar el mejor ‘partido’ de la coyuntura.

La Cámara de Comercio de Lima ya había revelado que se estaba dando un impulso en la compra de televisor. “Entre las categorías con mayor demanda destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores, equipos de sonido y proyectores, debido al denominado ‘efecto fútbol’, que adelantará la renovación de pantallas, especialmente de gama alta y mediana que van entre las 50 a 65 pulgadas”, señalaron anteriormente.

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Pero ahora también se destaca un sector de mayor consumo y dentro de las bebidas alcohólicas. Según reporta Andina, el gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, Raúl Castro, señaló que “este es un año en el que se ha elevado el consumo de cerveza. La expectativa de la industria es mucho más optimista y es elevar ventas entre 15 % y 20 % por el Mundial 2026”.

En una reciente entrevista, el papa León XIV aseguró que apoyaría a Perú en un eventual duelo ante Estados Unidos en el Mundial. El pontífice resaltó su profunda conexión con el país, donde vivió buena parte de su vida pastoral. Fuente: YouTube / Crux Now Media

Mejores expectativas para la cerveza

Asimismo, Castro señaló que las expectativas del sector son positivas debido a que el consumo de cerveza ya muestra señales de recuperación durante este año. Esto, sumado al consumo de cervezas que se espera por el Mundial de Fútbol.

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Asimismo, explicó que la máxima fiesta del deporte rey tendrá un efecto particular porque contará con más encuentros que la edición anterior y gran parte de ellos se disputarán en horarios que favorecen las reuniones sociales. 

“El grueso de los partidos va a ser entre las dos de la tarde y las nueve de la noche. Eso motiva reuniones tanto en casas como en restaurantes y bares”, comentó. En tanto, se calcula que el consumo en restaurantes como en bares se puede elevar hasta en 50 %.

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Pero el impacto también se reflejará en los pequeños negocios. Según Castro, durante un evento como el Mundial de Fútbol, la cerveza llega a representar alrededor del 30 % de las ventas de las bodegas, por lo que se convierte en una importante fuente de ingresos para miles de establecimientos a escala nacional.

Consumo de cerveza bajo

Estas son perspectivas positivas para el sector, pero el ejecutivo recordó que el consumo de cerveza en Perú todavía se mantiene por debajo de otros países de la región. Cada peruano consume en promedio 43 litros al año, una cifra inferior a la de mercados como Colombia y México, donde el consumo supera el litro por semana por habitante.

Sin embargo, las mayores expectativas de crecimiento se concentran en el sur del país, especialmente en el Cusco y Arequipa, donde la llegada de turistas nacionales y extranjeros suele dinamizar las ventas. 

Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
Dos carritos de compras en miniatura con cajas de cartón se encuentran sobre el teclado de un portátil, cuya pantalla muestra una página de comercio electrónico, simbolizando el crecimiento de las compras online y la logística de paquetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En provincia, los turistas terminan disparando el consumo porque vienen con una cultura cervecera distinta y además muestran interés por probar cervezas locales”, afirmó.

Asimismo, respecto a las nuevas tendencias del mercado, Castro indicó que el comercio electrónico aún no tiene un papel predominante en la venta de cervezas artesanales debido a factores logísticos y de costos.

Pero el representante de la CCL sí destacó el avance de las cervezas sin alcohol, cuya demanda crece a doble dígito. Actualmente, entre el 1 % y el 2 % de los consumidores de cerveza en el país ya optan por estas opciones, mencionó.

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