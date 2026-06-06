Copa Mundial 2026 ya impulsa venta de televisores y aumentaría también el consumo de cerveza

Perú juega su Mundial en el consumo. Si bien la Selección peruana no llegó a clasificar en la Copa Mundial de Fútbol de 2026, diversos sectores de ventas sí están buscando sacar el mejor ‘partido’ de la coyuntura.
La Cámara de Comercio de Lima ya había revelado que se estaba dando un impulso en la compra de televisor. “Entre las categorías con mayor demanda destacan tecnología y electrodomésticos, especialmente televisores, equipos de sonido y proyectores, debido al denominado ‘efecto fútbol’, que adelantará la renovación de pantallas, especialmente de gama alta y mediana que van entre las 50 a 65 pulgadas”, señalaron anteriormente.
PUBLICIDAD
Pero ahora también se destaca un sector de mayor consumo y dentro de las bebidas alcohólicas. Según reporta Andina, el gerente general de la Cámara Cervecera del Perú, Raúl Castro, señaló que “este es un año en el que se ha elevado el consumo de cerveza. La expectativa de la industria es mucho más optimista y es elevar ventas entre 15 % y 20 % por el Mundial 2026”.
Mejores expectativas para la cerveza
Asimismo, Castro señaló que las expectativas del sector son positivas debido a que el consumo de cerveza ya muestra señales de recuperación durante este año. Esto, sumado al consumo de cervezas que se espera por el Mundial de Fútbol.
PUBLICIDAD
Asimismo, explicó que la máxima fiesta del deporte rey tendrá un efecto particular porque contará con más encuentros que la edición anterior y gran parte de ellos se disputarán en horarios que favorecen las reuniones sociales.
“El grueso de los partidos va a ser entre las dos de la tarde y las nueve de la noche. Eso motiva reuniones tanto en casas como en restaurantes y bares”, comentó. En tanto, se calcula que el consumo en restaurantes como en bares se puede elevar hasta en 50 %.
Pero el impacto también se reflejará en los pequeños negocios. Según Castro, durante un evento como el Mundial de Fútbol, la cerveza llega a representar alrededor del 30 % de las ventas de las bodegas, por lo que se convierte en una importante fuente de ingresos para miles de establecimientos a escala nacional.
PUBLICIDAD
Consumo de cerveza bajo
Estas son perspectivas positivas para el sector, pero el ejecutivo recordó que el consumo de cerveza en Perú todavía se mantiene por debajo de otros países de la región. Cada peruano consume en promedio 43 litros al año, una cifra inferior a la de mercados como Colombia y México, donde el consumo supera el litro por semana por habitante.
Sin embargo, las mayores expectativas de crecimiento se concentran en el sur del país, especialmente en el Cusco y Arequipa, donde la llegada de turistas nacionales y extranjeros suele dinamizar las ventas.
“En provincia, los turistas terminan disparando el consumo porque vienen con una cultura cervecera distinta y además muestran interés por probar cervezas locales”, afirmó.
Asimismo, respecto a las nuevas tendencias del mercado, Castro indicó que el comercio electrónico aún no tiene un papel predominante en la venta de cervezas artesanales debido a factores logísticos y de costos.
PUBLICIDAD
Pero el representante de la CCL sí destacó el avance de las cervezas sin alcohol, cuya demanda crece a doble dígito. Actualmente, entre el 1 % y el 2 % de los consumidores de cerveza en el país ya optan por estas opciones, mencionó.
Más Noticias
Jefe interino de la ONPE revela que renunciará a la institución el próximo 3 de julio
Bernardo Pachas presentará su carta una vez que la JNJ eliga al nuevo titular del organismo. Ve poco probable seguir en la entidad debido a que su cargo de origen, gerente general, es uno de confianza
Murió Raúl Bohórquez de la Torre, el último sobreviviente de la guerra Perú-Ecuador: héroe peruano vivió 107 años
El veterano de guerra combatió desde los 21 años en la frontera norte y, en su último testimonio, recordó haber visto morir a más de 30 compañeros
“Gianluca Lapadula va a jugar en Universitario”, la sorpresiva revelación sobre el futuro del delantero para el Torneo Clausura 2026
Enrique de la Rosa aseguró que el ‘Bambino’ defenderá la camiseta de la ‘U’ para segundo semestre de la Liga 1. También precisó que Raúl Ruidíaz sigue siendo opción
Paul Michael denuncia agresión física de Pamela López en ‘La Granja VIP’ y ella pide que no la deje mal: “No seas tan mala persona”
El cantante reveló un episodio de violencia física durante la convivencia en el reality, advirtiendo que no tolerará más faltas de respeto de la expareja de Christian Cueva
Sicario usó a su bebé como fachada para ejecutar un asesinato en el Callao: PNP logró su captura
Harold Bocanegra, alias ‘Pinche’, fue capturado por asesinar a un hombre en su vehículo y es investigado por las muertes de una adolescente de 14 años y un niño de 7
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD