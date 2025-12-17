Perú

Televisores y smartphones: Los sectores que más ‘sacarán partido’ del Mundial 2026

El mercado espera que los peruanos compren televisor nuevo para el nuevo mundial de fútbol y, dado que los partidos serán en las horas en que estos trabajan y están en la escuela, se espera también un alza en venta de celulares

La venta de televisores se ve impulsada en los años 'mundialistas' y este 2026 los análisis esperan que regrese una tendencia favorecedora. - Crédito Hiraoka

El Mundial 2026 iniciará oficialmente el 11 de junio de 2026, y con este, se impulsará la venta de algunos aparatos esenciales para este evento: los televisores y los celulares.

Así, la anticipación al Mundial acelera el consumo desde abril y proyecta un incremento de ventas en mayo de 2026. Vale recordar que en 2018, con Perú en la Copa, los televisores crecieron 90%; en 2014, sin la selección, el crecimiento fue de 46%. En 2022, sin embargo, dado que las fechas fueron hacia el final del año, no se generó un pico relevante para las ventas.

Sin embargo, esta vez, según NielsenIQ (NIQ), el regreso de la realización del mundial a mitad del año harían que de nuevo la venta de televisores se duplique; por el lado de los smarthpones, estos también aumentarían en ventas, dado que también son también otra pantalla usada por los consumidores. Además, NIQ confía en que la liberación de fondos AFP generaría la liquidez necesaria para dinamizar las compras.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, D.C., EE. UU. - 5 de diciembre de 2025 Vista general del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA durante el sorteo Pool vía REUTERS/Mandel Ngan

El mercado peruano durante el Mundial

Según NIQ, el mercado peruano de Tecnología y Bienes Durables (Tech & Durables) enfrenta un 2026 con perspectivas favorables. Si bien el primer semestre estará marcado por las Elecciones Presidenciales, el regreso del Mundial de Fútbol a su calendario tradicional (junio-julio) activará los motores del consumo, recuperando la estacionalidad natural que no se observó en 2022 (Qatar), cuando el torneo se realizó a fin de año en un contexto de normalización postpandemia.

Además, de acuerdo con el análisis de estacionalidad que realizó NielsenIQ (NIQ), el comportamiento del consumidor peruano muestra que la demanda se acelera con hasta dos meses de anticipación. La curva comienza a crecer en abril y alcanza su punto más alto en mayo, impulsada por la campaña del Día de la Madre y la expectativa por el inicio del Mundial.

“Los años mundialistas siempre muestran un punto de inflexión en el consumo de tecnología. Mayo, un mes antes del torneo, se convierte en el epicentro de la demanda, con un consumidor que busca anticiparse y maximizar su experiencia de entretenimiento en el hogar”, señaló Diego King, Senior Specialist CSM de NIQ.

AirPlay de un iPhone a un televisor. (foto: Actualidad iPhone)

La demanda de televisores

Asimismo, la magnitud del impacto depende de un factor clave: la presencia o ausencia de Perú en la Copa.

  • Mundial Rusia 2018 (con Perú): Crecimiento de 90.7% en la categoría de televisores y línea marrón en su conjunto creció 69%.
  • Mundial Brasil 2014 (sin Perú): El mercado igual registró un incremento de 46.3% en televisores.
  • Mundial Qatar 2022 (estacionalidad atípica): Al desarrollarse en noviembre-diciembre, el mercado perdió su pico histórico de mitad de año.

De esta manera, para 2026, NIQ proyecta una recuperación de ese comportamiento, con especial dinamismo en televisores de gran tamaño (55 pulgadas o más), impulsados por la búsqueda de experiencias más inmersivas. Complementariamente, sistemas de sonido y barras acústicas ganarían relevancia como extensores de la experiencia audiovisual.

Ventas de smartphones también subirán

Con el Mundial disputándose en Estados Unidos, México y Canadá —zonas con horarios similares al Perú— muchos partidos coincidirán con jornadas laborales, escolares o de traslado. Esto convierte al smartphone en un dispositivo clave. Así, la categoría de celulares liberados, la cual mantiene un crecimiento sostenido y actualmente registra un incremento de 13%, se reforzaría durante la Copa, empujada por:

  • Pantallas más grandes
  • Avances en streaming móvil
  • Mayor conectividad y planes de datos

“El Mundial no solo se ve en el hogar. La segunda pantalla —especialmente el smartphone— será fundamental para seguir los partidos en tiempo real y acompañará al consumidor durante todo el día”, afirma King.

