La crisis hídrica pone en riesgo el crecimiento de Perú, alerta la Cámara de Comercio

Lima, 25 mar (EFE).- La crisis hídrica pone en riesgo el crecimiento económico de Perú y exige acciones urgentes para solucionar la falta de acceso a agua potable de 3,3 millones de peruanos, cuyo país es uno de más afectados por el estrés hídrico a nivel mundial, aseguró la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

"La seguridad hídrica se ha convertido en uno de los principales desafíos para el desarrollo global, y el Perú no es ajeno a esta realidad, pues hoy representa un riesgo económico de gran magnitud que compromete su crecimiento y bienestar", sostuvo al respecto el presidente de la CCL, Ramiro Salas.

Durante su participación en el 'Foro Internacional del Agua: Aseguremos hoy el agua del mañana', Salas remarcó que la desigual distribución del recurso en su país, donde más del 80 % del agua se concentra en la Amazonía y menos del 2 % en la costa, agrava la situación, en especial en Lima, donde solo 19 de los 46 distritos tienen ese servicio continuo.

El representante aseguró que, según el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), hacia 2030 más de la mitad de los peruanos vivirá en zonas con escasez de agua y que cerrar las brechas en agua y saneamiento requerirá inversiones superiores a 138.000 millones de dólares.

A su turno, la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar sostuvo que la inacción frente a este problema podría generar pérdidas de hasta 6,4 % del PIB nacional, y que "el obstáculo se centra en la baja ejecución del gasto público", la fragmentación institucional y la "ausencia de una planificación articulada de largo plazo".

Durante el foro, el director de Análisis de Agua y Saneamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Franz Rojas, alertó que la escasez de agua afecta al menos una vez al año a 4.000 millones de personas en el mundo y que el 35 % de la población de América Latina (unos 232 millones de personas) vive en zonas con estrés hídrico.

"Además, en los últimos seis años, sequías e inundaciones han generado pérdidas por más de 35.000 millones de dólares", acotó.

Rojas añadió que el 56 % de las aguas residuales urbanas no recibe tratamiento, lo que afecta a 302 millones de personas, y que 145 millones no tienen acceso seguro al agua potable, mientras 323 millones carecen de un saneamiento adecuado.

"Para cerrar estas brechas, es urgente fortalecer la planificación, mejorar la ejecución de proyectos y diversificar las fuentes de financiamiento, garantizando sostenibilidad y eficiencia", remarcó.

El Foro Internacional del Agua reunió a especialistas, expertos y autoridades nacionales e internacionales, quienes enfatizaron en la importancia de un trabajo "conjunto y coordinado" entre el sector privado, la cooperación internacional y las alianzas público-privadas para impulsar soluciones sostenibles frente a esta problemática, concluyó la CCL. EFE