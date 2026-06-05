EsSalud: Juan Vidal rechaza vínculos con APP y plantea reforma estructural del Seguro Social

El Gobierno nombró a Juan Vidal Rodríguez como presidente de EsSalud en reemplazo de Luis Rosales Pereda.

Luego de que en las últimas horas el Gobierno anunciara la designación de Juan Vidal Rodríguez en reemplazo de Luis Rosales Pereda al frente de EsSalud, el nuevo titular del Seguro Social rechazó de manera categórica cualquier vínculo con Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por el empresario César Acuña.

El médico aclaró que su única participación con APP fue como invitado a la lista congresal por Lambayeque en las elecciones de 2021, sin afiliación ni compromiso partidario. “Luego del proceso electoral opté por apartarme por principios éticos y profesionales, y me dediqué a mi labor médica”, sostuvo en diálogo con Infobae Perú.

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Defensa de independencia y trayectoria

Vidal remarcó que los intentos de vincularlo políticamente buscan distorsionar su imagen y desvirtuar el proceso de designación en EsSalud.

“No tengo militancia política, no he estado afiliado a ningún partido y mi carrera siempre ha estado sustentada en criterios técnicos y de servicio público”, afirmó.

Juan Vidal Rodríguez rechazó una cercanía con APP y afirmó que no tiene militancia política tras asumir la presidencia de EsSalud.

El médico enfatizó que, tras la campaña electoral, se dedicó de lleno a sus funciones como jefe del Departamento de Cirugía I en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red Prestacional Lambayeque.

En cuanto a su perfil profesional, Vidal aseguró que cuenta con la formación y experiencia necesarias para el cargo. Posee una maestría en gerencia de servicios de salud, un doctorado en ciencias de la salud y especialización en cirugía oncológica digestiva.

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Además, Vidal es autor de procedimientos complejos como trasplantes de hígado y no registra sanciones administrativas ni antecedentes penales.

Críticas al contexto institucional y diagnóstico de EsSalud

El médico explicó que los cuestionamientos actuales no solo responden a su pasado electoral, sino a una coyuntura de conflicto interno en la institución.

La salida de Rosales Pereda se produjo en medio de presiones por mejorar la atención a más de 13 millones de asegurados, problemas de abastecimiento de insumos y frecuentes cambios en los altos cargos.

La modernización del sistema de referencia y contrarreferencia en EsSalud busca reducir colas y demoras con citas programadas desde la consulta.

“El nivel de satisfacción de los usuarios de EsSalud es uno de los más bajos de los últimos años, como resultado de gestiones anteriores marcadas por la influencia política y la falta de reformas estructurales”, señaló.

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Entre los principales retos mencionó la demora en la atención de cirugías y la alta demanda en consultas externas. Según Vidal, el funcionamiento actual se ve afectado por una estructura organizativa que concentra la toma de decisiones en la gerencia general, lo que limita la eficiencia y dificulta la respuesta oportuna a las necesidades de los pacientes.

“Un ejemplo claro es la compra de equipamiento: si el gerente general no autoriza, no se lleva a cabo, y eso impide mejorar indicadores clave”, precisó.

Propuestas para una reforma estructural

Ante este escenario, Vidal propuso una reforma profunda que permita separar la gestión operativa de la financiera en EsSalud.

Su planteamiento consiste en que el área de prestaciones pueda identificar y ordenar la adquisición de insumos y equipos, mientras que el área financiera se encargue de ejecutar el gasto, sin depender de la autorización exclusiva de la gerencia general.

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El nuevo presidente de EsSalud señaló que la centralización en la gerencia general retrasa la compra de equipamiento y afecta la respuesta a los pacientes.

Esta reforma, a su juicio, agilizaría los procesos, reduciría la burocracia interna y mejoraría la capacidad de respuesta ante la demanda de los asegurados.

Otra de sus prioridades es la modernización del sistema de referencia y contrarreferencia. Vidal considera que el actual esquema de niveles de atención se ha vuelto obsoleto y genera largas colas y demoras para los pacientes.

Propone que, al terminar una consulta, el paciente salga con la referenciación y cita ya agendada, lo que evitaría trámites adicionales y optimizaría la atención. Para lograrlo, considera fundamental una inversión robusta en tecnología, que permita automatizar procesos internos y facilitar la gestión de citas y referencias.

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Compromiso con la transparencia y la eficiencia

El nuevo presidente de EsSalud reiteró que su gestión se basará en la meritocracia, la ética y la transparencia institucional. Rechazó que su nombramiento responda a cuotas políticas y defendió su independencia profesional frente a las campañas de desinformación.

“Mi única agenda es mejorar la atención y la eficiencia de EsSalud para los millones de asegurados que dependen del sistema”, afirmó. Las declaraciones de Vidal se producen en un contexto de alta presión social y política para transformar el seguro social, tras años de denuncias por deficiencias en la gestión y el servicio.

Su llegada plantea la posibilidad de una reforma estructural orientada a la eficiencia, la modernización y la transparencia en la principal entidad de salud pública del país. El tiempo dirá.

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