Más de 680 unidades antiguas salen de circulación por incumplir condiciones de seguridad

Las inspecciones detectaron graves deficiencias mecánicas y estructurales, como carrocerías deterioradas, pisos desgastados y sistemas eléctricos con reparaciones artesanales - Créditos: ATU.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) retiró de circulación 683 vehículos con más de 30 años de antigüedad en lo que va del 2026, como parte de su estrategia de fiscalización para fortalecer la seguridad y promover la formalización del transporte público. Según informó la entidad, estas unidades no cumplían con las condiciones mínimas para prestar el servicio y representaban un riesgo para pasajeros y conductores.

Solo durante la primera quincena de julio, la institución dispuso el internamiento de 37 unidades tras ejecutar operativos focalizados en los puntos con mayor incidencia de transporte informal.

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Estas intervenciones se realizaron a partir de información obtenida mediante cámaras de videovigilancia, implementadas gracias a los convenios de cooperación interinstitucional que mantiene con más de 30 municipalidades de Lima y Callao.

Durante las inspecciones, los fiscalizadores detectaron que varias de las unidades presentaban serias deficiencias mecánicas y estructurales. Entre las principales observaciones figuraban carrocerías deterioradas, pisos antideslizantes desgastados y sistemas eléctricos con reparaciones artesanales, condiciones que incrementaban el riesgo de accidentes y comprometían la seguridad de quienes utilizaban el servicio.

La fiscalización también alcanzó a los conductores: en la primera quincena de julio se identificó a 143 personas que prestaban el servicio sin licencia de conducir y, en lo que va del año, se detectaron 1.949 casos sin autorización - Créditos: ATU.

La ATU precisó que los vehículos intervenidos seguirán el procedimiento de declaratoria de abandono como paso previo al proceso de chatarreo obligatorio. Con esta medida, la entidad busca retirar de manera definitiva estas unidades de las vías, evitar que vuelvan a operar de forma irregular y contribuir a la renovación del parque automotor.

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La institución destacó que esta política también genera un impacto positivo en el medio ambiente. De acuerdo con sus registros, entre enero y mayo de 2026 se evitó la emisión de más de 5 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), uno de los principales gases vinculados al calentamiento global, gracias al retiro de vehículos antiguos y altamente contaminantes.

Las acciones de control no solo estuvieron dirigidas a las condiciones de las unidades. Durante la primera quincena de julio, la ATU identificó a 143 conductores que prestaban el servicio sin contar con licencia de conducir. Asimismo, detalló que, desde el inicio del año, las labores de fiscalización permitieron detectar un total de 1,949 casos de personas que operaban vehículos de transporte público sin la autorización correspondiente.

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Solo en la primera quincena de julio se internaron 37 unidades tras operativos focalizados en zonas con alta incidencia de transporte informal - Créditos: ATU.

La entidad señaló que estos resultados responden al trabajo coordinado que desarrolla junto con la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, las municipalidades y las demás instituciones que conforman el Comité de Fiscalización, instancia liderada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Estas intervenciones se ejecutan en el marco del estado de emergencia vigente desde octubre de 2025, con el propósito de reforzar el control sobre el transporte informal y mejorar las condiciones del servicio.

La ATU reafirmó que el retiro de vehículos inseguros y la detección de conductores que incumplen la normativa constituyen acciones esenciales para recuperar el orden en el transporte público. En esa línea, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones indicó que continuará fortaleciendo los operativos de fiscalización con el objetivo de garantizar un servicio más seguro, formal y confiable para los usuarios de Lima y Callao.

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