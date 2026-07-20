Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 20 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,39 soles peruanos, sin variaciones respecto al precio previo de 3,39, lo que representa una disminución del -0,09% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,67%, mientras que en términos interanuales, su valor se ha reducido en un 4,95%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar a sol peruano se mantiene negativa, tras registrar un ligero descenso durante el último día. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 5,78%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,8%, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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