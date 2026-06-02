Estados Unidos

Wall Street cerró con alzas moderadas y nuevos máximos históricos

El S&P 500 ganó un 0,13% y el Dow Jones un 0,46%, mientras el Nasdaq avanzó apenas un 0,03%, en una sesión impulsada por el interés en la IA pese a tensiones en Oriente Medio

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En contraste con la caída del mercado peruano, los principales índices de Wall Street registraban avances durante la jornada.
Los principales índices de Wall Street registraban avances durante la jornada. Foto: Associated Press

Wall Street cerró el martes con ganancias moderadas en el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, mientras el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial siguió impulsando las cotizaciones pese a la incertidumbre geopolítica vinculada a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

Según datos preliminares, el S&P 500 avanzó 10,07 puntos, un 0,13%, hasta las 7.610,03 unidades. El Dow Jones sumó 237,13 puntos, un 0,46%, para cerrar en 51.316,01. El Nasdaq Composite terminó prácticamente sin cambios, con una ganancia de 8,78 puntos, un 0,03%, hasta las 27.095,59 unidades. Los tres índices marcaron máximos históricos en la jornada.

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Hewlett Packard Enterprise encabezó los avances del mercado con una subida del 19,5% tras presentar resultados trimestrales que superaron ampliamente las previsiones de los analistas. La compañía atribuyó el desempeño a la demanda de clientes que desarrollan sus capacidades de inteligencia artificial.

Marvell Technology registró su mejor jornada desde su debut bursátil en el año 2000, con un salto del 32,5%, luego de que Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, sugiriera en una conferencia en Taiwán que Marvell podría convertirse en “la próxima empresa de un billón de dólares”. La última compañía en incorporarse a ese grupo de gigantes fue Micron Technology, también impulsada por la ola de la IA. Nvidia, por su parte, cedió un 0,7%, aunque su valor total supera los USD 5 billones.

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Generac subió un 5,7% tras anunciar un acuerdo para suministrar generadores de respaldo a un operador de centros de datos hiperescala no identificado. Estas empresas invierten sumas cuantiosas en la construcción de grandes infraestructuras de IA.

El alza de las acciones en Estados Unidos se apoya en el incremento de las ganancias corporativas, con especial impulso del sector tecnológico.
El alza de las acciones en Estados Unidos se apoya en el incremento de las ganancias corporativas, con especial impulso del sector tecnológico. Foto: France 24

Alphabet, matriz de Google, anunció que captará USD 80.000 millones mediante la venta de acciones propias para financiar sus inversiones. La compañía prevé destinar hasta USD 190.000 millones a equipamiento y otras inversiones durante este año, una cifra superior al valor total de mercado de The Walt Disney Co., y adelantó que el gasto del próximo año “aumentará de forma significativa”.

El anuncio reavivó el debate sobre si la IA podrá generar los beneficios y la productividad necesarios para justificar semejante nivel de inversión. Varios analistas han advertido sobre la posibilidad de una burbuja en el sector. La acción de Alphabet cayó un 3,9% y fue uno de los lastres más pesados del S&P 500.

El índice de software y servicios cerró en terreno negativo, penalizado por la preocupación ante la disrupción que genera la IA en ese segmento. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización, en cambio, superó a sus pares de mayor tamaño; las acciones de ese segmento han sido de las mayores beneficiarias del entusiasmo sostenido en torno a la IA. El índice Philadelphia SE Semiconductor también cerró al alza.

Los analistas advierten que el mercado podría estar próximo a una desaceleración tras nueve semanas consecutivas de ganancias en el S&P 500, la racha más prolongada desde 2023, sostenida por sólidos resultados empresariales y por las expectativas de un acuerdo entre Washington y Teherán.

Irán estudia una propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, aunque medios locales informaron que la república islámica no ha mantenido contacto con Washington durante días y adopta una postura “firme”, motivada por lo que percibe como un historial de incumplimiento por parte de Estados Unidos. El conflicto ha elevado los precios del crudo, reavivando la preocupación por la inflación.

El petróleo Brent, referencia internacional, subió un 1,1% hasta los USD 96,00 por barril, cifra todavía muy por encima de los aproximadamente USD 70 que registraba antes del inicio de la guerra. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, declaró el martes que una suba de tasas de interés podría ser necesaria “si las ya elevadas presiones inflacionarias continúan aumentando”.

En el mercado de bonos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió levemente hasta el 4,45% desde el 4,47% del lunes, aunque repuntó de forma transitoria tras un informe que mostró más ofertas de empleo de las esperadas al cierre de abril, señal de fortaleza del mercado laboral. Los tipos elevados han llevado la tasa hipotecaria promedio a largo plazo en Estados Unidos a su nivel más alto en nueve meses, lo que podría frenar el endeudamiento corporativo destinado a construir los centros de datos de IA que han sostenido el crecimiento económico reciente. En los mercados internacionales, el índice Hang Seng de Hong Kong lideró los avances globales con una suba del 2,5%.

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