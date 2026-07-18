Golazo de Jeremy Canela tras mal despeje de Matías Di Benedetto para el 1-1 en Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2026

El sábado 18 de julio, Universitario de Deportes se enfrentó como visitante a ADT por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El equipo crema abrió el marcador con un tanto de Alex Valera, pero el conjunto local igualó el resultado gracias a un gol de Jeremy Canela en el estadio Unión Tarma.
A los 27 minutos del primer tiempo, ADT alcanzó el empate. Universitario se había adelantado con un gol de Valera a los 19 minutos, lo que llevó al equipo local a presionar en busca de la igualdad. Jhojan Garcilazo avanzó por la banda derecha y envió un centro al área.
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Matías Di Benedetto intentó despejar de cabeza, pero el despeje fue defectuoso y dejó la pelota en el área. Canela aprovechó la oportunidad, controló el balón y, con la pierna derecha, definió al segundo palo, imposible para el arquero Diego Romero.
El tanto significó el 1-1 transitorio. Tras anotar, Jeremy Canela celebró junto a sus compañeros y realizó un paso inspirado en Michael Jackson, generando gran entusiasmo entre los hinchas presentes en el estadio Unión Tarma.
El golazo de Alex Valera en Universitario vs ADT
Alex Valera abrió el marcador en el encuentro entre Universitario y ADT con una destacada definición a los 19 minutos.
El delantero aprovechó un error en la salida del conjunto local, presionó al defensor rival y recuperó el balón cerca del área.
Rápidamente encaró hacia el arco, eludió al arquero Juan David Valencia, que había salido a cortar la jugada, y definió con el arco libre para el 1-0.
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Su gol fue celebrado por sus compañeros y recibió el reconocimiento desde el banco de suplentes, donde Héctor Cúper aplaudió la acción.
Lisandro Alzugaray anotó golazo de tiro libre
Tras el gol de Jeremy Canela, surgió la posibilidad de que ADT lograra revertir el resultado en el estadio Unión Tarma. Sin embargo, Universitario mantuvo la iniciativa ofensiva y consiguió una falta cerca del área rival.
Lisandro Alzugaray se hizo cargo del tiro libre, acomodó el balón y, con un zurdazo sorpresivo, colocó la pelota junto al primer palo, dejando sin reacción al arquero Juan David Valencia.
Pasó de todo en el primer tiempo de Universitario vs ADT
El primer tiempo entre Universitario y ADT resultó intenso y lleno de incidencias. Además de los tres goles, se produjo la expulsión de John Narváez, quien, al intentar acelerar el juego, cometió una fuerte infracción sobre Héctor Fértoli fuera del campo. El árbitro Augusto Menéndez recibió el llamado del VAR y, tras revisar la jugada, determinó la expulsión directa del defensor local a los 46 minutos.
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En los minutos finales de la primera parte, ADT dispuso de un tiro libre que concluyó en gol de Horacio Benincasa, tras dos intervenciones del arquero Diego Romero. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada, decisión confirmada por el videoarbitraje. De este modo, el primer tiempo concluyó con Universitario arriba en el marcador por 2-1.
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