Golazo de tiro libre de Lisandro Alzugaray en Universitario vs ADT por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Revive el espectacular gol de tiro libre de Lisandro Alzugaray que le dio la ventaja a Universitario sobre ADT. Una ejecución brillante que sorprendió al arquero y desató la euforia de la hinchada crema. - Liga 1

A Universitario se le había presentado un duro inconveniente contra Asociación Deportiva Tarma. Si bien logró ponerse adelante en el score con una astucia de Alex Valera, muy pronto se vio en aprietos por la igualada de Jeremy Canela, tras una seria desatención en defensa. Sin embargo, Lisandro Alzugaray sacó a relucir su talento con el balón detenido en el momento más preocupante de los suyos.

A los 30′ minutos del primer tiempo, la defensa local evitó un contragolpe que llevaba cierto peligro. De ahí que se sancionara un tiro libre con cierta distancia. A pesar de ese importante margen, ‘Licha’ pidió el esférico, se acomodó delante de él e hizo brotar su magia.

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Lisandro Alzugaray, arrodillado sobre el césped tras anotarle un golazo a ADT. - Crédito: Universitario

El golpeo de Alzugaray fue más que magistral: de su botín derecho brotó un lanzamiento con precisión y potencia por afuera de la barrera, colocando el balón en el fondo de la red y superando a Juan David Valencia, quien se arrojó con un par de segundos de tardanza.

Con esa diana, Universitario encontró tranquilidad en el juego toda vez que ganó un poco de superioridad después de que ADT quedara en desventaja numérica por la expulsión de Jhon Narváez a partir de una fuerte entrada en contra de Héctor Fértoli.

Alzugaray, de las pocas apuestas destacadas

A la luz de los hechos, la incorporación de Lisandro Alzugaray fue de las más rescatables en un mercado más que fallido en la ‘U’. Aunque sus números no dejan de ser discretos para un refuerzo de su talla, su influencia y jerarquía ha quedado en manifiesto en situaciones cumbres.

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En primera instancia, ‘Licha’ hizo su aparición con un correcto servicio en el empate a dos contra Sporting Cristal y en la siguiente presentación demostró su clase con un gran gol de tiro libre frente a FC Cajamarca, que sirvió para ganar por la cuota mínima en el estadio Monumental.

Lisandro Alzugaray, apuesta segura. - Crédito: Universitario

Tras estar de para por una lesión en los isquiotibiales, Alzugaray salió con la sangre en el ojo en el choque contra Nacional (U) por la Fase de Grupos de Copa Libertadores y dejó su huella goleadora en Ate, ratificando que es un jugador capital en instancias apremiantes.

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Fuera del terreno de juego también debe considerarse que Lisandro es más que un baluarte, es un jerarca que inocula profesionalismo y competencia hacia los más jóvenes. Tal vez sea uno de los faros dentro de un plantel opaco obligado a sacar brillo en el Torneo Clausura 2026.

Universitario frente a un nuevo escenario

Universitario finalizó un primer semestre considerado decepcionante y enfrenta el reto de corregir su rumbo si desea mantenerse en la pelea por el tetracampeonato.

Durante el receso por el Mundial 2026, la dirigencia inició cambios en el plantel, destacando la salida de Sekou Gassama, señalado como el mayor fiasco del año.

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Héctor Cúper revela que Gianluca Lapadula está lejos de su mejor versión. - Crédito: Diario Crema

En reemplazo del hispano-senegalés, el club realizó un esfuerzo económico significativo para incorporar a Gianluca Lapadula, quien asume el rol de referente ofensivo para la temporada.

Sin participación internacional, Universitario concentra sus aspiraciones en el torneo local, donde cualquier resultado distinto al campeonato será considerado un fracaso.