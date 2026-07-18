Narrar Lima desde la distancia: Rafael Rivera-Mundaca regresa con una crónica de la niñez y la herencia

El escritor Rafael Rivera-Mundaca presenta en Lima su obra "Entre trompos, patines y panfletos", que combina juego y militancia, mientras sostiene otros libros de su autoría. (Composición Infobae)

El escritor peruano Rafael Rivera-Mundaca presentará Entre trompos, patines y panfletos en la 30.ª edición de la Feria Internacional del Libro de Perú, una obra construida desde la memoria de la infancia limeña y la irrupción de la conciencia política en la vida privada, que será expuesta entre el miércoles 22 de julio y el jueves 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Surco.

Además de su participación en la feria, el autor también tendrá dos presentaciones en Lima: el jueves 30 de julio a las 19.00 en Heraldos Negros Librería, en Barranco, y el viernes 31 de julio a las 19.00 en Librería Casa Tomada.

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Rivera-Mundaca es escritor y profesor peruano radicado en Canadá. Se graduó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Villarreal de Lima y obtuvo títulos en Estudios Hispánicos y Literatura en las universidades canadienses de Concordia, McGill y Université de Montréal, donde completó un bachillerato, una maestría y un doctorado.

El libro se organiza en tres partes: Trompos, Patines y Panfletos. Ese recorrido enlaza la infancia barrial, los vínculos familiares, las iniciaciones afectivas y el avance de la formación política sobre la experiencia íntima.

La portada del libro Entre trompos, patines y panfletos del escritor peruano Rafael Rivera-Mundaca presenta una ilustración de un hombre en patines y un trompo.

El libro recorre la infancia limeña y la herencia política familiar

La obra presenta una niñez atravesada por el recuerdo y por el peso de los relatos ideológicos heredados: lo que comienza como una evocación de juegos, espacios domésticos y escenas familiares deriva en una mirada sobre la distancia entre los ideales recibidos y el desencanto histórico, y sobre cómo las familias transmiten afectos, costumbres, lealtades y decepciones políticas.

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El volumen reúne escenas familiares y episodios como los “lonches literarios” encabezados por Chicho Chumbiauca. En esa combinación, los recuerdos personales son convertidos en una materia literaria que busca llegar a más lectores.

La escritura de Rivera-Mundaca se apoya en un registro atento al habla limeña, a sus inflexiones y a sus códigos afectivos. El libro trabaja ese material sin convertirlo en caricatura, y sostiene una voz narrativa que observa al niño del pasado con ternura, asombro y juicio crítico.

La memoria de Lima narrada desde Montreal

Uno de los rasgos que define la propuesta es su anclaje en referencias reconocibles de Lima, como Barrios Altos y Santa Beatriz, junto con códigos familiares y culturales precisos. Esa memoria local está narrada desde la distancia de Montreal, donde reside el autor, y esa perspectiva introduce una lectura sobre el pasado.

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La obra reconstruye una Lima que ya no existe por completo, pero que permanece en la memoria de varias generaciones, y enlaza humor, ternura, ironía y una lectura política sin complacencia.

FIL Lima 2026: homenaje, acceso gratuito y Ecuador como país invitado en la mayor feria literaria del Perú

La Feria Internacional del Libro de Lima celebrará su edición número treinta del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones del Jockey. El evento ofrecerá acceso gratuito durante las primeras horas del día inaugural y contará con una amplia agenda de actividades, que incluye presentaciones de libros, talleres, encuentros con autores y espacios dedicados a la literatura infantil y juvenil. La feria reunirá a más de 30 invitados internacionales y expositores de distintas partes del continente, consolidándose como uno de los principales encuentros literarios de Sudamérica.

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Ecuador será el país invitado de honor y participará con un pabellón de 200 m² y la presencia de más de 40 autores. Además, la programación rendirá homenaje a dos figuras fundamentales de la literatura peruana contemporánea: Alfredo Bryce Echenique y Blanca Varela. Estas iniciativas buscan fortalecer los lazos culturales y fomentar el diálogo literario regional, así como democratizar el acceso a la lectura y promover la participación de nuevos públicos.