Gol de Alejandro Hohberg con sutil definición para remontada de Cienciano ante Sporting Cristal por Liga 1 2026

El volante logró el tercero de los cusqueños para la alegría de sus compañeros e hinchas - Crédito: L1MAX.

Alejandro Hohberg volvió a demostrar su importancia en Cienciano durante el duelo ante Sporting Cristal por la última fecha del Torneo Apertura 2026. El atacante del conjunto cusqueño apareció en un momento decisivo del encuentro y, con una sutil definición dentro del área, anotó el gol que permitió a los locales darle vuelta al marcador en un partido lleno de emociones en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El equipo dirigido por Horacio Melgarejo había cerrado la primera mitad en desventaja. Pese a mostrar momentos de buen fútbol y generar peligro constante sobre el arco rival, se fue al descanso perdiendo por 2-1. Además, el conjunto local se quedó con la sensación de haber podido irse con un mejor resultado al entretiempo, luego de que un gol fuera anulado por una posición adelantada milimétrica detectada por el VAR.

Lejos de resignarse y bajar los brazos, Cienciano regresó al campo con una propuesta mucho más agresiva y decidido a cambiar la historia del partido. El cuadro imperial adelantó sus líneas, asumió el protagonismo de las acciones y encontró en Matías Succar a uno de sus principales impulsores en ataque. El delantero fue clave para que el ‘papá’ recuperara terreno en el marcador y mantuviera viva la ilusión de la remontada.

PUBLICIDAD

Succar ya había sido determinante al participar en la jugada que terminó en el empate, pero su influencia no quedó ahí. Con movilidad constante y presencia en el área rival, volvió a aparecer en un momento crucial del encuentro para gestar la acción que terminaría inclinando la balanza a favor de los locales.

A los 69 minutos, el atacante desbordó por el sector izquierdo y envió un preciso centro hacia el área. Aunque la pelota encontró a Alejandro Hohberg en una posición poco cómoda para rematar, este resolvió con toda su calidad y definió sutilmente de zurda para vencer al arquero rival. El gol desató la euforia en las tribunas del estadio Inca Garcilaso de la Vega y confirmó la remontada de un Cienciano que nunca dejó de creer en la victoria.

La celebración de Alejandro Hohberg tras marcarle a Sporting Cristal en el Cusco. Crédito: Cienciano

Además, el tanto también tuvo una carga simbólica adicional. El experimentado futbolista de Cienciano castigó a su exequipo en un momento clave del partido, haciendo cumplir la popular ‘ley del ex’ y convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la remontada del conjunto imperial.

PUBLICIDAD