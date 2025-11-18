Mario Cortijo, el efecto de ‘Tu nombre y el mío’ y el inicio de su escuela: “Me dio confianza y oportunidades para nuevos proyectos”

Mario Cortijo protagonizó Tu nombre y el mío.

La experiencia de protagonizar 'Tu nombre y el mío' en 2024 marcó un giro en la vida y carrera de Mario Cortijo. El actor peruano reconoce que este proyecto tuvo un impacto decisivo, tanto por la visibilidad alcanzada como por las oportunidades profesionales que se abrieron a partir de allí.

“Tu nombre y el mío representó un hito en mi carrera, me dio la confianza y las oportunidades para poder emprender proyectos a futuro”, señala Cortijo, quien actualmente impulsa la creación de su propia escuela de actuación con miras a fortalecer la formación de nuevos talentos.

De acuerdo con Cortijo, su principal motivación para lanzar este espacio radica en la necesidad de dar accesibilidad a jóvenes peruanos con vocación artística, quienes buscan abrirse paso en los mercados televisivos ante una industria que se transforma por las plataformas digitales y la expansión del streaming. “Creo que hay mucho talento en Perú y es un buen momento para que nuevas generaciones tengan oportunidades reales. La escuela ESSCALA será un puente para insertarlos en medios nacionales, digitales e incluso internacionales”, explicó.

Una carrera en ascenso

El recorrido artístico de Mario Cortijo comenzó en el ámbito escolar y tomó un rumbo profesional en 2011, al ingresar a su primer taller de actuación. Reconoce que los estudios formales, acompañados de la guía de maestros y de la convivencia con otros aspirantes, marcaron un punto de partida fundamental en su carrera. Entre 2011 y 2015 participó en diferentes talleres - como el del reconocido Roberto Ángeles - y montajes teatrales.

Mario Cortijo interpretó a Deyvis Orosco en la serie Tu nombre y el mío.

Su salto a la televisión llegó con la novela 'Cumbia Pop’ en 2017, tras una serie de audiciones y encuentros decisivos. “Las oportunidades surgen muchas veces por el esfuerzo constante y por la preparación previa. No siempre eres la primera opción, pero hay que estar listo cuando aparece el espacio”, reflexionó.

El siguiente paso fue su papel en 'De vuelta al barrio’, gracias a la confianza de directores y a la reputación construida en proyectos previos. La llegada de la pandemia condujo a Cortijo a reconsiderar su ruta. Decidió terminar sus estudios en Comunicación en la Universidad de Lima y más tarde migró a México. Allí, continuó su formación, obtuvo representación profesional y rodó un largometraje que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Esta etapa lo consolidó en el mercado internacional y fortaleció su convicción acerca de la importancia de la preparación y el entrenamiento constante.

El regreso a Perú ocurrió tras ser convocado para la obra 'Un monstruo viene a verme’, que le valió premios y reconocimientos. Tras ese éxito escénico, fue elegido para protagonizar 'Tu nombre y el mío’, una novela que, según el propio actor, “subió el nivel y dejó la valla muy alta”, integrando un elenco joven y apostando por historias de fuerte impacto emocional.

“Al punto que trajeron un actor internacional que ha trabajado en Hollywood como Reinaldo Pacheco. Y bueno, se asumió el reto, lo hicimos con mucha humildad, con mucha responsabilidad y ha sido una experiencia muy bella y muy agradecido, con todo el equipo técnico y Del Barrio”, señaló.

La internacionalización

Tras el éxito regional de ‘Tu nombre y el mío’, el actor protagonizó ‘Un milagro de Navidad en La Paz’, película dirigida por el mexicano Carlos Bolado, nominado al Oscar, con la que busca conectar con públicos de Perú, Bolivia y Ecuador. En Bolivia, su popularidad fue reconocida con homenajes en distintas ciudades, mientras que en Perú recibió premios de la Cámara de Comercio e Interartist Perú por su aporte televisivo.

Mario Cortijo y Reynaldo Pacheco en las grabaciones de “Tu nombre y el mío”. Difusión.

Además, este 2025, Cortijo sorprendió expandiendo su carrera artística en el circo, donde actuó junto a Edgar Vivar y exploró nuevas formas expresivas dentro de las artes escénicas. El actor se prepara para lanzar su propio proyecto educativo: una escuela de actuación llamada ESSCALA, estructurada a partir de su experiencia y con un enfoque en la libertad expresiva y la transformación personal. Para mayor información pueden acceder al Instagram oficial de la academia o al WhatsApp 968 150 872.

Mario Cortijo fue reconocido en Bolivia y realizó talleres.