Youna responde por rumores de boda en Estados Unidos y lanza mensaje: “Samahara sabe mi situación”

Le preguntaron si está casado y Youna eligió otra vía: no negó ni confirmó, pero dijo que Samahara “ya sabe todo”. YouTube: Q'Bochinche'

Youna se pronunció en el streaming Q’Bochinche para aclarar su estado civil luego de que una expareja insinuara que él estaría casado y, por ese motivo, no podría prometerle matrimonio a Samahara Lobatón. Aunque el barbero evitó confirmar o negar de forma directa si mantiene un vínculo legal, insistió en una idea central: Samahara conoce su situación personal.

“Samahara sabe muy bien, eh, mis cosas, sabe más de mí. Entonces ella ya sabe absolutamente todo y si ella se va a casar conmigo es porque sabe, ¿no? Toda mi vida sabe ella”, afirmó Youna, marcando distancia del debate público y pidiendo que el tema no escale con respuestas cruzadas.

El enlace a ‘Q’Bochinche’ y el motivo de la pregunta

La conversación surgió en vivo cuando el conductor Samuel Suárez le planteó a Youna una afirmación puntual atribuida a su expareja: que él estaría casado con otra persona y que, por eso, no podría ofrecerle un matrimonio a Samahara.

“Está hablándote de una afirmación de ella que dice que tú estás casado con otra persona y que por tal motivo no podrías ofrecerle a Samahara el matrimonio que le has prometido”, le dijo Suárez, presionándolo para que responda sin rodeos.

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Youna, sin embargo, eligió no entrar en un intercambio directo con la persona que lanzó el comentario. “Yo no podría hablar mal de una persona con la que he estado porque sería un súper patán”, sostuvo, y explicó por qué no quiere responder: siente que una respuesta traerá otra y el tema crecerá.

Los conductores le pidieron que aclare si está casado, pero él evitó responder de manera directa “por respeto” a Samahara. YouTube: Q’Bochinche

“Por respeto a Samahara”: por qué evitó responder de forma frontal

El argumento que repitió varias veces fue el mismo: el respeto a Samahara. “Por respeto a Samahara, como digo, no quiero que esto se agrande”, afirmó.

Según su postura, contestar en ese momento abriría una cadena de réplicas. “Mañana, hoy día estoy yo, mañana está otra persona y luego mañana yo respondiendo y otra persona, entonces no quiero”, dijo.

Samuel Suárez intentó voltear la lógica: le pidió que justamente por respeto a Samahara diga que no está casado, para que ella no quede expuesta. Incluso relató un momento dentro de La Granja VIP en el que, según él, Samahara lo miró buscando confirmación: “Me voy a casar, ¿verdad?”.

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Youna se enlazó con Q’Bochinche y aseguró que Samahara Lobatón conoce su situación personal: “Sabe absolutamente todo”

“Samahara sabe mi situación”: la frase que marcó su postura

Youna no respondió con un “sí” o un “no” a la pregunta sobre si está casado. En cambio, se enfocó en reafirmar que Samahara conoce su realidad personal.

“Entonces ella ya sabe absolutamente todo (…) si ella se va a casar conmigo es porque sabe”, insistió, antes de poner un límite al tema.

“Pregúntame sobre Samahara y te voy a responder todo lo que tú quieras, pero no quiero meter a un tercero para que esto no siga creciendo”.

Ese cierre dejó abierta la interpretación. Samuel Suárez lo expresó en voz alta: “Lo que interpreto con esto, Youna, es que sí estás casado, pero Samahara es consciente de esto”. Youna no replicó esa interpretación en el fragmento citado, sino que mantuvo su decisión de no seguir hablando de terceras personas.

El origen del rumor: la insinuación de Melody Cortez

La polémica se encendió luego de declaraciones de Melody Cortez, identificada en el entorno mediático como “prima” de Samahara, quien insinuó en el mismo espacio digital que Youna podría estar casado en Estados Unidos y que, antes de cualquier boda, tendría que divorciarse.

“Su próximo matrimonio… ¿cuándo va a ser? Primero hay que divorciarse para pedir matrimonio de nuevo”, dijo, y cuando le preguntaron directamente si estaba casado, respondió de manera evasiva: “No sé, averigüen”.

Además, Cortez afirmó que Samahara “siempre ha vivido ilusionada por las puras”, una frase que sumó tensión al tema porque apuntaba directamente a las expectativas que ella estaría mostrando dentro del reality.

Youna dice que pausó su vínculo sentimental con Samahara

En paralelo a la polémica por su supuesto estado civil, Youna ya había dicho que decidió “pausar” su relación sentimental o cualquier vínculo amoroso público con Samahara, mientras ella continúa dentro de La Granja VIP. Aun así, reiteró que la seguirá apoyando como madre de su hija.

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“Ella es la mamá de mi hija y la voy a apoyar en todo”, sostuvo, al explicar que su postura no depende de con quién se le vea en el reality.

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP.