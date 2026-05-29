Villa María del Triunfo concreta inversión récord en infraestructura urbana por S/ 21,9 millones

La obra de Villa María del Triunfo abarcó la renovación total de 51 vías entre avenidas, calles, jirones y pasajes en dos sectores estratégicos del distrito.

La Municipalidad de Villa María del Triunfo ejecutó una inversión histórica de más de 21 millones de soles para renovar pistas y veredas, alcanzando 13,29 kilómetros de vías completamente reconstruidas con concreto en los sectores de Nueva Esperanza y Tablada de Lurín.

El proyecto, que impacta a miles de familias, marca un cambio definitivo en la calidad de vida de los residentes, eliminando el polvo y el barro que por años caracterizaron esas zonas. Según informó la propia municipalidad, se trata de la mayor intervención de este tipo registrada en el distrito.

La obra, esperada por décadas por la población local, abarcó un total de 51 vías transformadas, entre avenidas, calles, jirones y pasajes. La inversión final registrada fue de S/ 21.925.111,06, según documentación oficial.

Entre las arterias renovadas, figuran las avenidas César Vallejo y 9 de Octubre, junto con calles principales como Acomayo, Primero de Mayo y Albino Torres, entre otras, distribuidas en ambos sectores beneficiados.

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Renovación de vías y recuperación de espacios en Nueva Esperanza y Tablada de Lurín

El impacto de la obra se extiende a una larga lista de calles y pasajes que, por primera vez, cuentan con infraestructura adecuada para el tránsito peatonal y vehicular.

De acuerdo con la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el proyecto incluyó la intervención de arterias como Cieneguilla, Eloy Ureta, Pomabamba, Yungay, Coricancha, Los Balceros, General Hoyos Rubio, Morropón, Las Salinas, Santiago de Chuco, Mercaderes, Contumazá, Las Gascas, Las Huertas, Toledo, Hermita, Manchay, Trilce, Forestal, Los Comercios, Pucará, Yauli y San Ramón.

Miles de familias de Nueva Esperanza y Tablada de Lurín resultaron beneficiadas con las nuevas vías de concreto, según información oficial del municipio.

La transformación también se hizo sentir en jirones emblemáticos como Francisco Bolognesi, Sánchez Cerro, Túpac Yupanqui, Huayna Cápac, General Simón Bolívar, Andrés Rázuri, Bartolomé Herrera, Hipólito Unanue, Leoncio Prado, Las Palmeras, Ramón Castilla, El Sol, Guillermo Billinghurst y Cahuide. Además, los pasajes Chilete, Aucará, Inclán, Olaya, 31 de Julio, 6 de Abril y 13 de Agosto completan la lista de vías intervenidas.

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Modernización urbana y calidad de vida para miles de familias

Según detalló la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el proyecto busca optimizar la conectividad, mejorar la accesibilidad y recuperar espacios públicos. La ejecución de 13,29 kilómetros de pistas y veredas de concreto representa una mejora directa para miles de vecinos, quienes ahora disponen de vías seguras y transitables durante todo el año.

Autoridades distritales señalaron que la transformación de las calles facilitará el acceso a servicios y fortalecerá la integración entre barrios, consolidando un entorno urbano más ordenado y funcional.

La expectativa municipal es que la inversión impulse el desarrollo local y atraiga nuevas oportunidades para los residentes de Nueva Esperanza y Tablada de Lurín. El Comercio reportó que este tipo de proyectos suele tener un efecto multiplicador en la economía barrial, al facilitar el comercio y la movilidad cotidiana.

Las avenidas César Vallejo, 9 de Octubre y las calles Acomayo y Primero de Mayo fueron algunas de las principales vías reconstruidas por la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

Inauguración de la décima losa multideportiva en el distrito

Como parte del paquete de obras, la comuna inauguró la losa multideportiva “La Bombonera”, situada en Nueva Esperanza. Esta infraestructura, desarrollada bajo la modalidad Villa Minka, se convierte en la décima losa entregada por la gestión actual. El nuevo espacio está diseñado para albergar actividades deportivas y recreativas, promoviendo la integración vecinal y el desarrollo de hábitos saludables entre niños, jóvenes y familias.

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Funcionarios municipales destacaron que la entrega de la losa responde a la demanda de espacios seguros para el esparcimiento y la práctica del deporte. De acuerdo con el informe de la municipalidad, la infraestructura cumple los estándares requeridos para distintas disciplinas y puede ser utilizada por la comunidad en horarios amplios.