Perú

Temblor en Perú: sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Lambrama

El país latinoamericano tiene un largo historial de sismos devastadores que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Guardar
Google icon
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4.5 este viernes 29 de mayo con epicentro en la ciudad de Lambrama, en la provincia de Abancay del departamento de Apurímac.

De acuerdo con un reporte de la Red Sísmica Nacional, el movimiento comenzó a las 02:25 (hora local) y se originó a una distancia de 26 kilómetros al Este de Lambrama, con una profundidad de 90 kilómetros y latitud y longitud de -13.79, -72.54 grados.

Debido a la magnitud del movimiento telúrico el rango de alerta emitido fue de color amarillo.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente: I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”. El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

PUBLICIDAD

El Anillo de Fuego: qué es y dónde se localiza

¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)
¿Que hacer en caso de un temblor? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los movimientos telúricos más fuertes del mundo.

El también conocido como Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

PUBLICIDAD

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, clasificadas como catastróficas.

Los sismos que han azotado Perú

Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)
Terremoto en Perú en el 2016 (AFP)

La nación sudamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.31 de mayo de 1970 El sismo de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.3 de octubre de 1974Un sismo de magnitud 8.0 ocurrió en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento tuvo una duración de alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.29 de mayo de 1990Otro terremoto de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que inició a las 09:34 horas, dejó afectaciones en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.23 de junio de 2001Un temblor de magnitud 6.9 afectó al surde Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además provocó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más devastador después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.15 de agosto de 2007Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más violentos en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.26 de mayo de 2019Uno de los últimos temblores registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en PerúSismo en Perú hoyÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Tras el triunfazo con Honduras, la ‘blanquirroja’ selló su pase a la instancia final de manera directa. Entérate los detalles del próximo cotejo del ‘equipo de todos’ en el torneo internacional

Perú clasificó a semifinales: ¿quién será su rival en la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026?

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

La app de Latina habilitó la votación digital para que los seguidores respalden a uno de los nueve finalistas, quienes competirán por el ansiado título

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Paro de transportistas urbanos: gremio exige ser incluido en el subsidio al diésel que se le dio a carga e interprovincial

La medida del gobierno que otorga apoyo económico a ciertos sectores del transporte ha generado descontento entre empresas urbanas, cuyos representantes afirman que no fueron considerados dentro de la asignación de recursos oficiales

Paro de transportistas urbanos: gremio exige ser incluido en el subsidio al diésel que se le dio a carga e interprovincial

Preciod el dólar sigue cayendo en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Preciod el dólar sigue cayendo en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 29 de mayo

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

El delantero de la ‘U’ relató el difícil momento que vive y que terminó afectando la salud de su esposa. Recibió el apoyo de la ‘Foquita’ y pidió que la dirigencia ‘crema’ se haga cargo: “¿Hasta cuándo?"

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Antauro Humala envía carta notarial a Carlos Álvarez: Exige que elimine video y se disculpe en 48 horas

Keiko Fujimori pide a sus personeros grabar las votaciones: “Prendan su celular, ya vimos lo que pasó en 2021″

Última encuesta de IEP: Keiko Fujimori despunta con 36% de intención de voto y Roberto Sánchez registra 30%

José Balcázar en Palacio: “Si por mí fuera, daría amnistía a todos los políticos que tienen investigación”

Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd, pide a peruanos votar por Roberto Sánchez en segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Paso a paso para apoyar a tu favorito en la final de ‘Yo Soy Grandes Batallas’ 2026: cuándo y cómo ver la última gala

Melissa Klug admite crisis en su relación con Jesús Barco tras participar en ‘La granja VIP’: “Problemas que nunca faltan”

Leslie Shaw destruye a Paloma Fiuza tras elogios a Mario Hart: “Que se diviertan, pero no se reproduzcan”

Karla Tarazona lanza fuerte advertencia a Christian Domínguez en plena ‘boda’: “Me quedo con todo”

Laura Spoya asombrada tras revelarse chats de su pareja Sebastián Gálvez con Valentino: “Lo invitó a salir”

DEPORTES

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

La desgarradora confesión del ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de Universitario: la indignación de Jefferson Farfán

Perú vs Honduras 3-0: mejores jugadas del contundente triunfo ‘bicolor’ y clasificación a semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Bassco Soyer cumple su máximo anhelo: integra por primera vez la selección peruana; luchará por un sitio en amistosos contra Haití y España

A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026

El sorpresivo análisis de Antonio Rizola sobre el tricampeonato de Alianza Lima: “Ganó muchos partidos por demérito del adversario”