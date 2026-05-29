Perú

Qué se celebra el 29 de mayo en el Perú: un mosaico de memoria histórica, desarrollo y desafíos contemporáneos

Las conmemoraciones de esta fecha revelan cómo episodios políticos, avances ambientales y celebraciones culturales confluyen para modelar la identidad nacional y plantean retos que trascienden las fronteras temporales y sectoriales

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La fecha destaca hechos relevantes que van desde combates navales, intentos de golpe de Estado, nacimientos de figuras del arte y protección ambiental, hasta acuerdos comerciales y jornadas de salud pública a nivel nacional (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 29 de mayo reúne en el Perú episodios históricos, culturales, ambientales y sociales que reflejan distintas dimensiones de la identidad nacional.

La fecha recuerda el Combate de Pacocha de 1877 y el intento de golpe contra Augusto B. Leguía en 1909, además del nacimiento del músico criollo Luciano Huambachano. También se conmemoran la creación del Parque Nacional del Manu y la protección de los Pantanos de Villa como espacios clave para la biodiversidad.

En el plano económico, destacan los tratados comerciales firmados con Canadá y Singapur. La jornada incluye además el Día Nacional de la Vacunación, el Día del Servidor Público y la memoria del humorista ‘Gordo Casaretto’.

29 de mayo de 1877 - el Combate de Pacocha enfrenta al Huáscar con la escuadra británica en el Perú

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El Combate de Pacocha enfrentó al Huáscar con buques británicos frente a Ilo y dejó un episodio naval histórico por el uso pionero de torpedos autopropulsados. (William Frederick Mitchell)

El 29 de mayo de 1877 ocurrió el Combate de Pacocha, enfrentamiento naval entre el monitor peruano Huáscar, controlado por sublevados ligados a Nicolás de Piérola, y la escuadra británica del Pacífico integrada por los buques HMS Shah y HMS Amethyst.

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El combate se desarrolló frente al litoral de Ilo, en Moquegua, durante la rebelión contra el gobierno de Mariano Ignacio Prado. Aunque las fuerzas británicas intentaron capturar al Huáscar, la nave peruana resistió el ataque y logró evitar su rendición.

El episodio destacó por el primer uso en combate de un torpedo autopropulsado y aumentó la fama histórica del Huáscar.

29 de mayo de 1909 - un intento de golpe sacude Lima y pone en riesgo el gobierno de Leguía

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Militantes opositores irrumpieron en Palacio de Gobierno y secuestraron a Augusto B. Leguía en un intento de golpe que desató tensión y violencia en Lima. (BNP)

El 29 de mayo de 1909 ocurrió un intento de golpe de Estado contra el presidente Augusto B. Leguía, impulsado por militantes vinculados al Partido Demócrata.

Un grupo armado irrumpió en Palacio de Gobierno y secuestró al mandatario para exigir su renuncia. Leguía fue trasladado por distintas calles de Lima, pero se negó a abandonar el cargo pese a las amenazas y agresiones.

La intervención de tropas leales y fuerzas policiales permitió recuperar el control de la situación y sofocar la sublevación. El episodio dejó muertos y heridos, además de profundizar la tensión política en el país.

29 de mayo de 1910 - nace Luciano Huambachano, difusor de la jarana criolla y el amor fino peruano

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El compositor Luciano Huambachano dedicó su vida a difundir la jarana criolla y el amor fino, con valses y temas que permanecen en la memoria musical del Perú. (El Peruano)

Luciano Huambachano nació el 29 de mayo de 1910 en Lima y se convirtió en una de las figuras más representativas de la música criolla peruana. Destacó como compositor, cantante y guitarrista, además de difundir expresiones tradicionales como la jarana y el amor fino.

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Inició su carrera artística en 1924 en el Teatro Royal de Cajamarca junto a César Pizarro, formando el dúo Huambachano-Pizarro.

Entre sus composiciones más conocidas figuran Chinita, La Perricholi, Malambo y el vals Barrio bajopontino. También mantuvo una profunda devoción por el Señor de los Milagros, integrando una cuadrilla de cargadores de la hermandad limeña.

29 de mayo de 1973 - crean el Parque Nacional del Manu, reserva clave de biodiversidad peruana

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La creación del Manu consolidó una de las áreas protegidas más importantes del Perú, reconocida mundialmente por su enorme riqueza biológica y ecológica. (Corey Spruit)

El 29 de mayo de 1973 se creó el Parque Nacional del Manu, una de las áreas naturales protegidas más importantes del Perú y del mundo. Ubicado entre Cusco y Madre de Dios, el parque protege ecosistemas que van desde los Andes hasta la Amazonía y alberga una extraordinaria diversidad de flora y fauna.

Su territorio incluye bosques tropicales, ríos y zonas montañosas donde habitan especies amenazadas y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Debido a su riqueza biológica y valor ecológico, la Unesco lo declaró Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera, convirtiéndolo en símbolo internacional de conservación ambiental.

29 de mayo de 1989 - los Pantanos de Villa son declarados zona reservada para su conservación

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Los Pantanos de Villa fueron protegidos como zona reservada para frenar el avance urbano y conservar uno de los humedales más importantes de Lima. (Andina)

El 29 de mayo de 1989, los Pantanos de Villa fueron declarados Zona Reservada con el objetivo de proteger uno de los humedales más importantes de Lima Metropolitana.

Ubicados en el distrito de Chorrillos, estos ecosistemas albergan una gran diversidad de aves migratorias y especies de flora y fauna adaptadas a ambientes acuáticos. La medida buscó frenar el deterioro ambiental causado por la expansión urbana y preservar un espacio clave para la biodiversidad y la investigación científica.

Con el tiempo, los Pantanos de Villa se consolidaron como refugio natural, área educativa y símbolo de conservación ecológica en la capital peruana.

29 de mayo de 2008 - Perú firma tratados comerciales con Canadá y Singapur para ampliar mercados

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Perú fortaleció su apertura económica al firmar acuerdos comerciales con Canadá y Singapur para impulsar exportaciones y ampliar mercados internacionales. (Andina)

El 29 de mayo de 2008, el Perú firmó tratados de libre comercio con Canadá y Singapur como parte de su estrategia de apertura económica y fortalecimiento del comercio exterior.

El acuerdo con Canadá entró en vigencia en agosto de 2009 y permitió que la mayoría de productos peruanos ingresaran libres de aranceles, beneficiando sectores como agroindustria, pesca y textiles. También incorporó compromisos ambientales y laborales.

En el caso de Singapur, el acceso comercial se consolidó mediante el acuerdo entre la Alianza del Pacífico y ese país asiático, facilitando exportaciones peruanas hacia uno de los principales centros financieros y logísticos del Sudeste Asiático.

29 de mayo de 2018 - muere el ‘Gordo’ Casaretto, figura histórica del humor popular y la televisión peruana

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La muerte del ‘Gordo’ Casaretto cerró la trayectoria de uno de los humoristas más recordados de la televisión peruana y de programas históricos de comedia. (El Peruano)

El 29 de mayo de 2018 falleció en Lima Alejandro Romero Cáceres, conocido como Gordo Casaretto, uno de los humoristas más populares de la televisión peruana.

Inició su carrera artística en la década de 1970 y alcanzó gran notoriedad en programas como Risas y salsa, Las mil y una de Carlos Álvarez y El especial del humor. Su estilo, personajes y frases marcaron a varias generaciones de televidentes.

Entre sus interpretaciones más recordadas destacó “La Pirula”. También participó en cine y espacios humorísticos de Panamericana Televisión. En sus últimos años afrontó problemas de salud y una fuerte depresión.

29 de mayo - Día Nacional de la Vacunación

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El Día Nacional de la Vacunación promueve campañas gratuitas para reforzar la inmunización y prevenir enfermedades en toda la población peruana. (Andina)

El 29 de mayo de 2011 fue oficializado en el Perú el Día Nacional de la Vacunación, una fecha destinada a promover la inmunización y reforzar la prevención de enfermedades en toda la población.

La jornada impulsa campañas para completar esquemas de vacunas y proteger contra más de 18 enfermedades prevenibles, entre ellas influenza, polio, sarampión, neumococo y virus del papiloma humano.

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el Ministerio de Salud organiza actividades y jornadas gratuitas en centros médicos a nivel nacional. La conmemoración busca fortalecer la cultura de prevención y el acceso universal a la salud.

29 de mayo - Día del Servidor Público

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El Día del Servidor Público reconoce la labor de trabajadores estatales que sostienen servicios esenciales en salud, educación y administración pública. (Andina)

El 29 de mayo de 1950 se instauró en el Perú el Día del Servidor Público con la promulgación del Decreto Ley 11377, conocido como Estatuto y Escalafón del Servicio Civil. La norma representó el primer marco legal orientado específicamente a organizar y regular el trabajo del personal en las instituciones estatales.

La fecha busca reconocer la labor de quienes garantizan servicios esenciales para la ciudadanía en áreas como salud, educación y administración pública.

Décadas después, la conmemoración continúa vigente y es promovida por entidades estatales para reforzar la vocación de servicio, la eficiencia institucional y el compromiso con la población peruana.

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