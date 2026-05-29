Perú

OEFA lanza convocatoria de trabajo con sueldos de hasta S/ 11.500: revisa las carreras y postula ya

La entidad ambiental habilitó plazas en Lima y Tumbes para técnicos, bachilleres y profesionales de distintas especialidades. Las inscripciones cierran entre el 4 y 5 de junio, según el puesto.

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La Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) lanzó una nueva convocatoria de trabajo bajo el régimen CAS con vacantes dirigidas a técnicos, bachilleres y profesionales universitarios en distintas especialidades. Los puestos disponibles ofrecen remuneraciones que van desde los S/ 4.000 hasta los S/ 11.500 y estarán distribuidos entre Lima y Tumbes.

La convocatoria, publicada este 28 de mayo de 2026, incluye plazas para coordinadores, asistentes, especialistas y jefaturas vinculadas a áreas administrativas, legales y ambientales. Entre las carreras requeridas figuran Derecho, Administración, Contabilidad, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industrial, Economía, Biología, Ingeniería Geográfica, entre otras. La entidad recordó que cada proceso tiene una fecha distinta de postulación, por lo que los interesados deberán revisar con atención el cronograma antes de enviar sus documentos.

¿Qué puestos ofrece OEFA y cuáles son los sueldos?

OEFA supervisa playa Los Yuyos tras alerta de posible presencia de hidrocarburos en el mar.
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Uno de los cargos con mejor remuneración es el de Coordinador/a del Registro de Terceros – Ejecutivo/a II, con un sueldo de S/ 11.500. Para esta plaza se solicita título universitario en Administración o Derecho y el lugar de trabajo será Lima. La postulación estará abierta hasta el 4 de junio de 2026.

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Otra de las vacantes destacadas es para Jefe/a de la Oficina Desconcentrada de Tumbes, también con una remuneración de S/ 11.500. Este puesto está orientado a profesionales de Ingeniería Ambiental, Minas, Química, Metalúrgica, Agrícola, Zootecnista, Pesquera, Forestal, Biología, Derecho y carreras afines. El cierre de postulaciones será el 5 de junio.

Asimismo, el organismo busca incorporar un Especialista Legal en Gestión Pública – Especialista I, dirigido a titulados en Derecho. La remuneración ofrecida es de S/ 10.000 y la plaza se desarrollará en Lima.

En el área ambiental, OEFA abrió una convocatoria para Coordinador/a de Actividad de Justicia y Cultura, orientada a profesionales de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Pesquera y carreras relacionadas. El sueldo asciende a S/ 10.000 mensuales y las postulaciones culminan el 4 de junio.

También se encuentra disponible el puesto de Analista en Contrataciones, con un salario de S/ 8.000. La vacante está dirigida a titulados en Administración, Gestión Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica y Economía.

Para perfiles técnicos y jóvenes profesionales, la entidad habilitó plazas con remuneraciones de S/ 4.000. Entre ellas figura la de Asistente Administrativo/a, dirigida a personas con título técnico superior en Secretariado Ejecutivo, Administración o Contabilidad, así como bachilleres universitarios en áreas afines.

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Otra opción disponible es la de Asistente de Gestión de Información Ambiental y Territorial, destinada exclusivamente a bachilleres de Ingeniería Geográfica.

Lista completa de vacantes en OEFA

  • CAS N.° 054-2026 – Coordinador/a del Registro de Terceros – Ejecutivo/a II
    • Vacantes: 1
    • Carrera requerida: Administración o Derecho
    • Sueldo: S/ 11.500
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 4 de junio
  • CAS N.° 074-2026 – Asistente Administrativo/a
    • Vacantes: 1
    • Carreras: Secretariado Ejecutivo, Administración, Contabilidad, Economía, Derecho y afines
    • Sueldo: S/ 4.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 4 de junio
  • CAS N.° 075-2026 – Analista en Contrataciones
    • Vacantes: 1
    • Carreras: Administración, Gestión Pública, Derecho, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica y Economía
    • Sueldo: S/ 8.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 5 de junio
  • CAS N.° 087-2026 – Coordinador/a de Actividad de Justicia y Cultura
    • Vacantes: 1
    • Carreras: Ingeniería Ambiental, Química, Industrial, Pesquera y afines
    • Sueldo: S/ 10.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 4 de junio
  • CAS N.° 091-2026 – Asistente de Gestión de Información Ambiental y Territorial
    • Vacantes: 1
    • Carrera: Ingeniería Geográfica
    • Sueldo: S/ 4.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 4 de junio
  • CAS N.° 092-2026 – Especialista Legal en Gestión Pública – Especialista I
    • Vacantes: 1
    • Carrera: Derecho
    • Sueldo: S/ 10.000
    • Lugar: Lima
    • Fecha límite: 5 de junio
  • CAS N.° 093-2026 – Jefe/a de la Oficina Desconcentrada de Tumbes
    • Vacantes: 1
    • Carreras: Ingeniería Ambiental, Minas, Química, Metalúrgica, Agrícola, Zootecnista, Pesquera, Forestal, Biología, Derecho y afines
    • Sueldo: S/ 11.500
    • Lugar: Tumbes
    • Fecha límite: 5 de junio

¿Cómo postular a las vacantes de OEFA?

Foto: OEFA
Foto: OEFA

Los interesados deberán revisar detalladamente las bases de cada convocatoria antes de iniciar su inscripción. OEFA precisó que cada puesto tiene requisitos específicos relacionados con experiencia laboral, formación académica y documentación obligatoria.

Además, la entidad recomendó verificar previamente qué anexos, declaraciones juradas y formatos deben adjuntarse durante el proceso de postulación, ya que una inscripción incompleta podría dejar fuera al candidato.

Otro aspecto importante es que no todas las convocatorias vencen el mismo día. Algunas plazas cierran el 4 de junio y otras el 5 de junio de 2026, por lo que los postulantes deberán tomar previsiones para evitar inconvenientes de último momento.

Las vacantes forman parte del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y están orientadas a fortalecer áreas estratégicas relacionadas con fiscalización ambiental, gestión pública, contrataciones y administración territorial.

Los interesados pueden consultar las bases completas, cronogramas y requisitos específicos a través del portal oficial de convocatorias de OEFA, donde también se detallan los pasos para completar correctamente la inscripción virtual.

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