Perú

El mar de Tumbes podría esconder 3.374 millones de barriles de petróleo: una empresa australiana ha solicitado explotarlos

El plan de Condor Energy sobre el Área 86 contempla también la exploración y explotación de hasta 1.003 billones de pies cúbicos de gas natural. Perupetro tendrá la última palabra

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La conversión del TEA 86 permitiría a Condor Energy perforar nuevos pozos exploratorios en una de las áreas offshore de mayor potencial del Perú. (foto referencial)
La conversión del TEA 86 permitiría a Condor Energy perforar nuevos pozos exploratorios en una de las áreas offshore de mayor potencial del Perú. (foto referencial)

Perupetro informó que recibió la solicitud formal de la petrolera australiana Condor Energy para transformar el Convenio de Evaluación Técnica (TEA 86), correspondiente a un bloque offshore (en el mar) ubicado en la cuenca de Tumbes, en un contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Este trámite marca la transición de la etapa de estudios técnicos a la posibilidad de iniciar actividades de perforación y desarrollo comercial en una de las zonas con mayor potencial energético del país.

La solicitud llega tras la culminación del período de estudios comprometido por Condor Energy en el marco del TEA, que incluyó análisis sísmicos, estudios geológicos y evaluaciones del subsuelo marino.

Según confirmó Perupetro, la documentación y resultados técnicos presentados por la empresa cumplen los requisitos para dar inicio al proceso regulatorio, cuyo objetivo es obtener la autorización para avanzar hacia la perforación de pozos exploratorios y, eventualmente, la producción de gas natural y petróleo.

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Consolidación de Condor Energy como operador único

El proceso regulatorio abierto por Condor Energy se produce luego de que la compañía consolidara el 100% de la titularidad sobre el TEA 86, tras adquirir el 20% de participación que mantenía la estadounidense Jaguar Exploration.

Esta operación, ejecutada mediante una contraprestación en acciones de desempeño, permitió unificar la gestión del bloque antes de solicitar formalmente la conversión a contrato de licencia. La empresa ha señalado que la conversión de esas acciones a acciones ordinarias quedará supeditada a la decisión final de Perupetro.

petroleo - petroperu
Condor Energy consolidó el 100% del TEA 86 tras adquirir la participación de Jaguar Exploration, lo que refuerza su liderazgo en la cuenca de Tumbes.

El TEA 86 se sitúa frente a las costas de Tumbes, en aguas que varían entre 50 y 1.500 metros de profundidad. Según datos proporcionados por la compañía y consultoras especializadas, el área contiene al menos 6 prospectos de hidrocarburos identificados: Bonito, Caballa, Raya, Raya West, Salmón y Tiburón.

Las estimaciones internas calculan un potencial conjunto de hasta 3.374 millones de barriles de petróleo y 1,003 billones de pies cúbicos de gas natural, destacando el campo gasífero Piedra Redonda, ya descubierto en aguas someras del bloque.

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Avances técnicos y cartera exploratoria

Durante la vigencia del TEA 86, Condor Energy completó el programa técnico previsto, que incluyó estudios sísmicos 2D y 3D, así como análisis detallados del subsuelo marino.

Estos trabajos permitieron identificar más de 20 zonas con potencial hidrocarburífero, fortaleciendo la base técnica de la solicitud presentada ante Perupetro para la conversión del convenio en un contrato de licencia.

El director gerente de Condor Energy, Serge Hayon, destacó antes la importancia de este paso para la compañía, señalando que la solicitud refleja el trabajo técnico y comercial realizado en el bloque y la expectativa de avanzar hacia el desarrollo de un nuevo polo energético en el norte peruano.

PERUPETRO
Perupetro evalúa la conversión a contrato de licencia bajo la normativa vigente con el objetivo de impulsar inversiones y aprovechar los recursos energéticos del norte peruano.

Perspectivas regulatorias y próximos pasos

Si Perupetro aprueba la conversión a contrato de licencia, se habilitará un nuevo marco regulatorio que permitirá a la empresa operadora iniciar la perforación de pozos exploratorios y definir un plan de desarrollo a largo plazo.

De acuerdo con proyecciones de la empresa, la producción en el campo Piedra Redonda podría comenzar en un plazo de aproximadamente cuatro años.Perupetro actúa como administrador de los recursos de hidrocarburos del país y tiene a su cargo la evaluación y aprobación de estos procesos.

La entidad comunicó que el trámite se encuentra en curso, en línea con la normativa vigente y con el objetivo de promover inversiones y aprovechar de manera sostenible los recursos energéticos de la nación.

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