Perú

Convivir con el ruido político

En el Perú, esperar “el momento perfecto” suele equivaler a quedarse eternamente en pausa. La incertidumbre se volvió parte estructural del entorno

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Una persona de espaldas trabaja en una computadora. La pantalla muestra gráficos financieros complejos y tablas con datos ilegibles. Un teclado blanco en primer plano.
Una persona examina cuidadosamente los datos financieros en su computadora, analizando la viabilidad de invertir en un depósito a plazo fijo basado en las tasas de interés actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada proceso electoral en el Perú reactiva el mismo miedo colectivo. Esto es algo que hemos visto en las últimas elecciones presidenciales. Sin embargo, el problema de fondo ya no radica en la incertidumbre sobre quién llegará a Palacio, radica en la incapacidad de Perú para construir una dirección política que brinda confianza a los inversionistas.

Hoy el principal problema es político. El sector empresarial invierte menos cuando no tienen claras las reglas del juego. Las familias consumen menos cuando sienten que cualquier crisis puede golpear su empleo o sus ingresos. Los inversionistas extranjeros observan un país con enorme potencial, pero incapaz de convertir estabilidad macroeconómica en gobernabilidad por lo que se vuelven cautos.

En contextos así, el dólar suele convertirse en protagonista. Cada movimiento del tipo de cambio es interpretado casi como una encuesta de confianza sobre el país. De alguna manera es el indicador clave. Cuando sube, crece la sensación de alarma. Cuando baja, los inversionistas reaparecen con cierto optimismo.

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Lo interesante es que, históricamente, el Perú ha demostrado una enorme capacidad de adaptación incluso en sus peores momentos políticos. Eso no significa minimizar el daño político de esos años. La inestabilidad tuvo costos reales. Se frenaron inversiones, se deterioró la confianza y el crecimiento perdió velocidad.

No obstante, ante estas circunstancias queda demostrado que los mercados rara vez se comportan de manera lineal. Muchas veces, los momentos de mayor pesimismo coinciden con activos subvalorados y oportunidades que solo identifican quienes logran separar emoción de análisis.

Ahí aparece uno de los mayores desafíos para cualquier inversionista peruano: aprender a convivir con el ruido político sin paralizarse. En el Perú, esperar “el momento perfecto” suele equivaler a quedarse eternamente en pausa. La incertidumbre se volvió parte estructural del entorno.

Por eso, más que intentar adivinar quién ganará una elección o qué candidato tranquilizará temporalmente al mercado, la discusión debería centrarse en cómo construir resiliencia financiera frente a escenarios volátiles. La diversificación del portafolio deja de ser un concepto técnico y se convierte en una necesidad práctica.

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Las elecciones del 2026 probablemente volverán a poner nerviosos a los mercados. Habrá encuestas que moverán el dólar, discursos que afectarán expectativas y semanas de alta tensión mediática. El problema es que el Perú sigue atrapado en una lógica cortoplacista. En medio de ese entorno, la ansiedad colectiva termina influyendo más que los fundamentos económicos reales. Es importante invertir en educación financiera para consolidar una estrategia que permita responder ante distintas crisis.

Cristian Arens
Cristian Arens

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