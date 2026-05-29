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Casa Montjoy avanza hacia su restauración: expediente técnico supera fase clave para recuperar histórico balcón virreinal en Lambayeque

Autoridades buscan asegurar financiamiento para recuperar uno de los principales símbolos históricos de Lambayeque

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Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, su estado actual muestra el abandono y negligencia de las autoridades. (Composición: Infobae / Ministerio de Cultura)
Declarada Patrimonio Cultural de la Nación, su estado actual muestra el abandono y negligencia de las autoridades. (Composición: Infobae / Ministerio de Cultura)

La recuperación de la Casa Montjoy vuelve al centro del debate público en Lambayeque tras el avance del expediente técnico destinado a su restauración. El inmueble, uno de los más representativos del patrimonio arquitectónico regional, enfrenta desde hace años problemas de conservación que despertaron preocupación entre autoridades, especialistas y ciudadanos vinculados a la defensa del legado histórico.

La casona, conocida también como Casa de la Logia Masónica, conserva uno de los elementos arquitectónicos más reconocidos del norte peruano: un balcón virreinal de madera de 67 metros de longitud, considerado el más extenso de Sudamérica en su tipo. Su deterioro progresivo generó reiterados llamados para acelerar acciones de intervención y asegurar la preservación del monumento.

En este contexto, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque informó que el expediente técnico del proyecto ingresó a una etapa clave. Según explicó el director de la entidad, Carlos Wester La Torre, cinco de los siete entregables previstos ya superaron el proceso de evaluación correspondiente, lo que permite acercar el proyecto a una futura ejecución de obras.

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Evaluación técnica entra en fase determinante

La elaboración del expediente técnico permanece a cargo de una consultora contratada por la Municipalidad Provincial de Lambayeque, propietaria del inmueble. Cada avance del documento recibe revisión de especialistas del Ministerio de Cultura, quienes analizan la viabilidad de las propuestas planteadas para intervenir la casona sin alterar sus características originales.

Carlos Wester La Torre indicó a la Agencia de Noticias Andina que las revisiones responden a la necesidad de proteger el valor histórico y arquitectónico del edificio. “Somos conscientes del enorme valor que tiene este monumento y de la celeridad que debemos ponerle al proceso, pero también debemos asegurar que la propuesta sea totalmente coherente con la realidad”, manifestó.

La autoridad cultural precisó que el objetivo consiste en garantizar una intervención compatible con las condiciones estructurales actuales del inmueble. El análisis incluye criterios de restauración patrimonial y conservación arquitectónica, aspectos considerados prioritarios debido a la antigüedad de la construcción y al deterioro acumulado durante varios años.

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Preocupación ciudadana por el deterioro del inmueble

La estructura ha sufrido los embates de la naturaleza y fenómenos climáticos como El Niño, que han debilitado sus cimientos y afectado su fachada. (Ministerio de Cultura)
La estructura ha sufrido los embates de la naturaleza y fenómenos climáticos como El Niño, que han debilitado sus cimientos y afectado su fachada. (Ministerio de Cultura)

El avance lento de los procedimientos administrativos provocó cuestionamientos en distintos sectores de Lambayeque. La cercanía de nuevas actividades por la conmemoración del Grito Libertario incrementó la preocupación sobre el estado de conservación de uno de los símbolos históricos de la ciudad.

Wester La Torre reconoció la inquietud existente entre los ciudadanos y sostuvo que el siguiente paso será asegurar los recursos económicos necesarios para ejecutar las obras. Entre las alternativas planteadas figuran financiamiento mediante el Tesoro Público y proyectos bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

“Lambayeque debe tener el próximo año este monumento recuperado”, señaló el funcionario al referirse a la expectativa institucional respecto al inicio de las intervenciones.

El proceso de recuperación comenzó a tomar forma en septiembre de 2023 con la creación de un Comité Pro Restauración impulsado por el Patronato de Cultura y Turismo de Lambayeque. La iniciativa reunió representantes de la sociedad civil y de la Municipalidad Provincial de Lambayeque con el propósito de elaborar los términos de referencia necesarios para iniciar el proyecto.

Sin embargo, el desarrollo de esa etapa encontró dificultades administrativas que retrasaron la elaboración de documentos indispensables para avanzar hacia la restauración integral del inmueble.

José Benítez Murga, regidor de la Municipalidad de Lambayeque e integrante del comité, expresó en ese momento preocupación por la demora en los trámites. Las observaciones apuntaron a la falta de rapidez en procedimientos internos vinculados al proyecto.

El expediente técnico permaneció desde entonces como uno de los requisitos centrales para definir el tipo de intervención, los costos de ejecución y los mecanismos de financiamiento necesarios para recuperar la casona.

Valor histórico y cultural de la Casa Montjoy

Especialistas e historiadores coinciden en que la importancia de la Casa Montjoy trasciende su arquitectura. El historiador Jorge Rogerio Izquierdo Castañeda recordó que el inmueble albergó reuniones de opositores al régimen español durante la etapa colonial y también fue sede de actividades vinculadas a la vida intelectual y política de Lambayeque.

Entre los episodios mencionados figura la fundación del diario La Estrella del Norte en 1847, uno de los antecedentes periodísticos más relevantes de la ciudad.

La relevancia cultural del inmueble motivó su declaración como Patrimonio Cultural de la Nación en 1963 durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. No obstante, especialistas sostienen que dicha condición no resultó suficiente para garantizar su adecuada conservación a lo largo de las últimas décadas.

El director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque señaló además que la recuperación de la Casa Montjoy podría abrir paso a nuevas intervenciones en otros monumentos históricos de la región. Entre ellos mencionó la Iglesia Santa Lucía de Ferreñafe, el Convento Santa María, la Capilla La Verónica y el conjunto monumental de Zaña.

Respecto a la Capilla La Verónica, anunció que el expediente técnico será presentado el 29 de mayo y posteriormente revisado por el Ministerio de Cultura el 4 de junio. Según indicó, la futura restauración del monumento cuenta con el compromiso de una empresa interesada en ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Wester La Torre también aclaró que la reciente declaración de 66 bienes como Patrimonio Cultural de la Nación en Lambayeque corresponde únicamente a bienes muebles vinculados a la Catedral de Chiclayo y otros templos religiosos de la región, entre ellos esculturas, pinturas y piezas artísticas inventariadas por el Ministerio de Cultura.

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