Perú

Ni en febrero: Lima registra su noche más cálida de otoño desde 1983, afirma Abraham Levy

El registro de 22 grados centígrados marca un nuevo máximo en más de cuatro décadas para la capital peruana, en el contexto de modificaciones climáticas atribuidas a la influencia del fenómeno de El Niño Costero

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Senamhi reportó que al menos en siete regiones se presentarón más de 10 noches cálidas consecutivas. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/ANDINA)
Lima registra una temperatura mínima nocturna de 22 °C, la más alta para otoño desde 1983 debido al Niño Costero. (Andina)

La ciudad de Lima experimentó una temperatura mínima nocturna de 22 °C, un registro inédito para el otoño desde 1983, según informó el meteorólogo Abraham Levy, a través de su cuenta oficial X (antes Twitter).

El fenómeno de El Niño Costero ha alterado de forma significativa los patrones climáticos de la costa peruana, generando temperaturas elevadas y condiciones inusuales en pleno otoño.

Levy, mejor conocido como “el hombre del tiempo”, reportó que la temperatura mínima registrada en la noche del 26 de mayo en Lima y Callao no tiene precedentes para esta época del año en más de cuatro décadas.

Temperatura mínima en la noche en Lima-Callao: 22,0 °C. No vista para esta fecha desde 1983”, publicó. Además, comparó el valor con los registros de años previos: “2025: 16,1 °C. 2024: 15,9 °C”.

Por las noches, se registran las más altas temperaturas y mayor sensación de frío en la capital peruana, de acuerdo a los datos del Senamhi.
El fenómeno del Niño Costero eleva las temperaturas en la costa peruana, superando en más de 5 grados los promedios históricos. (Senamhi)

Más de 5 grados

De acuerdo con Levy, el promedio supera en más de 5 °C los valores observados en los últimos 45 años. Este incremento, explicó, también rebasa habitualmente las temperaturas mínimas registradas incluso durante el verano. “Este valor, inclusive en febrero, resulta mayor que lo habitual”, detalló.

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El gráfico difundido por Levy muestra una línea roja correspondiente a 2026, la cual se mantiene muy por encima del promedio de temperaturas mínimas para el periodo 1980-2025, reforzando la excepcionalidad del fenómeno.

La llegada del Niño Costero ha transformado el panorama climático de la capital y otras regiones litorales. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que tanto las temperaturas mínimas como las máximas superan los registros habituales, con picos de hasta 35 °C en el norte del país.

El ingeniero Nelson Quispe, vocero del Senamhi, explicó que la anomalía se ha manifestado desde la madrugada. “La temperatura que se registra a las 5 de la mañana, que es la más baja, está siendo bastante alta comparado con su promedio climático como el del año pasado o del anteaño”, indicó. Por la tarde, el clima se mantiene despejado, con máximas elevadas a lo largo del litoral.

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Mujer con suéter gris y bufanda oscura se toca el cuello con gesto de dolor en una calle costera de la ciudad, con edificios y el mar de fondo
El otoño de 2026 en Perú presenta temperaturas superiores a los registros históricos, causando estrés fisiológico por los cambios térmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones

El fenómeno no solo afecta a la población. La presencia de ballenas jorobadas en las costas de Lima y Callao confirma que la fauna marina también responde a estos cambios. Se destacó el avistamiento de estos cetáceos en una época inusual, dado que habitualmente migran al norte entre julio y octubre.

La ciudadanía, por su parte, expresa sorpresa y malestar por la incertidumbre que genera el clima. 24 Horas recogió testimonios sobre la dificultad para adaptarse a jornadas que inician con cielo cubierto y luego presentan calor intenso.

“Uno ya no sabe ni cómo vestirse, pues si se arropa bien, ya está con calor; si te desabrigas, ya te enfermas, así que hay que ser precavidos nomás y cuidarse, lo único”, relató una ciudadana.

Pronóstico para el invierno

El impacto de El Niño Costero se extenderá durante el invierno. Según el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la llegada de ondas Kelvin cálidas en mayo y junio mantendrá o incrementará las temperaturas en la costa.

Esta es una imagen satelital del Senamhi que muestra el calentamiento del mar principalmente en el norte del Perú.
Esta es una imagen satelital del Senamhi que muestra el calentamiento del mar principalmente en el norte del Perú. (Crédito: Senamhi)

Luis Vásquez Espinoza, vocero del ENFEN, explicó que “estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”.

En la capital y otras ciudades litorales, el invierno se caracterizará por días cálidos, brillo solar y baja frecuencia de precipitaciones. Solo en regiones como Tumbes y Piura se prevén lloviznas ligeras y un aumento de la humedad, una situación atribuida al calentamiento de las aguas superficiales del mar.

Las autoridades recomiendan a la población seguir los reportes oficiales y adoptar medidas de prevención frente a las variaciones climáticas. Entre las sugerencias destacan la atención a campañas de vacunación y la precaución en rutas afectadas por neblina, especialmente en carreteras de la selva.

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