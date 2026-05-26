Perú

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Guardar
Google icon
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este miércoles, 27 de mayo es:

Cielo cubierto con tendencia a cielo nublado en las primeras horas de la mañana con lluvia.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 32ºC mientras que la mínima de 21ºC.

PUBLICIDAD

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

PUBLICIDAD

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

¿Qué puedo visitar en Tarapoto?

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Luego de 15 años el Metropolitanó dejará “fase de prueba”: ATU plantea al MEF comprar 600 buses para operar oficialmente

El documento que será enviado al MEF busca resolver un vacío contractual que mantuvo al sistema en etapa preoperativa desde el inicio de sus operaciones en 2010

Luego de 15 años el Metropolitanó dejará “fase de prueba”: ATU plantea al MEF comprar 600 buses para operar oficialmente

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

La agrupación Obras oficializó su apoyo a Juntos Por el Perú y anticipó que sus legisladores controlarán la gestión si la fórmula de Juntos por el Perú resulta electa

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Los ‘cremas’ están obligados a ganar para clasificar a los octavos de final del certamen Conmebol. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Paro agrario: Link para consultar el estado de las carreteras en tiempo real con el visor oficial del MTC y rutas bloqueadas

Piura concentra la mayor cantidad de puntos afectados por el paro nacional agrario, con bloqueos en la Longitudinal de la Costa Norte y vías provinciales

Paro agrario: Link para consultar el estado de las carreteras en tiempo real con el visor oficial del MTC y rutas bloqueadas

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6

Los ‘dorados’ cerrarán su participación en la fase de grupos visitando al ‘mengao’ en Río de Janeiro. Conoce cómo quedó la agrupación en la lucha por clasificación por los octavos de final del torneo internacional

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Partido de Ricardo Belmont anuncia respaldo a Roberto Sánchez para la segunda vuelta con “vigilancia y fiscalización”

Roberto Sánchez considera “excesivo” que Antauro Humala se atribuya la mitad de sus votos: “Son opiniones”

JNJ busca suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por dar charlas y cantar ‘Triciclo Perú’

Ernesto Zunini revela qué le dijo Rosangella Barbarán: “Se dieron cuenta que empezaron a perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi maltrata a periodista que le recordó que Keiko Fujimori “vivía con plata de Montesinos”

ENTRETENIMIENTO

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Detienen a Nadeska Widausky en un operativo de Interpol tras una orden internacional de Bélgica por presunto proxenetismo

Nadeska Widausky: ¿Cuáles son los delitos por los que la modelo fue detenida por la Interpol en Jesús María?

Video de Nadeska Widausky esposada tras su captura, podría enfrentar 20 años de prisión: “Es inocente”, afirma su abogado

Nadeska Widausky y su versión sobre Gerald Oropeza en ‘El Valor de la Verdad’: entre rumores y aclaraciones

Así fue la entrevista de Suheyn Cipriani en el MGI All Stars: habló de sus hijos, sus retos y por qué quiere ganar

DEPORTES

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Universitario vs Tolima EN VIVO HOY: minuto a minuto del decisivo partido por fecha 6 de Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así va Cusco FC antes de jugar con Flamengo por fecha 6

Piero Quispe regresa a Pumas UNAM tras quedar subcampeón de la A-League 2025/26 con Sydney FC

Emilio Saba, lateral del Sport Boys, sobre su llamado a la selección de Palestina: “Esto va más allá del fútbol”

Equipos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores 2026 HOY: los últimos cupos de la fase de grupos