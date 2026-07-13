Más del 30 % de limeños no sabe por quién votar para la alcaldía de Lima Metropolitana o prefiere no hacerlo

Municipalidad de Lima abre inscripciones para acceder a becas educativas mediante Supérate Lima 2026. (Foto: Agencia Andina)

A pocos meses del desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, una buena parte de ciudadanos de Lima Metropolitana aún no ha definido por qué candidato votar o prefiere no hacerlo por ninguno de ellos, según una encuesta reciente.

El estudio de opinión, realizado por Datum y difundido en El Comercio, revela que el16.3 % de electores aún no sabe por qué candidato vota, mientras que el 15.3 % indica que su voto no será por ninguno, será en blanco o viciado. El total de estos votos es de 32.1 %, por lo que al menos uno de cada tres personas aún no ha definido el sentido de su voto para octubre de este año.

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Carlos Bruce lidera la intención de voto en Lima Metropolitano

El candidato de Somos Perú y alcalde de Surco, Carlos Bruce, lidera la votación para la alcaldía de Lima Metropolitana, según una encuesta de Datum en la que se ubica en el primer lugar de las preferencias con el 12.3% de respaldo ciudadano si los comicios fueran mañana.

Detrás de Bruce en la preferencia de los votantes en Lima Metropolitana, aparecen otros candidatos, como el alcalde de Magdalena, Francis Allison (11.3 %); el exministro del Interior, Daniel Urresti (10.3 %); y Luis Rubio (7.5 %), que además cuenta con el respaldo del exalcalde de Lima y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga, que busca ser su compañero de campaña.

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Carlos Bruce, con casco y lentes, se proyecta ante la Municipalidad de Lima, escenario de importantes decisiones para la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por detrás de estas opciones, se encuentran el excandidato presidencial, Ricardo Belmont (7.3 %), y la congresista Susel Paredes (6.8 %).

Al segmentar los resultados por zonas, Carlos Bruce lidera la preferencia en el Centro, Sur y zonas modernas de Lima, mientras que Francis Allison se impone en el Centro. Ricardo Belmont logra mayor respaldo en el Norte, con un 13,3%. En tanto, el índice de respuestas “ninguno, blanco o viciado” destaca en el Este con un 23,7%, lo que sugiere un alto nivel de insatisfacción o desapego respecto a la actual oferta electoral.

La percepción ciudadana sobre la calidad de las alternativas también resulta relevante. Según la consulta, el 48% de los encuestados considera que hay “algunas buenas opciones” entre los candidatos, mientras que sólo un 16% estima que existen “muy buenas opciones”. Por el contrario, el 30% opina que no hay candidatos atractivos y el 6% no tiene una opinión formada al respecto.

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El panorama evidencia un escenario electoral abierto y competitivo, donde ningún candidato logra aún consolidar una mayoría significativa. Las cifras de indecisión y escepticismo respecto a la oferta política marcan el desafío para quienes aspiran a gobernar la principal ciudad del país.

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Calendario de las ERM 2026

Según el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, las fechas a tener en cuenta a partir de julio son:

26 de julio: Sorteo de miembros de mesa.

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.