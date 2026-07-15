Ethel Pozo le reclama en vivo a Magaly Medina por el ampay de Christian Domínguez: “Nos fregaste la temporada”

La conductora recordó cómo el ampay de Christian Domínguez alteró los planes de ‘América Hoy’, obligó a retirar al cantante del programa y frustró la campaña promocional de la nueva temporada. ATV/ Magaly TV La Firme.

El esperado encuentro entre Magaly Medina y Ethel Pozo dejó uno de los momentos más comentados de la televisión de espectáculos. Por primera vez, ambas conductoras compartieron un espacio para conversar sobre distintos episodios de sus carreras, pero fue el recordado ampay de Christian Domínguez el tema que terminó robándose la atención de los televidentes.

En medio de la entrevista, la hija de Gisela Valcárcel recordó el impacto que tuvo el reportaje emitido por Magaly TV: La Firme, el mismo que mostró al cantante siendo infiel a Pamela Franco y que provocó un remezón en América Hoy. Entre risas, pero sin ocultar las consecuencias que tuvo ese episodio para el programa matutino, Ethel lanzó una frase que tomó por sorpresa a la propia Magaly Medina.

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Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

"No, a Christian lo sacaron el mismo día que tú presentas el ‘ampay’, que además nos fregaste la temporada, nos fregaste la temporada de ‘América Hoy’“, comentó la conductora, generando la reacción inmediata de la popular ‘Urraca’.

La declaración hizo referencia a uno de los episodios más mediáticos del espectáculo peruano en los últimos años, cuando las imágenes difundidas por el programa de ATV desencadenaron una serie de cambios tanto en la vida personal de Christian Domínguez como en su continuidad dentro del magazine de América Televisión.

<b>Ethel Pozo revela cómo el ampay cambió los planes de ‘América Hoy’</b>

Durante la conversación, Ethel Pozo recordó que todo el equipo de América Hoy ya había trabajado en la campaña promocional para la nueva temporada cuando apareció el avance del esperado reportaje de Magaly Medina.

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Según contó, el equipo había realizado la sesión fotográfica oficial y todo estaba listo para el estreno de una nueva etapa del programa. Sin embargo, la difusión de la promoción del ampay cambió completamente el panorama.

"Ya habíamos grabado bien lindo nuestra foto, que nunca salió. Cuando tú lanzas la promo que iba a salir el ‘ampay’, Christian nos juraba que no era él: ‘Mamita, no soy yo’, nos decía a Brunella y a mí. Luego salió y nos fregaste, pues. Nos quedamos sin compañero“, relató entre risas.

La conductora recordó que, hasta el último momento, Christian Domínguez insistía en que no era la persona que aparecía en el avance difundido por el programa de Magaly Medina, aunque finalmente la emisión confirmó que efectivamente se trataba del cantante.

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El escándalo no solo tuvo repercusiones en la vida sentimental del artista, sino que también obligó a modificar la conformación del panel de América Hoy, ya que el cumbiambero fue retirado del espacio televisivo.

Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Ethel Pozo defiende la amistad que mantiene con Christian Domínguez</b>

Pese a la polémica que protagonizó el líder de La Gran Orquesta, Ethel Pozo dejó claro que su relación personal con él nunca se rompió. Durante la entrevista explicó que logró conocer una faceta distinta del cantante durante los años que compartieron en el programa matutino y que esa experiencia le permitió construir una sólida amistad.

La conductora contó que, junto a Brunella Horna, desarrolló una cercana relación con el intérprete mientras trabajaban en América Hoy. "Sí nos hicimos amigos, Brunella Horna y Christian Domínguez de América Hoy“, comentó. Más adelante profundizó sobre esa amistad y destacó el apoyo que recibió por parte del cantante en momentos complicados de su carrera televisiva.

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"Yo he conocido a Christian como amigo y es un excelente amigo, siempre cuando las papas queman o algo pasa o me funan siempre aparece Christian… nadie es perfecto. Como pareja no lo escogería, pero como amigo“, expresó.

Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>La conversación con Christian tras el conflicto con Edson Dávila</b>

En otro momento de la entrevista, Ethel Pozo recordó el reciente conflicto que protagonizó con Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, y reveló que Christian Domínguez también estuvo involucrado, aunque únicamente como amigo dispuesto a escuchar ambas versiones.

Según explicó, el cantante prefirió conocer todos los detalles antes de emitir cualquier opinión sobre lo ocurrido. "Christian va y dice: ‘No conozco las dos partes, le he mandado varios audios y fotos para que sepa la verdad y ya lo sabe’“, señaló.

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Con ello, la conductora explicó que el líder de La Gran Orquesta buscó mantenerse imparcial antes de sacar conclusiones respecto al distanciamiento que actualmente mantiene con quien fuera uno de sus compañeros en América Hoy.

Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>¿Por qué Melissa Paredes salió y Christian Domínguez regresó?</b>

La conversación dio un giro cuando Magaly Medina recordó otro de los escándalos que marcaron la historia reciente del programa matutino y preguntó por qué Melissa Paredes abandonó definitivamente América Hoy, mientras que Christian Domínguez sí tuvo la oportunidad de regresar tiempo después.

La consulta permitió que Ethel Pozo aclarara que, en realidad, el cantante también fue separado inmediatamente después de que se emitiera el famoso ampay. Fue entonces cuando lanzó el comentario que terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales de la entrevista.

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"No, a Christian lo sacaron el mismo día que tú presentas el ‘ampay’, que además nos fregaste la temporada, nos fregaste la temporada de ‘América Hoy’“, respondió entre risas.

Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Ethel Pozo también habla sobre Edson Dávila</b>

Más allá del recordado ampay de Christian Domínguez, Ethel Pozo aprovechó la entrevista para pronunciarse sobre otro tema que recientemente generó comentarios: su aparente distanciamiento con Edson Dávila.

La conductora se refirió a la despedida que el popular ‘Giselo’ realizó en su programa digital y aseguró que una de las frases pronunciadas durante esa transmisión le hizo pensar que estaba dirigida hacia ella.

"Eso estuvo mal. Deja soslayar que se refiere a mí e innecesario, porque además está ahí Jazmín Pinedo, que los años que he trabajado con Edson y con Janet jamás ha sido amiga de Edson“, manifestó.

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Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Ethel deja abierta la posibilidad de reconciliarse con Edson Dávila</b>

Lejos de cerrar definitivamente las puertas a una reconciliación, Ethel Pozo aseguró que mantiene disposición para conversar con Edson Dávila si en algún momento ambos consideran necesario aclarar las diferencias que surgieron recientemente.

La conductora destacó la capacidad profesional de quien fue uno de los rostros más representativos de América Hoy y dio a entender que las discrepancias personales no opacan el reconocimiento que siente por su trabajo.

Ethel Pozo habla del regreso de Christian Domínguez y responde por qué fue retirado de ‘América Hoy’. Captura: Magaly TV La Firme.