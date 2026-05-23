Perú

Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año

Guardar
Google icon
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este domingo, 24 de mayo es:

Cielo nublado entre cielo nublado parcial hacia el mediodía.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

PUBLICIDAD

El estado del tiempo más común en Tarapoto

El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

PUBLICIDAD

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Los sitios turísticos más visitados de Tarapoto

Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Tarapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Las Cataratas de Ahuashiyacu figuran entre los destinos más visitados de Tarapoto. Este salto de agua, ubicado a unos 14 kilómetros de la ciudad, ofrece un entorno natural rodeado de selva, ideal para caminatas y baños refrescantes. El acceso es sencillo y permite apreciar la biodiversidad de la zona a lo largo del trayecto.

Por su parte, la Laguna Azul, situada en el distrito de Sauce, es otro sitio emblemático. Se trata de un extenso espejo de agua rodeado de vegetación, donde se puede disfrutar de paseos en bote, deportes acuáticos y áreas para el descanso. La ruta hacia la laguna atraviesa paisajes amazónicos y ofrece una experiencia escénica apreciada por turistas nacionales e internacionales.

El Castillo de Lamas, en el pueblo de Lamas a unos 20 kilómetros de Tarapoto, destaca por su arquitectura y valor cultural. El castillo se emplaza sobre una colina y ofrece vistas panorámicas de la selva. Además, el pueblo de Lamas es reconocido por su herencia indígena quechua, lo que lo convierte en un atractivo único tanto por su historia como por sus tradiciones vivas.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesClima en PerúClima en Tarapoto

Más Noticias

Andrey Rublev, el laureado e irascible rival a vencer para Ignacio Buse en su estreno en Roland Garros 2026

El flamante campeón del ATP 500 de Hamburgo pisará por primera vez en la arcilla del cuadro principal al borde del Bois de Boulogne. Del otro lado de la red, un ruso de condiciones emocionales muy volátiles, pero de indiscutible talento

Andrey Rublev, el laureado e irascible rival a vencer para Ignacio Buse en su estreno en Roland Garros 2026

Ignacio Buse, asombrado por la gesta del ATP 500 Hamburgo: “Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida; no soy consciente de lo que hice”

La primera raqueta del Perú no comprende el hito que ha marcado en Alemania tras llevarse por delante a Tommy Paul, quien sobre el papel era un oponente de mayor rigor y fuste. “Me levantaré mañana y diré lo hice”, externó

Ignacio Buse, asombrado por la gesta del ATP 500 Hamburgo: “Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida; no soy consciente de lo que hice”

Atención maestros: Su voz puede dañarse si no siguen estos cinco consejos del Minsa para prevenir el desgaste vocal

El especialista en otorrinolaringología del Hospital María Auxiliadora, Dr. Christian Yon Trujillo, advirtió que los docentes presentan alta incidencia de trastornos de la voz y que su prevención depende de hábitos y técnicas simples y constantes

Atención maestros: Su voz puede dañarse si no siguen estos cinco consejos del Minsa para prevenir el desgaste vocal

Marina de Guerra potenciará capacidades operativas de su Base Naval en Iquitos

La iniciativa contempla la modernización de infraestructura fluvial, aérea y terrestre en la Amazonía, mediante un trabajo articulado entre el MEF, el Ministerio de Defensa y la Marina de Guerra del Perú.

Marina de Guerra potenciará capacidades operativas de su Base Naval en Iquitos

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos decisivos: Alianza Lima recibe a Los Chankas en su lucha por coronarse ganador del Apertura, Universitario visita a CD Moquegua, Ignacio Buse pelea con Tommy Paul por coronarse campeón del ATP 500 Hamburgo, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Tomás Gálvez revela que Rafael López Aliaga lo llamó “infinidad de veces” exigiendo que Fiscalía detenga el conteo de votos

Última encuesta Ipsos: Carlos Bruce y Daniel Urresti lideran un escenario abierto en Lima, según sondeo de este sábado

Jorge Nieto anuncia que Partido de Buen Gobierno viciará su voto y pide a sus electores hacer lo mismo

TC rechaza pedido de Delia Espinoza para que Gustavo Gutiérrez no intervenga en la demanda de la JNJ contra PJ

Debate técnico entre equipos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: fecha, hora, ejes temáticos y cómo seguirlo EN VIVO

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret: “Son bien diferentes”

Magaly Medina compara pasarela de Luciana Fuster y Natalie Vértiz en la audición de Victoria’s Secret: “Son bien diferentes”

Youna anuncia el fin de su relación con Samahara Lobatón tras su cercanía con Renato Rossini Jr. en La Granja VIP: “No merezco ser burla”

Nicola Porcella enfrenta una dura pérdida y conmueve con promesa: “Adri y yo vamos a cuidar de Gaelito y Constanza”

BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

DEPORTES

Ignacio Buse, asombrado por la gesta del ATP 500 Hamburgo: “Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida; no soy consciente de lo que hice”

Ignacio Buse, asombrado por la gesta del ATP 500 Hamburgo: “Desde que me tiré al piso se me pasó toda mi vida; no soy consciente de lo que hice”

Andrey Rublev, el laureado e irascible rival a vencer para Ignacio Buse en su estreno en Roland Garros 2026

Partidos de hoy, sábado 23 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas HOY: partido decisivo en Matute por fecha 16 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

El futuro de Sekou Gassama en Universitario tras ser titular ante CD Moquegua: “Se está avanzando por un volante extranjero”