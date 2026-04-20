Golpe al narcotráfico en el Vraem: Ejército incauta 360 kilos de cocaína y destruye laboratorio en Ayacucho

Más de 11 toneladas de hoja de coca y diversos insumos químicos fiscalizados. (Fotos: Comando Especial del VRAEM)

Un nuevo golpe al narcotráfico en el Vraem pone en evidencia la magnitud de las operaciones ilegales que continúan desarrollándose en zonas alejadas del país. Esta vez, un operativo liderado por el Ejército del Perú, en coordinación con otras instituciones del Estado, permitió desarticular una infraestructura clandestina dedicada a la producción de droga en la región Ayacucho.

La intervención se ejecutó en el distrito de Samugari, provincia de La Mar, donde las fuerzas del orden lograron incautar 360 kilos de droga y más de 3.4 toneladas de hoja de coca en proceso de maceración, en un despliegue que forma parte de las acciones permanentes contra el tráfico ilícito en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y el Mantaro (Vraem), considerado uno de los principales focos de producción de cocaína en el país.

Operativo militar destruye laboratorio clandestino de droga en Ayacucho

Composición: Infobae Perú

El operativo estuvo a cargo de los Grupos de Operadores Especiales (GOOEE) de la Compañía Especial de Comandos “Lince” N.° 2, unidad que pertenece a la 2da Brigada de Infantería del Ejército. La acción se realizó en estrecha coordinación con la Policía Nacional del Perú y bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que permitió garantizar la legalidad de la intervención y el manejo de las evidencias.

Durante el despliegue en la zona, los efectivos ubicaron una instalación clandestina acondicionada para la producción de alcaloide de cocaína, donde se halló una poza de maceración activa con aproximadamente 3,450 kilos de hoja de coca en pleno procesamiento. A esto se sumaban cerca de 5,000 kilos de residuos sólidos (detritus), lo que evidencia el volumen de producción que manejaban estas organizaciones ilegales.

Asimismo, en el lugar se identificaron dos pozas de decantación, utilizadas para el tratamiento químico de los insumos, una fase clave en la elaboración de droga. Estas estructuras estaban acondicionadas para sostener una operación continua, lo que sugiere un nivel logístico importante detrás de la actividad ilícita.

Como parte de los resultados del operativo, se logró incautar 360 kilos de sulfato de cocaína, los cuales estaban almacenados en recipientes de gran capacidad listos para su traslado. Todo el material encontrado, incluyendo la droga, los insumos y la infraestructura, fue destruido e incinerado en el mismo lugar, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N.° 1100, en presencia de representantes fiscales.

Desde el Ministerio de Defensa, se informó que este tipo de intervenciones forman parte de una estrategia sostenida para debilitar las redes del narcotráfico que operan en el Vraem. La acción no solo apunta a la incautación de droga, sino también a la destrucción de laboratorios y centros de procesamiento que permiten la producción a gran escala.

Otro golpe en el VRAEM: abaten a integrantes de Sendero Luminoso en operativo militar

Comando Conjunto abatió a dos integrantes de Sendero Luminoso en el VRAEM

Un mes antes de este reciente despliegue contra el narcotráfico, las fuerzas del orden ejecutaron una operación clave contra remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM, específicamente en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, en Ayacucho. La intervención, realizada el 29 de marzo, estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, con participación de la Fuerza Especial Conjunta, el Comando Especial del VRAEM, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, en una acción coordinada que buscaba neutralizar actividades subversivas en la zona.

De acuerdo con información oficial, el operativo dejó como resultado la muerte de dos presuntos integrantes de la organización terrorista, identificados con los alias de “David” —señalado como miembro del Comité Central en el VRAEM— y “Ramírez”. Durante la intervención también se logró la incautación de armamento, entre ellos una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm, lo que evidencia la capacidad operativa que aún mantienen estos grupos en territorios de difícil acceso.

Este hecho se produjo en un contexto particularmente sensible, a pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, proceso que había sido cuestionado previamente por estos remanentes subversivos mediante comunicados difundidos en la zona. Las Fuerzas Armadas informaron que continuarán intensificando las operaciones en el VRAEM, bajo el marco legal vigente y con respeto a los derechos humanos, con el objetivo de debilitar tanto la presencia terrorista como sus vínculos con economías ilegales en esta parte del país.