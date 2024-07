Estado crítico del aeropuerto de Puerto Esperanza en Ucayali pone en riesgo vuelos humanitarios

La comunidad indígena de Purús depende del aeropuerto de Puerto Esperanza para recibir suministros esenciales. José Tachiana Kirino denuncia la falta de acción de las autoridades y el riesgo inminente para los vuelos humanitarios. (RPP)

El líder indígena José Tachiana Kirino, dio a conocer sobre el estado crítico de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Puerto Esperanza en Purús, en Ucayali. Este aeropuerto, esencial para la comunidad, recibe aviones de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) que traen donaciones, medicinas y realizan traslados de pobladores por temas de salud.

Tachiana Kirino cuestionó la falta de acción de las autoridades: “¿Acaso esperan que haya un accidente mortal para recién preocuparse por Purús?”. Recientemente, la FAP solicitó al alcalde del lugar la reparación de las pistas de aterrizaje para continuar con los vuelos humanitarios y proteger su equipo. Sin embargo, este reclamo no es nuevo. Según el líder indígena, llevan meses pidiendo esta intervención sin obtener respuesta por parte de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC).

“Esto incluye también a CORPAC, a quien innumerables veces, diferentes entidades públicas y privadas de Purús, han escrito solicitando la reparación de la pista de aterrizaje, que hace más de cinco años se encuentra en mal estado y viene siendo reparada”, agregó.

Además, José Tachiana resaltó la importancia de la FAP para la comunidad, ya que es la única entidad que facilita la llegada de vuelos cívicos y suministros esenciales para la población. “La FAP es el único ente que nos ayuda a trasladar la ayuda humanitaria, vuelos cívicos, medicinas, bienes e insumos que son parte fundamental para aliviar algunas necesidades de la población”, afirmó.

Es una denuncia que viene de tiempo

Las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Puerto Esperanza están en mal estado. (Composición: Infobae / Andina / RPP)

Por su parte, Elka Baldeón, fundadora de la organización Desarrollo Ambiental y Social (DAS) en el Perú, también alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a CORPAC sobre la situación crítica de la pista de aterrizaje. Solicitó una reparación inmediata para evitar daños mayores. Además, enfatizó la urgencia de la situación, señalando que la comunidad de Purús denunció repetidamente el estado deplorable de la pista. Las familias temen que los aviones no puedan aterrizar debido a las malas condiciones.

Tachiana Kirino explicó que la población indígena siente discriminación por parte del Estado peruano y sus gobernantes, quienes no atienden sus solicitudes ni cumplen con sus promesas. “Nuestras cartas no son atendidas y las promesas quedan en papeles firmados que se pierden en el tiempo”, expresó. “No cumplen con sus promesas y nuestras problemáticas no son atendidas”.

Actualmente, el deterioro de la pista de aterrizaje representa un peligro inminente para las operaciones de despegue y aterrizaje. El líder del pueblo exigió al gobierno peruano y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que reparen urgentemente la pista y establezcan un plan de mantenimiento.

Dependen de la FAP

La situación lleva más de cinco años sin una solución definitiva. (Gob)

El líder indígena explicó que si la FAP suspende sus operaciones en Purús, más de 3 mil indígenas se verán afectados, ya que dependen de estos vuelos para recibir combustible, alimentos y medicinas. Purús, aislado y sin conectividad terrestre o fluvial, depende exclusivamente del transporte aéreo.

“Si la FAP cierra las operaciones en Purús, nosotros quedamos sin combustible, alimentos, medicinas, afectando directamente a más de 3,000 hermanos indígenas”, señaló para RPP.

Finalmente, Tachiana señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y CORPAC están al tanto de la situación desde hace meses, pero no han tomado medidas. La pista de aterrizaje, en mal estado durante más de cinco años, fue reparada temporalmente con la ayuda de la Municipalidad y sus aliados, pero la responsabilidad principal recae en las autoridades competentes.

"Hemos solicitado innumerables veces la reparación de la pista, que lleva más de cinco años en mal estado. Esta situación crítica en Purús requiere una acción inmediata para asegurar la continuidad de los vuelos humanitarios y la seguridad de los habitantes. La comunidad espera que las autoridades respondan a sus llamados y tomen las medidas necesarias para solucionar este problema urgente", finalizó.