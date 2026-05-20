Autores del Vermouth: el concurso que busca nuevas voces para la coctelería peruana

Un bartender con barba vierte licor de un decantador a un vaso mezclador con hielo mientras prepara un cóctel, rodeado de herramientas de bar y cítricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 4 de mayo, en Circo, el espacio de coctelería del Real InterContinental Lima, se presentó ante la industria una plataforma destinada a transformar la forma en que el vermouth peruano se consume, se enseña y se comunica. Autores del Vermouth, impulsado por Vermouth Avelino, reunió en su lanzamiento a bartenders, comunicadores, docentes y representantes de escuelas de coctelería para detallar los pormenores de su primera edición.

El concurso introduce un formato híbrido de coctelería contemporánea, operando en dos frentes simultáneos: las redes sociales y las barras de los establecimientos participantes. La dinámica apunta a generar un circuito activo que conecte consumo, contenido, creatividad y experimentación en torno al ingrediente protagonista: Vermouth Avelino.

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En esta primera edición, el eje conceptual es El Capitán, clásico de la coctelería peruana. Los participantes deben reinterpretarlo a partir de la técnica, la narrativa y la identidad propia, con el vermouth como hilo conductor de cada propuesta.

El 24 de febrero se afianzó como la jornada de alcance global para homenajear a los bartenders, tras décadas de difusión y el impulso de organismos internacionales. (Freepik)

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de junio y pueden participar bartenders profesionales y estudiantes de coctelería mayores de 18 años, sin costo alguno. Los interesados deben registrar su propuesta a través del formulario oficial del concurso.

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Desde el registro, los cócteles formarán parte de la carta de los establecimientos participantes como propuesta especial, de modo que el público podrá disfrutar las creaciones durante todo el periodo de competencia. La organización verificará en los locales la disponibilidad de los cócteles inscritos.

La primera fase de selección estará a cargo de un jurado especializado, encargado de evaluar las propuestas recibidas. Los cócteles seleccionados se anunciarán el 3 de julio, y la gran final tendrá lugar el 20 de julio.

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Requisitos para participar

Además del registro en el formulario oficial, es requisito que los participantes publiquen una foto o video del cóctel en Instagram, acompañada del concepto o inspiración de la propuesta, etiqueten a @vermouthavelino y a la cuenta del bar participante, y utilicen los hashtags oficiales: #AvelinoAutoresDelVermouth, #VermouthAvelino, #Capitan y #CapitanAvelino. En el caso de los profesionales, el cóctel deberá figurar en la carta del bar donde trabajan durante todo el periodo de competencia.

Un bartender profesional vierte whisky de una botella decorada en un vaso mezclador con hielo, preparando un cóctel clásico en una barra de bar bien equipada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Premios por categoría

En la categoría profesionales, el primer puesto recibirá S/ 1,000, un viaje de investigación de botánicos al interior del Perú, un portafolio de productos Avelino, experiencias en destilería y participación en activaciones posteriores de la marca.

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En la categoría estudiantes, el primer lugar obtendrá una pasantía en un bar reconocido del país, una experiencia Avelino y un portafolio de productos de la marca.