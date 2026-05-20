Afiliados elegirán si quieren aportar a la ONP o AFP a través de la plataforma PAST

Se busca un sistema previsional seguro y transparente. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Nuevos avances para el sistema de pensiones peruano. En el marco de la implementación de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y su reglamentación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobaron los “Lineamientos para la Gobernanza de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST)”.

Esta plataforma virtual única centralizará los procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

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“Este avance constituye un hito en la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano, pues supone un nuevo ejemplo de coordinación y cogestión interinstitucional alineado con los objetivos de la reforma previsional”, resaltó la ONP.

Los afiliados a la ONP y la AFP podrán cambiarse fácilmente con nueva plataforma. - Crédito Andina

Plataforma PAST

En ese contexto, la PAST está siendo diseñada con un enfoque centrado en el ciudadano, priorizando el acceso a información clara, oportuna y confiable que facilite una toma de decisiones informada sobre el futuro previsional, en un entorno neutral, sin favorecer a ningún régimen o sistema previsional.

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Igualmente, se prevé que la PAST permita la interoperabilidad con otras entidades públicas y ofrezca al afiliado una experiencia digital simplificada y segura, respaldada por altos estándares de seguridad de la información, protección de datos personales y validación de la identidad. En esa línea, cada decisión quedará debidamente registrada, asegurando su trazabilidad, integridad y verificabilidad.

Por eso, para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un esquema de cogobernanza entre la ONP y la SBS de los procesos de la PAST, basado en principios de neutralidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y transparencia de la información. Bajo este modelo, ambas entidades asumirán conjuntamente la dirección estratégica, así como el seguimiento, evaluación y mejora continua de la plataforma durante su desarrollo e implementación.

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El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

"Con esta iniciativa, la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y la SBS reafirman su compromiso con la modernización del sistema previsional peruano, promoviendo soluciones digitales que fortalezcan la confianza ciudadana y contribuyan a procesos más transparentes, seguros y accesibles", acota la misma ONP.

Hacia un sistema integrado

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa Chiroque, señaló que los convenios consolidan el trabajo coordinado entre ambas entidades para garantizar una implementación ordenada y segura de la reforma previsional.

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“La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, señaló.

La SBS firmó el convenio con la ONP. - Crédito Actualidad Empresarial

Asimismo, el jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, destacó que estos acuerdos representan un avance decisivo para la modernización del Sistema Integral Previsional Peruano.

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“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, indicó.