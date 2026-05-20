Perú

Afiliados elegirán si quieren aportar a la ONP o AFP a través de la plataforma PAST

La ONP y la SBS aprobaron los lineamiento para el PAST, ¿de qué se tratará esta nueva plataforma con la que tendrán que familiarizarse los afiliados?

Guardar
Google icon
personas frente a empresa AFP, administradora de pensiones, en Perú
Se busca un sistema previsional seguro y transparente. - Crédito Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Nuevos avances para el sistema de pensiones peruano. En el marco de la implementación de la Ley N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano y su reglamentación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobaron los “Lineamientos para la Gobernanza de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST)”.

Esta plataforma virtual única centralizará los procesos de elección, afiliación y traslado entre el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

PUBLICIDAD

“Este avance constituye un hito en la implementación del Sistema Integral Previsional Peruano, pues supone un nuevo ejemplo de coordinación y cogestión interinstitucional alineado con los objetivos de la reforma previsional”, resaltó la ONP.

Persona frente a oficina de Prima AFP
Los afiliados a la ONP y la AFP podrán cambiarse fácilmente con nueva plataforma. - Crédito Andina

Plataforma PAST

En ese contexto, la PAST está siendo diseñada con un enfoque centrado en el ciudadano, priorizando el acceso a información clara, oportuna y confiable que facilite una toma de decisiones informada sobre el futuro previsional, en un entorno neutral, sin favorecer a ningún régimen o sistema previsional.

PUBLICIDAD

Igualmente, se prevé que la PAST permita la interoperabilidad con otras entidades públicas y ofrezca al afiliado una experiencia digital simplificada y segura, respaldada por altos estándares de seguridad de la información, protección de datos personales y validación de la identidad. En esa línea, cada decisión quedará debidamente registrada, asegurando su trazabilidad, integridad y verificabilidad.

Por eso, para garantizar una adecuada implementación y sostenibilidad de la plataforma, los lineamientos aprobados establecen un esquema de cogobernanza entre la ONP y la SBS de los procesos de la PAST, basado en principios de neutralidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y transparencia de la información. Bajo este modelo, ambas entidades asumirán conjuntamente la dirección estratégica, así como el seguimiento, evaluación y mejora continua de la plataforma durante su desarrollo e implementación.

El Tribunal Constitucional desestimó la demanda presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31729, promovida por el Congreso. Como resultado, los afiliados podrán recibir fondos en sus cuentas del sistema de pensiones privado

"Con esta iniciativa, la ONP, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y la SBS reafirman su compromiso con la modernización del sistema previsional peruano, promoviendo soluciones digitales que fortalezcan la confianza ciudadana y contribuyan a procesos más transparentes, seguros y accesibles", acota la misma ONP.

Hacia un sistema integrado

El superintendente de la SBS, Sergio Espinosa Chiroque, señaló que los convenios consolidan el trabajo coordinado entre ambas entidades para garantizar una implementación ordenada y segura de la reforma previsional.

“La reforma plantea un sistema previsional más integrado y transparente. Estos convenios nos permiten asegurar que los puntos operacionales de contacto, el intercambio de información y los procesos de elección, afiliación y traslado se desarrollen con altos estándares de seguridad, trazabilidad y protección de datos personales, beneficiando directamente a los afiliados”, señaló.

Las cifras reportadas por la SBS evidencian una disminución amplia en distintos tipos de financiamiento.
La SBS firmó el convenio con la ONP. - Crédito Actualidad Empresarial

Asimismo, el jefe de la ONP, Gastón Roger Remy Llacsa, destacó que estos acuerdos representan un avance decisivo para la modernización del Sistema Integral Previsional Peruano.

“La interoperabilidad entre la ONP y la SBS permitirá brindar a los ciudadanos procesos de afiliación y traslados más seguros, transparentes y eficientes. Con la PAST estamos construyendo una plataforma moderna que fortalece la confianza de las personas en el sistema previsional y mejora la calidad de los servicios públicos digitales”, indicó.

Temas Relacionados

SBSONPPASTAFPperu-economia

Más Noticias

Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana: el contundente motivo de su ausencia

Antonio Rizola decidió llamar a la central a la ‘blanquirroja’ para la próxima Copa América 2026, sin embargo la voleibolista decidió dar un paso al costado

Se conoció que Flavia Montes rechazó convocatoria a la selección peruana: el contundente motivo de su ausencia

¿Qué era la ESI, qué enseñaba y qué propone ahora el nuevo enfoque del Minedu en colegios del Perú?

El Ministerio de Educación aprobó nuevos lineamientos de educación sexual para colegios públicos y privados del país, dejando sin efecto la anterior normativa de Educación Sexual Integral (ESI) vigente desde 2021

¿Qué era la ESI, qué enseñaba y qué propone ahora el nuevo enfoque del Minedu en colegios del Perú?

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

El expresidente de la entidad ‘rimense’ analizó la situación actual del club y reclamó modificaciones inmediatas en la junta directiva y en el plantel

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

El desagregado regional de la segunda medición de Ipsos confirma la fractura geográfica del balotaje: Fujimori concentra su respaldo en la costa y la Amazonía, mientras Sánchez mantiene su dominio en el eje andino del sur y centro del país

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Caen “Los Vampiros del Sur” en Lurín: desarticulan banda criminal dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán

El operativo desarticuló una banda que robaba petróleo desviando cisternas en ruta hacia una vivienda cerca de la Panamericana Sur a cambio de dinero. Se incautó combustible valorizado en S/ 25.000 y se detuvo a seis presuntos integrantes

Caen “Los Vampiros del Sur” en Lurín: desarticulan banda criminal dedicada al robo de petróleo de la Refinería Conchán
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Segunda vuelta electoral: Asi va la intención de voto para Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en regiones

Aprueban sancionar con hasta 6 años de prisión la compra y venta de tesis ‘bamba’

Fuerza Popular promoverá que sus personeros graben el conteo de votos en mesa: “No hay ley que lo impida”

¿Quién es Luis Dyer, el jefe de personeros de Fuerza Popular que busca reclutar 100 mil personas?

Juntos por el Perú responde a convocatoria de personeros de Fuerza Popular: “Si ellos tienen 100.000, nosotros pondremos 100.001”

ENTRETENIMIENTO

Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

Milena Zárate pierde la calma por fuerte temblor de 6,1 durante transmisión en vivo: “Me muero”

Ed Sheeran en Perú 2026: horarios, apertura de puertas, accesos y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

Sigue la guerra: Jazmín Pinedo tilda de ‘pasivo-agresivo’ a Jota Benz y le aclara que ya no es la ‘ex’ de Gino Assereto

Milena Zárate insinúa comportamientos inapropiados de Jota Benz durante su relación con Angie Arizaga

Rodrigo González sostiene que Said Palao ‘se ha sacado la lotería’ con Alejandra Baigorria: “¿Qué bien le va, no?”

DEPORTES

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

Felipe Cantuarias criticó a dirigencia de Sporting Cristal e hizo 3 propuestas para salir de la crisis: “Basta de la ineptitud e incompetencia”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Barranquilla por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Junior EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Yanlis Feliz, Katielle Alonzo, y las otras jugadoras convocadas a la selección de República Dominicana tras brillar en la Liga Peruana de Vóley