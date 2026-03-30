Perú

Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su concierto en el Estadio Nacional

El artista peruano se encargará de tocar sus temas más icónicos antes del show del británico en nuestro país

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Imagen dividida. A la izquierda, Christian Meier canta con micrófono. A la derecha, Ed Sheeran sonríe tocando una guitarra acústica en el escenario
Christian Meier será el telonero de Ed Sheeran en su esperado concierto en el Estadio Nacional, prometiendo una noche inolvidable para los fans de ambos artistas.

El regreso de Ed Sheeran a Perú confirma una de las noticias más esperadas para los fanáticos de la música internacional en la región: el artista británico ofrecerá un concierto en el Estadio Nacional de Lima el 20 de mayo de 2026 y contará con la participación de Christian Meier como telonero.

La expectativa por la llegada de Ed Sheeran ha sido creciente desde que el propio cantante y compositor británico comunicó su retorno a la capital peruana tras casi diez años de ausencia. Sheeran, conocido mundialmente por temas como “Shape of You”, “Perfect” y “Thinking Out Loud”, incluyó a Lima dentro de su nueva gira internacional, denominada ‘LOOP Tour’, una propuesta que promete una experiencia renovada tanto en lo musical como en lo visual.

La noticia de que Christian Meier abrirá el espectáculo fue difundida este lunes 30 de marzo a través de las redes sociales de Move Concerts. La organización confirmó que el artista peruano será el encargado de preparar el ambiente para uno de los shows más grandes de la temporada.

En el anuncio se destacó: “Christian Meier, el reconocido cantautor nacional, nos acompaña este 20 de mayo en el Estadio Nacional con los temas de su nuevo disco ‘Así Es La Ley’ y éxitos atemporales como ‘Carreteras Mojadas’ y ‘Quédate’, para una noche perfecta junto a todos los hits de Ed Sheeran”.
Póster promocional en blanco y negro con Christian Meier de perfil en primer plano, anunciando su participación como artista invitado de Ed Sheeran en Lima
El actor y cantante Christian Meier ha sido confirmado como el artista invitado para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional de Lima el 20 de mayo de 2026.

La presencia de Meier añade un atractivo local al evento. El músico, con una trayectoria consolidada tanto en la música como en la actuación, presentará una selección de sus canciones más emblemáticas, además de material reciente, justo antes del espectáculo principal. La producción del evento recae en Move Concerts, empresa que ha gestionado grandes conciertos internacionales en Perú.

La gira ‘LOOP Tour’ de Ed Sheeran ha llamado la atención por la promesa de reinventar la experiencia de los espectáculos en vivo. Según la organización, este formato busca una mayor interacción con el público y una puesta en escena distinta a lo habitual, sumando elementos visuales y sonoros inéditos para los asistentes.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster.pe desde octubre. La demanda se anticipa alta, dado el tiempo transcurrido desde la última visita de Sheeran a Perú y la popularidad de ambos artistas. El Estadio Nacional de Lima, con capacidad para decenas de miles de espectadores, será el epicentro de una noche que combina talento internacional y nacional en un mismo escenario.

Ed Sheeran regresa con su gira 'Loop tour' al Perú este 20 de mayo.
Ed Sheeran regresa con su gira 'Loop tour' al Perú este 20 de mayo.

¿Aún hay entradas para Ed Sheeran en Lima?

La venta de entradas para el concierto de Ed Sheeran en Lima sigue activa. Según la información oficial de Ticketmaster Perú, hasta la fecha solo se ha agotado la preventa en la zona Norte del estadio. El resto de las localidades continúa disponible para el público en general, lo que permite el acceso a distintas ubicaciones y precios para los interesados.

Los precios de las entradas oscilan entre S/184 y S/536.6, lo que ofrece opciones para diferentes presupuestos. Las zonas más cercanas al escenario suelen agotarse con rapidez, mientras que otras áreas mantienen disponibilidad. La organización recomienda comprar con anticipación, ya que se prevé un alto flujo de ventas en las próximas semanas.

Mapa de ubicaciones de un concierto con zonas como Campo A, Campo B y Norte. Tabla de precios en Soles peruanos con descuento BBVA y precio full para cada zona
El mapa de ubicaciones detalla las diferentes zonas y sus precios, incluyendo descuentos y el estado de disponibilidad para el concierto de Ed Sheeran.

¿Cómo comprar en Ticketmaster Perú?

El proceso para adquirir boletos al concierto de Ed Sheeran es completamente digital y accesible para cualquier usuario:

  • Acceder a ticketmaster.pe.
  • Registrar el correo electrónico y contraseña, o crear una nueva cuenta si es la primera vez.
  • Buscar el evento correspondiente, en este caso, el de Ed Sheeran.
  • Seleccionar el modo de compra para ver las entradas disponibles según la ubicación preferida.
  • Elegir la cantidad de entradas y la zona deseada dentro del estadio.
  • Decidir cómo recibir las entradas (digital o física).
  • Confirmar la operación y seleccionar el método de pago.
  • Completar los datos de la tarjeta de débito o crédito.
  • Recibir la confirmación de la compra por correo electrónico, junto con la opción de enviar las entradas a Quentro.

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