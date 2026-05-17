Perú

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Huancayo

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

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¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha vuelto un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Huancayo para este domingo.

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La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Huancayo es de 6% durante el día y del 20% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 10% en el curso de la noche.

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En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 20 grados y un mínimo de 4 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 9.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 20 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Huancayo (Imagen ilustrativa Infobae)

Huancayo es parte del departamento de Junín, donde se tienen 17 tipos de climas, con un estado del tiempo de predominantes lluvias y frío, así como la carencia de humedad en otoño e invierno.

En la provincia de Huancayo, por su parte, se registran tres tipos de clima, donde el abrigo y el paraguas suele resultar imprescindible.

El estado del tiempo que más predomina es el frío y lluvioso, con otoños e inviernos secos, el cual se percibe justo en la ciudad de Huancayo.

El siguiente es el clima es templado, el cual se caracteriza en esta región por una humedad abundante durante todas las estaciones del año.

El último estado del tiempo presente en dicha provincia peruana es el semiseco y frío, que registra otoños e inviernos secos.

(Municipalidad de Huancayo)
(Municipalidad de Huancayo)

Perú y sus 38 climas

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

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