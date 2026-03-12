Juan Carlos Velasco juramenta como nuevo ministro de Salud tras renuncia de Luis Quiroz: este es tu perfil

En una ceremonia oficial en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Juan Carlos Velasco Guerrero como nuevo Ministro de Salud. | TV Perú

El médico cirujano Juan Carlos Velasco Guerrero juramentó como nuevo titular del Ministerio de Salud del Perú (Minsa) luego de la renuncia de Luis Quiroz. Su designación se produce en medio de cambios en el gabinete y tras haber ocupado recientemente cargos en entidades clave del sistema sanitario nacional.

Velasco se desempeñaba hasta hace pocos días como presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), puesto desde el cual participó en la gestión de políticas relacionadas con la investigación científica y la vigilancia epidemiológica. Su llegada al ministerio ocurre después de una trayectoria en distintos organismos vinculados al sector salud.

El Presidente José Balcázar tomó juramento al nuevo titular del Minsa, Juan Carlos Velasco, quien se integra al gabinete ministerial de Denisse Miralles, reemplazando a Luis Quiroz. (TV Perú)

Formación académica y trayectoria profesional

El nuevo ministro es médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con un doctorado en Salud Pública por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Asimismo, obtuvo una maestría en Administración de Servicios de Salud en la misma casa de estudios.

En el ámbito de la gestión pública, Velasco ha ocupado diversos cargos en instituciones del sistema sanitario. En 2021 fue designado director general del Hospital Nacional Arzobispo Loayza y también desempeñó funciones directivas en el Hospital de Emergencias Ate Vitarte durante la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19.

El Presidente José Balcázar tomó juramento a Juan Carlos Velasco como nuevo titular del Minsa, quien reemplaza a Luis Quiroz y se integra al gabinete ministerial de Denisse Miralles. (TV Perú)

Cargos en entidades del sistema de salud

Antes de asumir el Ministerio de Salud, el funcionario ocupó la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Salud entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. En paralelo, también ejerció funciones como ejecutivo adjunto en la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud).

Asimismo, Velasco fue superintendente nacional de Susalud entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025, periodo en el que estuvo a cargo de la supervisión de la calidad de los servicios de salud y de la atención de denuncias de usuarios del sistema sanitario.

Tras la renuncia de Luis Quiroz, Juan Velasco Guerrero liderará el Ministerio de Salud. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Controversia por su salida de Susalud

Durante su gestión al frente de Susalud, el funcionario estuvo involucrado en un proceso administrativo impulsado en julio de 2024 por el Ministerio de Salud de entonces, dirigido por el exministro César Vásquez. El procedimiento buscaba apartarlo de la jefatura del organismo por una presunta demora en la atención de denuncias.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 2024 el Poder Judicial del Perú ordenó su reposición inmediata en el cargo. La decisión judicial concluyó que la destitución no contaba con una motivación objetiva y vulneraba su derecho al trabajo, lo que permitió su retorno a la superintendencia.

Juan Carlos Velasco juramenta como el nuevo ministro de salud. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Actividad académica e investigación

Además de su experiencia en la gestión pública, Velasco ha desarrollado una actividad académica vinculada a la investigación médica. Sus trabajos científicos han sido registrados en bases de datos internacionales como Scopus y abordan temas relacionados con la salud pública.

Entre sus investigaciones se encuentran estudios sobre la mortalidad por COVID-19 en adultos mayores, el fenómeno de la automedicación durante la pandemia y estrategias de control de la tuberculosis, como el denominado “Plan TB Cero”. Asimismo, se ha desempeñado como director de Medicina Humana en la Universidad Continental.